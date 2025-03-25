МВД РФ — главам регионов: с 1 мая начнется жесткая высылка незаконных мигрантов

Министерство готовит проверки незаконных иностранных работников для депортации из страны

Фото: Мария Зверева

«Не хочется проводить облавные мероприятия, создавать ажиотаж в межгосударственных отношениях, но у нас есть требование закона», — предупредил сегодня первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой о предстоящей депортации всех иностранцев, незаконно находящихся в России. До этого часа икс у мигрантов остается шанс узаконить свое пребывание, но в Приволжском федеральном округе добровольная регистрация идет медленно — всего 1,5 тысячи обратившихся, посетовал он на совещании глав регионов ПФО по миграционной политике в Казани. МВД РФ против запрета и квот на привлечение иностранной рабочей силы, но настаивает на безусловной их легализации. Подробности — в материале «Реального времени».

В Поволжье работает полмиллиона мигрантов

2025 год может стать самым суровым для незаконных мигрантов, приехавших на заработки в Россию. МВД РФ объявило непримиримую организованную борьбу против их пребывания в стране. Как сообщил сегодня первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на совещании глав регионов ПФО по миграционной политике в Казани, в стране незаконно находится около 650 тысяч иностранных граждан, и, как следовало из его выступления, около четверти из них приходится на регионы ПФО. Так, в Поволжье проживает 500 тысяч иностранных работников, но уведомления о найме в налоговые инспекции поступили лишь от 330 тысяч граждан в ПФО, уточнил он. Трудовые мигранты составляют 1,8% от общей численности населения Поволжья. Большинство — из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана.

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил, что в стране незаконно находится около 650 тысяч иностранных граждан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Учитывая, что мигрант получает разрешение на работу в РФ сроком на один год и менее, а потом едет обратно на родину, то и «текучка» складывается большая. По данным МВД РФ, на миграционный учет в регионах Приволжского федерального округа в прошлом году иностранные граждане вставали 1,5 млн раз, из них почти 40% — в порядке продления.

На последней парте — полицейские

Интересно, что незаконных мигрантов за год стало вдвое больше, и не только из-за кадрового голода в стране. Причина — ужесточился прием экзаменов на знание русского языка. «Ровно год назад, 25 марта 2024-го, по команде МВД России во все пункты приема экзаменов на последние парты были посажены сотрудники полиции, — рассказал Александр Горовой. — Они начали контролировать процесс сдачи экзаменов по русскому языку».

В результате многие не сдали и не смогли получить разрешение на работу. «Они остаются в РФ, но уходят в тень», — пояснил генерал-майор МВД РФ.

Любопытно, что раньше право приема экзаменов предоставлялось всего 13 высшим учебным заведениям, но они не могли справиться со всем потоком. На субподряде у них работали частные организации. Но в течение 2023 года силовики навели порядок... По состоянию на 1 марта текущего года в стране находилось 6,7 млн иностранных граждан. Прирост составил 7,3%. Большинство, порядка 90% иностранных граждан, сегодня находятся на территории страны законно.

Но иностранная рабочая сила — хорошее подспорье для предприятий в условиях кадрового голода, заметил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров: «За счет привлечения иностранных работников удается частично компенсировать дефицит на рынке труда. С 2019 года в регионах округа было выдано почти 950 тыс. патентов. Это позволило бюджетам регионов ПФО за это время получить более 34 млрд рублей. А в 2023 и 2024 годах поступления превысили 9 млрд рублей».

Но иностранная рабочая сила — хорошее подспорье для предприятий в условиях кадрового голода, заметил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан, Самарская и Оренбургская области любят мигрантов

Наиболее привлекательными для найма являются Татарстан, Самарская, Оренбургская и Нижегородская области. Но как раз здесь может скрываться и наибольшее количество незаконных мигрантов и членов их семей. По оценкам МВД РФ, в ПФО незаконно находятся 118 тыс. женщин-иностранок и свыше 60 тыс. несовершеннолетних — те оказались в «серой зоне» как неработающие жены и дети, так как официально нигде не значатся, отметил Александр Горовой.

