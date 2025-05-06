В Казани из-за дождей не работают светофоры на нескольких перекрестках

Фото: Динар Фатыхов

В Казани вновь идут дожди, и это привело к техническим сбоям в работе светофоров. На 09:45 не функционируют три светофорных объекта, что создает опасные ситуации на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проблемы наблюдаются на следующих перекрестках:

улицы Копылова и О. Кошевого;

улицы Ленинградская и Айдарова;

пешеходный переход у дома 25 по улице Четаева (регулируемый);

пешеходный переход у Парка Калейдоскоп на улице Гарифьянова (регулируемый).

Бригады МКУ «АСУДД» уже работают над восстановлением работы светофоров.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными при проезде и переходе указанных участков. «Соблюдайте требования дорожных знаков и регулировщиков», — напоминают в МЧС.



Анастасия Фартыгина