Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 5 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 15 пожаров, 8 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 26 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.



Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки зарегистрировали одно происшествие.



Напомним, что в Альметьевске, на улице Фатыха Карима, в реке Степной Зай обнаружили тело мужчины. Спасатели ЗПСО №7 извлекли его из воды и передали полиции.



Анастасия Фартыгина