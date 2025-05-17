Как Казанский ТЮЗ стал мастером коллабораций

Вместо зрительного зала — бар, гончарная мастерская, улица

В гончарной мастерской. Фото: Радиф Кашапов

В начале мая Казанский ТЮЗ представил вторую коллаборацию с гончарной мастерской «Колокол» — «Сотворение. Круг» (12+). А главный режиссер театра юного зрителя Радион Букаев окончательно стал главным казанским экспертом по спектаклям вне сценической коробки. Он начал заниматься театральными экспериментами не от хорошей жизни, но таким опытом ему явно стоит поделиться с коллегами.

«Мы будем бродячими артистами»

Когда Казанский ТЮЗ представил в сентябре 2023 года аудиоспектакль «Мы. Трамвай. Любовь» о несчастных влюбленных Егоре и Алине и мудром пенсионере Аркадии Ивановиче, Радиону Букаеву на выходе из пятого трамвая задали вопрос: как он учился делать постановки такого формата? Режиссер лишь усмехнулся: а где такому учат?

— Первое, что я услышал от руководства — у нас грядет реконструкция, — несколько раз объяснял он на разных встречах историю начала работы в ТЮЗе. — Когда она будет — тогда еще не было понятно. Я сидел и думал — что это значит? Мы будем бродячими артистами.

Радиона Букаева назначили режиссером театра в ноябре 2020-го. В марте 2021 года у него вышел «Первый тайм» — актриса Нина Калаганова рассказывала историю. Это был спектакль к грядущему 90-летию театра. А в июне 2021-го вышел «Ночной трамвай» (18+), в котором зрители садились вечером в «пятерку», чтобы послушать историю о заточенном в общественном транспорте мотоциклисте Александре. Дочь Калагановой, Елена, тоже представила моноспектакль «Счастливая Шарлотта» (18+). Он с мая 2022 года идет в соседнем с ТЮЗом винном баре «Истина»: это вариация истории Шарлотты Ивановны, гувернантки из «Вишневого сада».

В августе 2022-го появились «Пешеходы» (16+). Сначала это должен был быть променад с заранее прописанной драматургией, но в итоге Алексей Зильбер и Павел Густов получали случайную тему и ходили по улицам, рассказывая истории 25 зрителям в наушниках. В мае 2024-го были уже «Пешеходы-2» (16+), потому что гуляли Елена Калаганова и Виталий Дмитриев. В этом году они должны продолжить свои путешествия.

В пятом трамвае. Реальное время / realnoevremya.ru

Перейти дорогу

Дальше, согласно легенде, Радион Букаев перешел улицу Островского и обнаружил в писательской сталинке гончарную мастерскую, владельцам которой предложил сделать спектакль «Гончаровательные истории» (6+), который показали в июне 2023-го. Его героиня — смотрительница школы Белла (Елена Синицына/Диана Никульцева) — рассказывает о гончарном искусстве, а потом начинается мастер-класс.

Как говорит заместитель директора по творческой и проектной деятельности Лейсан Фаизова, гости часто задавали вопрос: можно ли поработать и на гончарном круге? Ну а сам «Колокол», у которого есть филиал в Чебоксарах, попытался поработать с местным театром.

В результате у ТЮЗа появился второй гончарный спектакль. «Сотворение. Круг» также стартует с рассказа — теперь уже от лица мудреца Шульги (Нияз Зиннатуллин/Ильфат Садыков) с глиняной птицей Крякушем в руках. Он переводит имена зрителей с шумерского, рассказывает истории о происхождении Земли, о славянском боге солнца Хорсе и глиняных табличках. А потом мастер сажает зрителей за круг.

Поскольку театр в это время еще оставался стационарным, аудиоспектакль «До и после «Бури» (16+) об эпохе главного режиссера Бориса Цейтлина можно было послушать в фойе.

А вот сезон 2024-2025 годов ТЮЗ, чье здание закрыли на реконструкцию, провел в ежедневной смене локаций. Это значит, что спектаклей вне зданий должно быть больше!

ТЮЗовцам, к сожалению, не привыкать жить на колесах: они уже пережили период, когда их театр сгорел. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

К музею, к башне, к знаниям

В прошлом мае у театра появилась еще одна коллаборация — с музеем Горького и Шаляпина. Рассказ «Легкий человек» (12+) осмысляют два Руслана: Зубайраев и Шарипов, прогуливаясь в районе Лядского сада, а потом передавая зрителей гидам в музее.

В том же мае 2024 года ТЮЗовцы расширили портфолио аудиоспектаклей. Кавээнщики Тимур Шарифуллин, Михаил Буланов, Александр Кандыба сочинили текст «Девять этажей любви» (16+) о незадачливом артисте Сергее, которого гости слушают в районе «Чаши», в конце поднимаясь на ее обзорную площадку.

«Девять этажей любви». предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

И, вероятно, нельзя не сказать о самом многообразном опыте коллаборации — это чтение произведений из школьной программы в классах вместе с артистами в костюмах и с реквизитом и педагогом-организатором, психологом-конфликтологом Ириной Молодцовой.

Сейчас ТЮЗ готовит еще несколько аудиоспектаклей. О коллаборации с КФУ говорилось еще в прошлом году. Но пока что эти перспективы туманны, в связи со сменой руководства.

Точно известно, что летом ТЮЗ «заберется» в Спасскую башню, для которой драматург Маргарита Кадацкая подготовила аудиоквест для детей — с заданиями и рассказами об истории.

К лету готовится аудиоквест в Спасской башне. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Но при этом Букаев, имя которого стоит во всех проектах, готовит и «традиционный» спектакль — по рассказу Чехова «Человек в футляре».

Занятно, что ТЮЗ остается единственным государственным казанским театром, работающим вне своих стен нестандартными способами. Тинчуринский является рекордсменом по выездам в районы, но спектакль рядом с его стенами проводит музей Сайдаша, рассказывая о жизни своего героя силами актеров Кариевского театра.

Татарский ТЮЗ, кстати, в эпоху руководства Луизы Янсуар придумал несколько променадов. В одном из них, к примеру, Габдулла Тукай и Габдулла Кариев катались по Казани на самокатах. Но они вскоре пропали с афиш.

Камаловский, попробовав себя в жанре путешествия по историческому зданию театра в спектакле «Дәрсе гыйбрәттер театр.../Будить сердца...», сейчас готовит новый променад внутри нового здания по пьесе Дины Сафиной и, возможно, представит, аудиоэкскурсию по окрестностям. Кроме того, у Камаловского театра есть свой музейный «Восточный клуб», который тоже требует событийного насыщения.

Очевидно, что в условиях, когда у тебя есть здание, на эксперименты идти не очень-то и хочется, ведь такие спектакли нужно еще и продавать. Но, кажется, ТЮЗу стоило бы провести вместе с Министерством культуры РТ мастер-класс для коллег по партнерским проектам. Ведь они привлекают в театр нового зрителя, а его можно найти и в гончарной мастерской, и в музее, и просто на улице.