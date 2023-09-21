Казанский ТЮЗ говорит в трамвае о любви

Театр запустил второй аудиоспектакль с «Метроэлектротрансом»

Фото: Динара Зиннатова/realnoevremya.ru

Казанский ТЮЗ представил второй аудиоспектакль, идущий в ночном трамвае, едущем по маршруту №5а (через Азино и Квартал). Постановка по пьесе Ирины Васьковской «Мы. Трамвай. Любовь», будет идти наряду с «Ночным трамваем» — один раз в две недели. В отличие от первой постановки, история получилась универсальная и максимально уютная. Можно сказать, предсказуемая.

Дедушка и два подростка



ТЮЗ, кажется, единственный татарстанский театр, работающий в формате аудиоспектакля. В июне 2021-го начались показы инсценировки Зои Рутер на основе пьесы Евгении Карпаниной «Трамвай». Зрители садятся в вагон, надевают наушники и погружаются в историю мотоциклиста Александра Белова, чья душа после аварии катается пассажиром в вагоне. Один из героев — экскурсовод, рассказывающий факты из истории города. Спектакль идет два раза в неделю. Новая постановка пока получила прописку по средам.

Кроме того, кстати, у ТЮЗа есть аудиоспектакль по истории театра, который можно послушать в фойе.

Автор пьесы Ирина Васьковская родилась в Свердловской области, училась в Екатеринбургском театральном институте у Николая Коляды. Главный режиссер ТЮЗа ставил ее инсценировку «Черная курица» в Серовском театре драмы, а «Крас PLACE, или Место под солнцем в первом ряду» — в Краснодарском театре драмы. Васьковская известна как автор, который может писать и сказки, и реалистические произведения.

Трамвай трогается в 11 вечера и едет, делая пару остановок, до железнодорожного вокзала. Действие начинается не сразу, набирает разгон через обрывки разговоров пассажиров, которые драматург набрала в реальных трамваях.

Между тем, возникает один из главных героев, Аркадий Иванович (Сергей Мосейко). Как Свидригайлова, замечаешь вскользь. Он пожилой человек, у него внуки — Алена и Саша. Живут в Москве, приезжают редко. А он катается на трамвае, такая у него форма досуга. Вспоминает, что слушал в юности, а также рассказывает, что иногда приглядывает за одинокими пассажирами — то есть буквально выходит с ними из трамвая и идет до дома, чтобы, значит, никто не зацепил.

Аркадий слышит разговор двух подростков, Алины (Гузель Валишина) и Егора (Ярослав Кац). Он оплачивает школьникам проезд, устраняя кондуктора до самого конца спектакля и слушает их историю.

Им 14 лет, они влюблены. Мама Егора и папа Алины против их отношений, о чем нам дает понять флешбэк с перепалки на родительском собрании. Они и ездят на трамваях потому, что здесь проще скрыться от знакомых. В районе магазина «Океан» пожилой человек и молодые пассажиры начинают говорить о том, что такое любовь.



Да, подростки очень открыто говорят случайному встречному о своих чувствах. А он рассказывает о своих взаимоотношениях с женщинами достаточно буднично. Но к концу спектакля вспоминает случай, который приведет к его счастливому финалу. Ощущение, что драматург также придумала этот фрагмент ради концовки.

Динара Зиннатова/realnoevremya.ru

И чтобы семьями ходили!



У аудиоспектаклей есть один недостаток — если тебя начинает утомлять действие (а саспенса здесь нет), то единственное, что можно сделать, это снять наушники. Но тогда упустишь действие. В отличие от первой постановки, эту запись можно ставить в любом трамвае. Возможно, даже вне трамвая, просто как радиопостановку. В нем есть шумы транспорта, даже иногда возникают посторонние факторы. Но нет, к примеру, объявлений остановок и других раздражающих моментов. Трамвай у ТЮЗа — комфортное место для разговоров о любви. Если бы по этому тексту снимали фильм, то он вышел бы в оттепель.

Впрочем, у Букаева есть объяснения. Стоя у трамвая, он поначалу сомневается, стоит ли делать пресс-подход. Впрочем, зачастую он отвечает вопросом на вопрос, а в самом конце общения с журналистами вагон трогается. По его словам, спектакль возник, поскольку первая постановка начала казаться историей тяжелой и длинной. Так что решили сделать аудиопутешествие покороче.

Действие спектакля, по словам Букаева, происходит в то время, когда слушатель его слышит. То есть, видимо, ночью. Хотя атмосфера у действия вполне себе вечерняя. Или даже дневная.



Подростки подобными в жизни быть могут, отвечает на вопрос женщины, которая говорит, что они получились идеальными («Где они их взяли?»). Также он указывает, что современные подростки часто ездят в общественном транспорте — или сидят в торговом центре.

— Мы все равно живем в мире иллюзий. У нас нет задачи сделать чистую правду. Наша задача — погрузить людей в то, что мы теряем. И неважно, говорят так подростки или не говорят, — говорит Букаев. Его пожелание — чтобы на спектакль ходили родители с детьми: — На «Ночном трамвае» я наблюдаю, как мать смотрит за подростком, который сидит, насупленный, и ждет, когда это закончится. А потом они вместе спектакль обсуждают.

Другая журналистка спрашивает: не боится ли режиссер, что подросткам в постановке напрямую говорят: можно быть свободным, делайте все по-своему?

— Это моя задача — чтобы они так делали. Чтобы они видели объективную картину мира, — отмечает главреж.

— У нас нет задачи сделать аутентично, — резюмирует Букаев. — Хочешь погрузиться в мир трамвая — бери билет и поезжай. У нас спектакль, тонкая грань между реальностью и вымыслом, иллюзией.

