Начинал в хоккее, продолжил в тюрьме, закончил в музее «Спартака»

Как татарский хоккеист стал легендой «красно-белых»

В городе Щекино Тульской области 45 лет назад была создана хоккейная команда «Корд». Хозяином клуба выступило производственное объединение «Химволокно». Именно с этой командой связано уголовное дело о «нетрудовых» доходах. Главным тренером был Рауф Булатов, среди осужденных — татарский хоккеист Абдула (Владимир) Сабиров. Подробнее о них рассказывает журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Детище Гуданова

Дебютный сезон команда «Корд» провела в чемпионате Тульской области, а затем спорторг (спортивный организатор) предприятия «Химволокно» Олег Гуданов добился того, чтобы команда заявилась в класс Б. Для понимания, это чемпионат коллективов физкультуры, четвертый по рангу турнир в СССР, в котором, к примеру, принимали участие татарстанские команды из Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска.

Понятно, что чемпионат Тульской области отличался от класса Б: это и переезды по стране, и более высокий и насыщенный тренировочный процесс, для проведения которого в Щекино пригласили хоккеиста высокого класса Льва Понтеленко. У него любопытная судьба, поскольку Понтеленко играл за родную «Электросталь», московский «Локомотив», проведя в этих солидных командах восемь сезонов, а потом провел один сезон на должности играющего тренера лениногорского «Нефтяника», такое практиковалось в СССР в те годы, чтобы получать две ставки. Понтеленко на момент работы в Лениногорске было всего 27 лет, слишком рано для перехода на тренерскую работу. Вот и Понтеленко (кстати, в его карьере были и съемки в спортивной кинодраме «Хоккеисты») вернулся в большой хоккей, поиграл за Саратов и Подольск и уже к 38 годам был готов к переходу на полноценную тренерскую работу. За одним исключением, имя которому «зеленый змий».

Фото realnoevremya.ru

«Длинный рубль»

В итоге Понтеленко на посту главного тренера в щекинском «Корде» сменил Рауф Булатов, который 6 лет играл за «Спартак» и 7 лет за «Крылья Советов» из Москвы, заканчивал игровую и начинал тренерскую карьеру в Череповце. Хорошие деньги, обеспеченные шефами из «Химволокна», плюс личные связи Булатова возымели действие: в Щекино не зарастала «народная тропа».

Поначалу поехала молодежь: квинтет из молодежки ЦСКА, квартет из Воскресенска, трио из Электростали, дуэт из «Крылышек» и один динамовец. Плюс в его подчинении был «доставшийся по наследству» от Понтеленко 22-летний Евгений Ларионов, старший брат восходящей звезды мирового хоккея Игоря Ларионова, который в 1979 году котировался не ниже Игоря, причем один сезон Евгений Ларионов провел в составе альметьевского «Спутника». Плюс к Булатову приехал воспитанник хоккейной школы ЦСКА Андрей Шуйдин. Лучший друг молодости Вячеслава Фетисова воспитывался с ним в спортшколе ЦСКА, и в те годы был куда известнее и обеспеченнее знаменитого в будущем хоккеиста. Дело в том, что отец Андрея Михаил Шуйдин — популярный клоун, неизменный партнер Юрия Никулина по манежу, они работали вместе несколько десятков лет. Любопытно, что будущий фронтовик и знаменитый клоун Шуйдин родился в Туле, где со временем оказался его сын Андрей.

Андрей Шуйдин в интервью вспоминал: «После армии я достаточно быстро женился, у меня родился сын, а тут подоспело приглашение на Дальний Восток, в команду «Горняк» из Дальнегорска. Условия были шикарные, особенно для такого молодого, как я, хоккеиста. Подъемные — 5 тысяч рублей, и большая, по тем временам, зарплата». В Ижевске хоккейный организатор Адольф Флейшер, переехавший в столицу Удмуртии из Казани, предлагал новобранцам по 800 рублей, плюс премию в 50 рублей за победу, плюс жилье. Для молодых хоккеистов, а по регламенту в заявке каждого клуба должно быть считаное количество игроков старше 27 лет (причем это количество неуклонно сокращалось, в разные годы от шести до четырех), это огромные деньги. И это условия для хоккеистов команд второй-третьей лиги, поскольку иметь команду в виде спорта, который обожал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, в те годы было сверхпрестижно.

