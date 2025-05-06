В Казани из-за дождей не работают светофоры на нескольких перекрестках
В Казани вновь идут дожди, и это привело к техническим сбоям в работе светофоров. На 09:45 не функционируют три светофорных объекта, что создает опасные ситуации на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.
Проблемы наблюдаются на следующих перекрестках:
- улицы Копылова и О. Кошевого;
- улицы Ленинградская и Айдарова;
- пешеходный переход у дома 25 по улице Четаева (регулируемый);
- пешеходный переход у Парка Калейдоскоп на улице Гарифьянова (регулируемый).
Бригады МКУ «АСУДД» уже работают над восстановлением работы светофоров.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными при проезде и переходе указанных участков. «Соблюдайте требования дорожных знаков и регулировщиков», — напоминают в МЧС.
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