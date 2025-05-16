Маршруты одного дня: музеи в 100 километрах вокруг Казани

В гости к Гаврилову, Марджани, Магдееву, Горькому и другим

Большая Атня. Фото: Реальное время

В Татарстане красивая природа, есть свое Камское море, а глэмпинги появляются быстрее деревьев. Но давайте посмотрим, какие культурные локации находятся на расстоянии двух часов неспешной езды от Казани. Сосредоточимся, в первую очередь, на музеях, в которых могут рассказать о героях Великой Отечественной войны, великих мыслителях и даже Сибирском тракте.

Альвидино (55 км)

В Пестречинском районе республики расположен музей Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Одноэтажное здание — это не оригинальная изба-полуземлянка, где он провел детство. Но в любом случае здесь интересно — можно увидеть, как жили кряшены в начале XX века.

Гаврилов — один из руководителей обороны Брестской крепости. Попав в плен, он после войны был исключен из партии, лишен воинского звания и награды. Из Татарстана уехал в Краснодар. Народным героем Гаврилова сделал писатель Сергей Смирнов с циклом передач «В поисках героев Брестской крепости» и книгой «Брестская крепость».

Альвидино. взято с сайта tatarstan.ru

Коморгузя (57 км)

В Казани все еще ждут открытия музея просветителя Шигабутдина Марджани, но родился историк и философ неподалеку от города в селе Ябынчы (Епанчино). Там находится пара музеефицированных объектов — основание его родного дома и колодец.

А в селе Коморгузя в Атнинском районе музей начали создавать в 1992 году, причем с помощью правнучек Марджани — Суфии Мустафиной и Надии Ильясовой. С 2000 года это мемориальный музей. Он размещается в местной школе в двух комнатах. Пожалуй, самое ценное — отношение руководства школы к своему детищу.

В Казани все еще ждут открытия музея просветителя Шигабутдина Марджани, но родился историк и философ неподалеку от города в селе Ябынчы (Епанчино). Реальное время / realnoevremya.ru

Арск (66 км)

В центре Арского района работает несколько музеев. Историко-этнографический — «Казан арты» в 2009 году открыл Государственный Советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев. Здесь знакомят с историей Заказанья — с древних времен, при Казанском ханстве и до нашего времени. Также здесь есть кабинет председателя колхоза, воссоздан интерьер татарского дома 1940-х и советского класса в школе.

Здесь же в педагогическом колледже с 1999 года работает музей «Элифба», где могут рассказать не только о письменности мира в целом, но и о Салее Вагизове и Рамзие Валитовой — авторах татарского учебника, по которому с 1965 года учились дети республики.

В Арске много любопытного, например Богоявленская церковь. Реальное время / realnoevremya.ru

Наконец, можно посетить Арский музей литературы и искусства. Он работает с 1995 года, а теперь является отделом музея «Казан арты» и рассказывает о 60 личностях этого края: от богословов Габденнасыра Курсави и Шигабутдина Марджани до советских классиков Гумера Баширова и Махмута Галяу.

Большая Атня (73 км)

В деревне с собственным театром есть и краеведческий музей, причем он работает в доме купца Гатауллы Даутова. Это целый комплекс: здесь есть сарай для упряжи и экипажей, магазин, баня, кладовая, ворота… Реставрировали усадьбу в 2001 году, повторили этот сложный процесс и в наше время.

Большая Атня. Реальное время / realnoevremya.ru

Губурчак (88 км)

На канале «ТНВ» сейчас идет многосерийный фильм по повести татарского писателя Мухаммета Магдеева «Кеше китә — җыры кала» («Человек уходит — песня остается») о жизни татарской деревни. Музей литератора открыли в 2000 году в селе Губурчак, причем здание, по просьбе писателя, возвели в саду дома, где он провел детство. Экспозиция посвящена в основном молодым годам автора повести «Мы — дети сорок первого года».

Реальное время / realnoevremya.ru

Тюлячи (75 км)

Тюлячинский краеведческий музей по объемам напоминает дом в Губурчаке, в нем много этнографии, археологии, а также мемориальные вещи очень разных людей. К примеру, автора повести «Перстень»/«Йөзек кашы» Фатиха Хусни, который на территории современного района родился. Или певца Тагира Якупова — сам он вырос в Казани, а вот его отец — из села Карачтау. А потому в райцентре теперь есть улица Тагира Якупова, а в местном музее хранят его вещи.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Рыбная Слобода (90 км)

В направлении Лаишево казанцы любят ездить не всегда — из-за пробок на дорогах, но Кама есть и дальше. К примеру, в поселке городского типа с открывшейся в 2016 году набережной. Музей здесь работает с 1985 года, его сотрудники рассказывают о народном укладе жизни татар, русских и кряшен. А также о местных промыслах — рыболовном, ювелирном и кружевном.

В направлении Лаишево казанцы любят ездить не всегда — из-за пробок на дорогах, но Кама есть и дальше. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Красновидово (95 км)

Единственный сельский музей, посвященный Максиму Горькому. Здесь писатель жил в 1888 году, о чем рассказывал в «Моих университетах»: работал приказчиком, читал книги, обучал грамоте, наблюдал непростые взаимоотношения своего товарища владельца лавки Михаила Ромася с местным населением. Лавку и жилую комнату, кстати, воссоздали.

Это лавка Михаила Ромася. представлено пресс-службой музея Красновидово

Карадуван (103 км)

В 1911 году купец Муртаза Мулюков построил в этом селе гостиницу и магазин. Сегодня в этом здании работает музей истории Сибирского тракта и Мусы Джалиля. Причем тут Герой Советского Союза? Его имя носила местная пионерская дружина, благодаря ее стараниям здесь собрали необходимый материал и в 1976 году открыли музей поэта. Позднее школьное здание также передали под его нужды. Здесь же открыли экспозицию, посвященную Сибирскому тракту. Работники музея особенно гордятся отделом по истории почтовой связи: с телеграфом, телефоном и телевизором.

Сегодня в бывшем здании сельской гостиницы работает музей истории Сибирского тракта и Мусы Джалиля. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru