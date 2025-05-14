Суяргулов против Гитлера: казанца судят за реабилитацию нацизма

Фото: Динар Фатыхов

Размещал комментарии в поддержку политики Адольфа Гитлера и распространял ложные сведения о деятельности СССР во время Второй мировой войны — такие обвинения озвучил сегодня на старте процесса по делу о реабилитации нацизма в Верховном суде Татарстана прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Обвиняемый — 18-летний парень, которому на момент размещения комментариев было всего 16. На заседании он заявил ходатайство о прекращении дела со штрафом, желая избежать судимости. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как обвиняемый пытался откупиться взносом в фонд СВО

Подсудимый — 18-летний Егор Маслов (на момент совершения преступления в феврале 2024-го ему было 16 лет). Окончил 9 классов и первый курс колледжа, на данный момент отчислен. Холост, является самозанятым — работает графическим веб-дизайнером. Перед судом предстал впервые. Находится под подпиской о невыезде с 26 марта 2025 года.

В начале он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Обоснование озвучил защитник: по его словам, Маслов чистосердечно признался в содеянном еще на стадии процессуальной проверки, тесно сотрудничал с органами предварительного следствия, активно способствовал расследованию преступления.

— Маслов глубоко раскаивается. Еще до возбуждения уголовного дела пересмотрел и изменил свои взгляды, перестал посещать телеграм-каналы, которые использовал для своей противоправной деятельности, перестал контактировать с их участниками. Маслов исключительно положительно характеризуется, в том числе сотрудниками территориальных органов полиции по месту жизни, — убеждал его адвокат.

И далее озвучил информацию, вызвавшую вопросы у прокуроров и судьи: «С целью заглаживания причиненного преступлением вреда Маслов 5 октября 2024 года осуществил добровольное пожертвование на помощь мобилизованным в сумме 5 тыс. рублей».

Алсу Хабибуллина спросила у подсудимого:

— Скажите, пожалуйста, каким образом был вами заглажен причиненный вред совершенным преступлением в сфере обеспечения мира и безопасности человечества?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Была внесена сумма в благотворительный фонд поддержки мобилизованных бойцов СВО. Также непосещение, точнее полностью непосещение этих телеграм-каналов, вообще, отсутствие на телефоне и так далее, уход из данной праворадикальной тематики, — сбивчиво отвечал парень.

После прокурора судья спросил подсудимого, считает ли он сумму в 5 тыс. рублей достаточной.

— Нет, поэтому будет еще внесена, — ответил Маслов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алсу Хабибуллина попросила суд отказать в прекращении дела: вред, по ее словам, не заглажен, к тому же вопрос о наказании поднят преждевременно. «Поскольку нами не изучены доказательства, характеризующие личность подсудимого», — указала она. Судья поддержал гособвинителя и продолжил процесс.

Была возможность удалить комментарии — но это не произошло

Суть обвинений озвучил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Как установлено следствием, в конце февраля 2024 года Маслов вступил в телеграм-канал «Чат Кунсткамеры Одеринта» и начал беседу с неустановленными телеграм-пользователями, обсуждавшими тему Второй мировой войны.

— В тот момент у Маслова возник преступный умысел на публичную реабилитацию нацизма, то есть на публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 1 октября 1946 года («Нюрнбергский приговор»), одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а также на публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Маслов, желая поддержать проводимую Адольфом Гитлером политику во время Второй мировой войны и опровергнуть факт жестокого обращения немецкой армии по отношению к советскому населению, а также сформировать новое положительное национально смысловое отношение к его политике, умышленно осознавая фактический характер, общественную опасность своих преступных действий, придерживаясь идеологии германского нацизма, разместил в открытом для просмотра неограниченным кругом лиц из числа пользователей в социальной сети «Телеграм» в «Чате Кунсткамеры Одеринта» несколько комментариев, — сообщил суду глава надзорного ведомства республики.

В первом комментарии Маслов, по версии обвинения, одобрял политику фюрера. Далее парень выражал поддержку курсу на истребление представителей двух национальностей, от которых, по его мнению, «страдают все народы мира». Во втором комментарии указывал, что войска СССР «переодевались под фашистов» и совершали преступления, которые приписывали германским войскам. В третьем ссылался, что подчерпнул часть этих «знаний» из запрещенной в РФ литературы.

— При этом Маслов в период с февраля по апрель, имея реальную возможность удаления указанных комментариев, умышленно не сделал этого, предоставив тем самым вышеуказанные комментарии для ознакомления неограниченному кругу лиц из числа пользователей указанной социальной сети, входивших в интернет-сообщество «Чат Кунсткамеры Одеринта», — подчеркнул Альберт Суяргулов.

Психолингвистическая экспертиза подтвердила — в комментариях пользователя содержится совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания идеологии насилия, нацизма и насильственных действий, а также действий Адольфа Гитлера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Совершая указанные действия, Маслов осознавал их общественную опасность, неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, действовал с прямым умыслом. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», — заключил прокурор Татарстана.

Самым суровым наказанием за эти действия могут стать 5 лет лишения свободы.

В Верховном суде республики Маслов вину признал. При этом никаких публичных извинений и слов раскаяния с его стороны не прозвучало.

На следующем заседании суд планирует начать допрос свидетелей.