— С 1 мая в стране начнется абсолютно жесткая работа по высылке людей, которые незаконно находятся в стране. Из 650 тыс. — половина женщины и несовершеннолетние, которые въехали по прежним соглашениям. Конечно, не хочется проводить облавные мероприятия, создавать ажиотаж в межгосударственных отношениях, но у нас есть требование закона, который обязаны выполнять, — обратился он к главам регионов ПФО.

При этом он напомнил, что с февраля в стране действовала «амнистия» — незаконно находящиеся в стране мигранты могли подать заявку на включение в реестр контролируемых лиц. До 30 апреля им давалась возможность узаконить свое нахождение, но этот процесс проходил вяло.

— Плохо идет, обратилось всего 16 тысяч иностранных граждан, — посетовал Александр Горовой. — И реклама прошла, но в ПФО — около 1,5 тысячи заявок поступило.

В настоящее время в реестре контролируемых лиц значится 46 тысяч человек. Из них свыше 9 тыс. в Татарстане, 10 тыс. — в Оренбургской области, около 4 тыс. — в Нижегородской области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

МВД РФ беспокоит рост преступности среди мигрантов. «На протяжении 3 лет мы фиксируем снижение преступности, но сейчас тенденция начала меняться, количество совершенных преступлений выросло. На 25% рост тяжких преступлений», — заметил Горовой. По его словам, рост преступлений наблюдается в Мордовии (в 39 раз), Нижегородской области (в 2,2 раза), Татарстане (в полтора раза), в Саратовской области (в 2 раза).

Вдвое выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сообщил замглавы МВД: «Незаконными мигрантами совершенно в 4 раза больше преступлений в ПФО в 24-м, чем в 2023 году. В десять раз подскочило число преступлений с наркотиками».

Казань откроет пункт пограничного перехода в аэропорту

МВД контролирует перемещения иностранцев в рамках федерального эксперимента, и к нему готовится присоединиться Казань. «В трех аэропортах Московского авиаузла и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области у каждого иностранца берутся биометрические данные. На прошлой неделе вынесли вопрос о поэтапном расширении пункта пограничного перехода. Сейчас рассматривается вопрос о первоочередном вводе пункта в Казани», — сообщил Александр Горовой.

При этом первый замминистра внутренних дел РФ негативно отозвался о введении запрета на иностранную рабочую силу. «Это ни к чему не приведет, — заметил он. — У нас впервые с 1991 года граждане Кыргызстана вышли на второе место после Узбекистана, опередив Таджикистан. Потому что принимались запреты по отдельным видам, а страны Евразийского экономического союза под требования этого закона не подпадают, они замещаются армянами и казахами».

Не устраивает и механизм квотирования иностранной рабочей силы из визовых стран. «Квоты выбраны на 54%, а процедура тяжелая, утверждается постановлением правительства РФ. Мы три года добиваемся отмены квот для визовых стран, откуда привлекаются квалифицированные специалисты. Наша инициатива — отменить экзамены для тех, кто привлекается для трудовой деятельности. На прошлой неделе законопроект рассматривался советом по миграционной политике Госдумы, поддержали предложение», — сообщил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы четко понимаем, что без привлечения мигрантов мы не можем решить задачи, которые сегодня стоят перед нашей экономикой, — заявил в заключение Рустам Минниханов. — У ряда предприятий республики сложилась хорошая практика по социализации и адаптации приезжей рабочей силы. В то же время все это должно быть систематизировано. Нужны механизмы, позволяющие адаптироваться мигрантам, получить хорошую квалификацию. Хороший опыт наработали КАМАЗ и ОЭЗ «Алабуга — это целевые наборы, подбор и подготовка персонала, дальнейшая социализация иностранных граждан. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с руководством дружественных стран. Данная системная работа будет продолжена.