В итоге «Корд» с помощью качественной поддержки выиграл турнир команд КФК, но переходить во вторую лигу отказался из-за отсутствия в городе искусственного льда. Когда его построили осенью 1982-го на средства предприятия «Химволокно», команда дебютировала во второй лиге. Тут Булатов стал варьировать принципы комплектования команды, и в команде появился целый ряд опытных хоккеистов. Евгений Зозин, Александр Молотов и Абдула (Владимир) Сабиров. 32-летний Молотов и 33-летний Сабиров были воспитанниками московского хоккея, но Молотов провел всю карьеру в командах РСФСР, а Сабиров заезжал на Украину, и заканчивал карьеру в Череповце, где познакомился с тренером Булатовым. «Центральным играл Абдула или, как его звали в команде, Володя Сабиров, хоккеист возрастной, мастеровитый, капитан», — так характеризовал Сабирова одноклубник Владимир Харитонов. Вспоминавший также, что «в защите выделялся Слава Муравьев и проходивший обкатку будущий чемпион мира — 1993 Александр Смирнов. В Щекине традиционно концентрировались москвичи, диаспора воскресенцев...» Среди членов диаспоры воскресенцев к старшему Ларионову вскоре присоединился Андрей Квартальнов, старший брат Дмитрия Квартальнова, да и упомянутый Смирнов, в будущем член его тренерского штаба в «Ак Барсе».

Фото: realnoevremya.ru

«Длинный рубль» становится еще «длиннее»

Тот же Василий Харитонов вскользь комментировал уголовное дело 1986 года, которым закончился процесс усиления команды из Щекино «заезжими молодцами». [Это произошло] «двумя-тремя годами позже. Криминал усмотрели в фиктивном трудоустройстве хоккеистов на производство и «левых» выплатах».

Скандалы с «левыми» выплатами — это бич советского спорта в 70—80-е годы. Они буквально уничтожили футбольную команду «Заря», которую тренировал казанец Герман Зонин. Скандалы были и в ворошиловградском баскетболе, после чего прекратила существование местная команда, и в волейболе — за решетку угодили наставники мужской и женской команд «Звезда» и «Искра» соответственно. До «уголовки» не доходило, но серьезно потрепали футбольную и баскетбольную команды «Шахтер» из Донецка, хоккейную команду из Запорожья.

Что касается «Корда», то на скамье подсудимых оказались тренеры Рауф Булатов и Олег Гуданов, администратор Юрий Кувшинов и четыре хоккеиста — Александр Молотов, Абдула (Владимир Сабиров), а также братья Александр и Вячеслав Муравьевы. В итоге Гуданов был приговорен к 5 годам строгого режима с выплатой 21 тысячи рублей, администратор команды Юрий Кувшинов — к 4 годам с выплатой 14 тысяч, тренер Булатов, игроки Александр Молотов, Александр и Вячеслав Муравьевы получили от 2 до 3 лет исправительных работ с вычетом 20%, с конфискацией имущества. О наказании Сабирова ничего не говорится.

К тому времени «Корд» тренировал еще один воспитанник воскресенского хоккея Александр Сапелкин, который заканчивал игровую карьеру в СК им. Урицкого, а его сменил воспитанник казанского хоккея Рашид Сайфетдинов. Ему также пришлось пережить неприятные минуты, поскольку его подопечный Владимир Гоннов, судя по слухам, провел 2 года в заключении, вернувшись в хоккей уже накануне развала СССР. Щекинские сидельцы в хоккей уже не вернулись, разве что виртуально. Тот же Рауф Булатов вписан в «Зал хоккейной славы «Спартака», где либо не знают о его уголовном прошлом вне состава «красно-белых», либо не обратили на него внимания.

Сама команда «Корд» прекратила существование в 1992 году, когда «Химволокно» отказалось от содержания хоккеистов, а клуб не сумел вписаться в новые реалии. Поговаривают, что щекинцы надеялись на помощь хотя бы в плане пиара от земляка-певца Игоря Талькова, но и того убили в 1991 году, и «Корд», образно говоря, был выброшен за борт.

Но не хочется завершать рассказ о команде из Щекино на этих печальных фактах из уголовного прошлого его тренеров и хоккеистов. Во-первых, эта команда представляла не областной центр Тулу, а провинцию, что само по себе было редкостью в СССР. Во-вторых, команда позволила завершить карьеру опытным хоккеистам прошлого Виктору Вахрушеву, Василию Спиридонову, Юрию Терехину. В-третьих, позволила начать карьеру будущим звездам — Александру Смирнову, а также Александру Прокопьеву и будущему зятю Зинэтулы Билялетдинова Станиславу Романову. Наконец, в разные годы Щекино собирало у себя московских (Андрей Сагитов, Анатолий Салимджанов, Шамиль Юсипов), пермских (Ринат Гатин), тульских (Рушан Рахимов) и казанских татар (Рашид Сайфутдинов).



Джаудат Абдуллин