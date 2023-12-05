Здание бывшего казанского тубдиспансера и соседние объекты снесут за 48,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на снос здания бывшего казанского тубдиспансера и других объектов на улице Шаляпина выделят 48,5 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Татарстана».

Строителям придется демонтировать здание поликлиники с пристроем, лабораторию, гаражи, стационар с пристроем, механическую мастерскую, хозяйственно-бытовой корпус, ангар, склады и ворота вместе с забором. По окончании работ нужно срезать грунт и убрать за собой строительный мусор.

Подрядчик должен управиться до 1 декабря 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае «Реальное время» писало, что на месте тубдиспансера появится трехэтажное лабораторное отделение Республиканского кожно-венерологического диспансера. Новое учреждение, что обоснуется в этом здании, будет работать с микроорганизмами третьей, четвертой групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней. В его состав должны войти централизованные серологическая и биологическая лаборатории, а также молекулярно-генетическая лаборатория (ПЦР). Их производительность составит до 6,5 тысячи анализов в день, а количество сотрудников достигнет 35 человек.

В подвале здания расположатся гардеробная для персонала, душевая, кладовая, насосная станция и комната для отдыха и приема пищи. На первом этаже обустроят комнату для временного хранения обеззараженных отходов, холл для курьеров, кабинет приема и разбора материалов, ПЦР-бокс, моечную и различные помещения для хранения одежды и оборудования. Также в здании будут второй и третий этажи, которые не будут сильно отличаться по своему функционалу. Исключением станет то, что к ним добавятся помещения для проведения паразитологических исследований, а также микроскопии мазков и соскобов.

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Айрат Назипов