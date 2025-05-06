В Казани 9 мая ограничат продажу алкоголя

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана запретил розничную продажу алкоголя 9 мая 2025 года в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это решение направлено на обеспечение безопасности во время торжественных мероприятий. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации республики.

Запрет будет действовать на территории Казани, за исключением случаев, когда алкоголь можно будет приобрести в заведениях общественного питания. Власти призывают горожан учитывать эти изменения и планировать свои мероприятия заранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ограничения будут действовать на следующих улицах и площадях:

Улицы: Астрономическая, Баумана, Бондаренко (от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с улицей Маршала Чуйкова), Большая Красная (от улицы Япеева до улицы Толстого), Гоголя, Дзержинского, Жуковского, Кави Наджми, Карла Маркса (от улицы Япеева до Гостиничного торгово-развлекательного комплекса «Корстон»), Карла Фукса, Коротченко, Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Чернышевского), Лобачевского, Малая Красная, Максима Горького, Маршала Чуйкова (от улицы Мусина до улицы Бондаренко), Миславского, Московская (от улицы Ташаяк до улицы Чернышевского), Мусина (от проспекта Ямашева до улицы Маршала Чуйкова), Мусы Джалиля, Муштари (от Большой Красной до улицы Щапова), Николая Ершова (от Гостиничного комплекса «Корстон» до улицы Вишневского), Право-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Чернышевского), Профсоюзная, Профессора Нужина, Пушкина (от Национальной библиотеки до улицы Галактионова), Рахматуллина, Ташаяк, Театральная, Толстого, Университетская, Чернышевского (от улицы Дзержинского до улицы Право-Булачной).

Площади: 1 Мая, Свободы, Тысячелетия.

Проспект Ямашева (от улицы Бондаренко до улицы Фатыха Амирхана) и Кремлевская набережная.

Общественные пространства: Центральный парк имени Горького, парк Победы, парк «Черное озеро», Ленинский сад, скверы имени Баки Урманче, Ильгама Шакирова, Льва Толстого, Константина Котельникова, Медицинских работников и другие.

Анастасия Фартыгина