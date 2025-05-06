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Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров

10:09, 06.05.2025
Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров
Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 5 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 15 пожаров, 8 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 26 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки зарегистрировали одно происшествие.

Напомним, что в Альметьевске, на улице Фатыха Карима, в реке Степной Зай обнаружили тело мужчины. Спасатели ЗПСО №7 извлекли его из воды и передали полиции.

Анастасия Фартыгина

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