Антибиотики в топе, контрацептивы в минусе: как изменился фармрынок России с начала года

В Татарстане наблюдается самый высокий темп роста продаж лекарств

Фото: Мария Зверева

С 2025 года объем государственных закупок лекарств в России увеличился на 15%, составив 261 миллиард рублей, в то время как аптечный рынок вырос на 8,4%. Татарстан выделяется среди регионов с наибольшим ростом продаж в денежном выражении — 19%. В то же время россияне начали тратить на лекарства на 22% больше, хотя продажи контрацептивов снизились на 12%. В числе самых востребованных препаратов находятся антибиотики и жаропонижающие, при этом в стране наблюдается рост доли дорогих лекарств. Подробнее о тенденциях фармацевтического рынка — в материале «Реального времени».

Рост госзакупок лекарств превысил рост аптечного рынка

В России по итогам первого квартала 2025 года наблюдается положительная динамика в сфере государственных закупок лекарственных препаратов. В этом периоде их объем увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом, составив 261 млрд рублей. Это улучшение контрастирует с падением всех госзакупок в 2024 году, когда они снизились на 5,9%.

В то же время аптечный рынок также демонстрирует рост, хотя и меньшими темпами. Его емкость в первом квартале 2025 года составила 553 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем в 2024 году. В 2023 году объем аптечного рынка составлял 419 млрд рублей.

Согласно данным DSM Group, в марте 2025 года на российском фармацевтическом рынке наибольший прирост продаж в упаковках зафиксирован в сегменте антибиотиков. Среди 15 самых продаваемых лекарственных препаратов положительную динамику в упаковках показали только три позиции: омепразол (1,6%), нурофен (5,6%) и риноформ (23,4%).

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Если рассматривать только рынок лекарственных препаратов (ЛП), то в 2023 году его объем составил 334 млрд рублей, а в 2025 году на данный момент составляет 439 млрд рублей, что соответствует увеличению на 6,5% по сравнению с 2024 годом.

Разделяя данные по различным категориям закупок, можно отметить, что госпитальные закупки (ГЗ) в 2025 году увеличились на 16%, достигнув 124 млрд рублей. Льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) и региональное лекарственное обеспечение (РЛО) также показали рост: ЛЛО составило 59 млрд рублей (+4,9%), а РЛО — 78 млрд рублей (+23%).



В апреле 2025 года аптечный рынок показал смешанную динамику. Продажи лекарственных препаратов увеличились на 1% как в упаковках, так и в рублях. В то же время реализация биологически активных добавок (БАД) снизилась на 0,7% в упаковках, хотя в рублях она выросла на 0,1%. Продажи косметики также продемонстрировали положительную тенденцию — увеличение на 0,9% в упаковках и на 1,7% в рублях.



В России значительно увеличились расходы на лекарства

В первом квартале 2025 года россияне потратили рекордные суммы на лекарства. Общий объем розничного фармрынка достиг 467,9 млрд рублей, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным RNC Pharma, в российских аптеках было продано 1,29 млрд упаковок лекарств, что на 2,3% выше, чем в первом квартале 2024 года.

В марте 2025 года россияне приобрели около 457 млн упаковок лекарств на сумму 169 млрд рублей. Это значит, что натуральное потребление увеличилось на 8%, а общие затраты населения на лекарства выросли на 22%. Такой рост расходов стал максимальным за последние 27 месяцев.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Наибольшие траты россиян пришлись на противоревматические нестероидные препараты. В первом квартале их продажи составили более 22,7 млрд рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Лидером в этой категории стал «Нурофен», который показал рост продаж на 27% в денежном выражении и на 19% в упаковках.

На втором месте по объемам продаж оказались противовирусные препараты (за исключением средств для лечения ВИЧ). Их продажи выросли на 21% в деньгах и на 11% в упаковках.

Тройку лидеров замыкают препараты для лечения заболеваний носа. Хотя их рост был менее заметным (+6% в рублях и +1% в упаковках).

Что касается ценового сегмента, то в первом квартале 2025 года на российском розничном фармацевтическом рынке наблюдается тенденция к снижению доли дешевых лекарств и росту доли дорогих препаратов, при этом наиболее востребованным остается ценовой сегмент от 100 до 500 рублей.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Согласно представленным данным от RNC Pharma , в стоимостном выражении доля лекарств дешевле 100 рублей снизилась с 7,3% в январе — марте 2023 года до 4,3% в январе — марте 2025 года, а доля препаратов дороже 1000 рублей выросла с 25,7% до 31,6%. Наибольшую долю занимает ценовой сегмент от 100 до 500 рублей (32,3% в январе — марте 2025 года), за ним следуют препараты стоимостью от 500 до 1000 рублей (31,8%).

Россияне стали меньше покупать контрацептивы: продажи упали на 12%

В 2025 в России наблюдается резкое снижение продаж средств контрацепции. Аптеки реализовали 10,1 млн упаковок противозачаточных средств, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперты связывают этот спад с ростом цен на товары и переходом покупателей в онлайн-сегмент, а также отмечают снижение интереса россиян к сексу из-за высокого уровня стресса.

По данным исследования DSM Group, продажи гормональных пероральных контрацептивов составили 4,8 млн упаковок, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Продажи презервативов также упали на 12%, до 4,2 млн штук. В денежном выражении продажи противозачаточных таблеток составили 7,8 млрд рублей, а презервативов — 1,7 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно отчету RNC Pharma, продажи средств экстренной контрацепции снизились на 7%, до 531 тыс. упаковок. Интересно, что продажи препаратов с мифепристоном (которые требуют рецепта) упали в два раза — до 1400 упаковок. В то же время препараты левоноргестрела (без рецепта) показали рост на 34%, достигнув 529 400 штук.

Средний чек на противозачаточные таблетки увеличился на 9% и составил 1880 рублей, тогда как цена на презервативы возросла на 16%, достигнув 540 рублей. В целом за весь 2024 год в России было продано более 39 млн упаковок средств контрацепции, что на 4% больше, чем в 2023 году.

Татарстан лидирует по росту продаж лекарств, несмотря на стагнацию в упаковках

Татарстан показал самый высокий темп роста продаж лекарственных препаратов в стоимостном выражении среди всех регионов России в первом квартале 2025 года, увеличив объем рынка на 19%, до 10,2 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на рост в денежном выражении, продажи лекарств в натуральном выражении (в упаковках) в республике продемонстрировали незначительное снижение на 0,5%, достигнув 28 млн упаковок. Увеличение объема рынка в основном связано с ростом цен на лекарственные препараты. Напомним, что в период с 13 апреля по 13 мая 2025 года объем государственных закупок лекарственных препаратов в Татарстане составил 779,6 млн рублей, что могло повлиять на общую динамику рынка в регионе.

Другие регионы показывают следующие результаты:

Москва — 55,9 млрд рублей (рост на 16%);

Московская область — 36,7 млрд рублей (рост на 15%);

Санкт-Петербург — 24 млрд рублей (рост на 14%);

Краснодарский край — 21,4 млрд рублей (рост на 15%);

Ростовская область — 14 млрд рублей (рост на 13%);

Свердловская область — 13,5 млрд рублей (рост на 14%);

Нижегородская область — 10,3 млрд рублей (рост на 15%);

Башкортостан — 10,2 млрд рублей (рост на 14%);

Самарская область — 10 млрд рублей (рост на 15%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Объем продаж лекарственных препаратов в Приволжском федеральном округе (ПФО) в 2025 году составил 79 млрд рублей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Однако в натуральном выражении объем продаж снизился на 1,4%, достигнув 231,3 млрд рублей.

Для сравнения, Центральный федеральный округ (ЦФО) лидирует по объемам продаж, достигнув 153,9 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2024 году. Юг России также показывает хорошие результаты: Южный федеральный округ (ЮФО) реализовал лекарства на сумму 53,8 млрд рублей, с динамикой роста в 14%.

В натуральном выражении ЦФО также остается на первом месте с объемом продаж 386,1 млрд рублей и ростом на 1,9%. В отличие от этого, продажи в ПФО и Сибирском федеральном округе (СФО) показали отрицательную динамику: в СФО объем составил 138,8 млрд рублей с падением на 1,8%.