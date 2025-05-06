В России за год осудили свыше 21 тыс. иностранцев

Фото: Михаил Захаров

В 2024 году российские суды вынесли приговоры более чем 21 тыс. иностранцев. По данным Судебного департамента при Верховном суде, осуждены 20 151 гражданин стран СНГ и 987 граждан из других стран. Также были приговорены 815 человек без гражданства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основные преступления, за которые судили иностранцев, включают кражи — более 3,7 тысячи случаев, незаконный оборот наркотиков — 955 случаев и убийства — 182 случая.

Кроме того, почти 500 человек осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, 63 — за похищения и 181 — за изнасилования. Также были случаи мошенничества (почти 500), хулиганства (76) и даже девять терактов.

Анастасия Фартыгина