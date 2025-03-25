Ирада Аюпова: «Если мы не изменимся, люди перестанут к нам ходить уже через пять лет»

Как Ирада Аюпова увещевала работников культуры: онлайн-реальность, экология информационной культуры, новые вызовы

Ирада Аюпова и Лейла Фазлеева. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В преддверии Дня работника культуры на третьем этаже нового здания театра Камала, в помещении открытой театральной лаборатории, собрали всех — членов Совета по культуре и искусству, депутатов Госсовета РТ, работников профильных ведомств. Словом, от Александра Сладковского до представителей районов. Все для того, чтобы поговорить об искусственном интеллекте, цифровом следе и о том, что детям присутствующих в зале их работа неинтересна. Подробнее — в материале «Реального времени».

Трансформация доверия

Говорят, в небольшом зале на третьем этаже (их там много — для прессы, для совещаний, для репетиций) по плану помещались все приглашенные. Но в итоге собралось гораздо больше, так что вскоре пришлось включать кондиционеры. Регламенты никто соблюдать не будет, отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, так что мероприятие с 85 минут растянулось до двух часов с лишним. Всё, чтобы обсудить тему — «Цифровая трансформация в сфере культуры и искусства».

Тон задала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова:

— Сегодняшняя трансформация — это не трансформация технологий, это трансформация доверия, — отметила она, а потом перешла к вопросу разрыва поколений: — Ваши дети и ваши внуки не интересуются вашим мнением при принятии решения. Они гуглят, смотрят в «Яндексе» и принимают решение, куда пойти, что делать, не на основе вашего опыта или опыта предыдущего поколения. Это люди, это целые поколения, которые принимают решение на основе информации, которая идет в соцсетях, которая идет в поисковых системах. В реальности это очень большая проблема, потому что вернуть сегодня эту аудиторию к нам очень сложно.

Выступление Аюпова посвятила цифровизации культуры, и речь шла отнюдь не только о съемке спектаклей и переводе книг в PDF. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Аюпова вспомнила пандемию, когда культура быстро начала переходить в цифровое пространство: «Нам нужно было оправдывать свое предназначение, нам нужно было оправдывать свою работу». В результате выяснилось, что многие не конкурентоспособны в цифровой среде, спасибо молодежи — выручила.

— Нам с вами в первую очередь нужно переосмыслить формы взаимодействия с целевыми аудиториями. Как мы работали раньше — не получится, — отметила министр культуры.

И дело касается не только продвижения. К примеру, есть вопросы к онлайн-кассам.

— По своей природе онлайн-продажа — это только аванс. И любой человек за два дня до мероприятия может прийти потребовать свои деньги обратно, — указала Аюпова. — Если мы сегодня не научимся правильно себя атрибутировать, мы будем не защищены не только перед недобросовестными покупателями этих билетов, мы будем не защищены перед правоохранительными органами.

Действие спектакля в Тинчуринском происходит в начале нулевых. Герои гоняются за флешкой с музыкой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для кого «Флешка, рэп и любовь»?

Потому Аюпова обозначила две цели. Первое — работникам культуры нужно измениться, научиться наполнять контент новым содержанием — понимая, что это. И привела пример: спектакль Тинчуринского театра «Флешка, рэп и любовь», билеты на который продаются и по «Пушкинской карте». Обратная связь: если это спектакль для аудитории 14—15 лет, то они уже не знают, что такое флешка.

— Второй вопрос — это, безусловно, борьба смыслов, — продолжила министр. — Если мы сегодня не будем давать достаточного контента, его создадут другие, за нас, и мы будем просто расхлебывать ситуации, когда фактически другие люди, зачастую недобросовестные, будут продвигать свою идеологию посредством цифрового контента.

А значит, надо и производить контент, и выстраивать систему его продвижения,

— У нас здесь присутствует Академия наук, — сказала Аюпова. — Это одна из проблем, с которой мы без вас не справимся.

Также она обратилась к вопросу цифрового следа, который необходимо анализировать, чтобы более адекватно реагировать на изменения, а также к теме развития инфраструктурных систем, в частности информационной безопасности.

