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В Казани из-за дождей не работают светофоры на нескольких перекрестках

09:56, 06.05.2025
В Казани из-за дождей не работают светофоры на нескольких перекрестках
Фото: Динар Фатыхов

В Казани вновь идут дожди, и это привело к техническим сбоям в работе светофоров. На 09:45 не функционируют три светофорных объекта, что создает опасные ситуации на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проблемы наблюдаются на следующих перекрестках:

  • улицы Копылова и О. Кошевого;
  • улицы Ленинградская и Айдарова;
  • пешеходный переход у дома 25 по улице Четаева (регулируемый);
  • пешеходный переход у Парка Калейдоскоп на улице Гарифьянова (регулируемый).

Бригады МКУ «АСУДД» уже работают над восстановлением работы светофоров.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными при проезде и переходе указанных участков. «Соблюдайте требования дорожных знаков и регулировщиков», — напоминают в МЧС.

Анастасия Фартыгина

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