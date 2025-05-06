Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 15 пожаров
За минувшие сутки, 5 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 15 пожаров, 8 из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Помимо тушения возгораний, пожарные совершили 26 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также спасатели 10 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах Татарстана за прошедшие сутки зарегистрировали одно происшествие.
Напомним, что в Альметьевске, на улице Фатыха Карима, в реке Степной Зай обнаружили тело мужчины. Спасатели ЗПСО №7 извлекли его из воды и передали полиции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.