— Еще один аспект — это экология информационной культуры, — добавила Аюпова, — поскольку без правильно выстроенной системы безопасности данных, без правильно выстроенной системы контроля за тем, чтобы те или иные данные не ранили чувств верующих, не ранили чувств представителей разных национальностей, мы с вами можем очень часто оказываться в непростых ситуациях.

Шурале — это звоночек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ваш личный ИИ-юрист

И тут Аюпова напомнила о ситуации с иском к театру «Экият» по поводу использования национальных героев:

— Тот вопрос, который сегодня у нас идет, — это только один первый звоночек, когда фирма зарегистрировала право на Шурале, на Су анасы, и она сегодня предъявляет к нам требования, чтобы мы платили за национальное достояние.

Аюпова сообщила, что в понедельник этот вопрос будет обсуждаться в Совете Федерации, уже в части внесения изменений в действующее законодательство. Но подобные проблемы будут возникать и далее.

Потому одним из спикеров стал заместитель генерального директора IPCodex Виталий Илларионов, который посвятил свое выступление теме авторского права в музеях. С одной стороны, указал он, музей, как владелец какого-либо объекта, может его не только выставлять, но и передавать для использования в коммерческих целях. При этом остается и право автора, а потому уже возникают истории, когда художник подает в суд за публикацию произведения в каталоге или использование в печатной и текстильной продукции.

Обращайтесь к юристам, резюмировали специалисты. Или хотя бы к работающему с юридическими документами ИИ, говорила заведующая кафедрой инфокоммуникационных технологий Национального исследовательского технологического университета и руководитель направления коммуникации Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбера Ксения Кузнецова.

Тукай играет в футбол в версии ИИ. предоставлено Райнуром Хасановым

Аюпова также говорила об искусственном интеллекте, приведя в пример, как он создает стилизации под Тукая.

— Это абракадабра, — сказал глава Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла (он, несколько раз выразив недоумение по поводу регламента, покинул заседание до его окончания).

— Это не абракадабра, многие этим пользуются, — ответила Аюпова.

И указала, что сейчас обсуждается внедрение ИИ, который позволит разгрузить работников сельских библиотек, домов культуры.

Ситуацию с ИИ генеральный директор ООО EligoVision, эксперт в области искусственного интеллекта Сергей Матвеев сравнил с историей ядерных испытаний, когда счетчики Гейгера уже были изначально заражены. А в случае с цифровым интеллектом (этот термин Матвееву очень понравился) мы видим, как он начинает создавать, к примеру, новые изображения в рекурсии. Наблюдать за этим интересно, а к чему это приведет?

Помните, какими переполненными были торговые комплексы?

— Не надо бояться прогресса, надо впускать его к себе в жизнь, — увещевала мастодонтов культуры Кузнецова. — При этом понимать, как это работает. Мы по-прежнему превосходим машины. При этом не надо переоценивать возможность искусственного интеллекта. Владимир Владимирович приезжает каждый год к нам, на большую международную конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта, — обратилась она к примерам. — Поверьте, он прекрасно погружен в эту тематику, шутит так, что мы каждый раз в восхищении от того, насколько он во всем разбирается. Так что это не страшно, это не волшебная палочка, это интересно.

Учреждения культуры ждет судьба торговых центров?. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Вы, наверное, помните, какими переполненными были торговые комплексы 15 лет назад. Сейчас же они пустуют, потому что все продается онлайн. Если мы не изменимся, люди перестанут к нам ходить уже через пять лет. Мы будем неинтересны и не востребованы. И нас сократят, — практически пугала Аюпова. — Изменения происходят невероятно быстро. Чтобы использовать ИИ в своих интересах, мы должны сами инициировать проекты в этой сфере. Да, у нас много других важных вопросов. Но если мы не зададимся вопросом о будущем, то что же будет завтра? С наступающими праздниками, с Днем работника культуры, Днем ремесленника и, конечно же, с Днем театра!