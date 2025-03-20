Более 13 тысяч посетителей и никакого плова

Как прошел XIII Республиканский ифтар

«Казань Экспо» собрал верующих разных возрастов за одним столом. Фото: Динар Фатыхов

В этом году Республиканскому ифтару в «Казань Экспо» предшествовал курултай ДУМ РТ, а организаторы осторожно, но с долей уверенности говорили, что провести вечер в районе аэропорта собралось больше заявленных 13 тысяч человек. Сможет ли главный ифтар Татарстана вернуться к первоначальным 15 тысячам? Подробнее — в материале «Реального времени».

Маркет для имамов и простых людей

Первый республиканский ифтар, прошедший 6 августа 2011 года на площади Тысячелетия под названием «Рамазан 2011», посетили более 15 тыс. участников. После он закрепился на «Казань Арене» (ныне — «Ак Барс Арена»), переехал на площадку Академии тенниса, пережил пандемию, потом обосновался на просторах «Казань Экспо» (в день трагедии в 175-й гимназии).

Маркет, стенды от ДУМ РТ, выставки от волонтерских организаций и Национального музея РТ работали с полудня, когда в «Казань Экспо» прибывали делегаты IX курултая Духовного управления мусульман РТ. Так что продавцам готовых наборов халяльного питания, шамаилей, газированных напитков, платков, носок, кукол, украшений, парфюма в этот раз было явно выгоднее работать на площадке. Особой популярностью пользовалась обувь и головные уборы, особенно папахи.

Основную работу по подготовке к ифтару взяли на себя волонтеры, более 800 человек (в возрасте от 16 до 70 лет). Некоторые в последние дни, по сути, ночевали на площадке. Впрочем, можно было увидеть и штатных уборщиц, которые переговаривались: мол, впервые в жизни надела платок!

Готовили ифтар 800 волонтеров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Телевидение, книгопечатание, музеефикация

Значительную часть фойе заняли стенды от ДУМ РТ, представляющие собой конспект отчета вновь избранного муфтия Камиля хазрата Самигулинна о проделанной за четыре года работе. Популярностью пользовался сигнальный экземпляр рукописного Корана, который начали готовить в 2022 году в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

На экранах крутилось промо мультсериала «Туган батыр», а имамам предлагали пострелять из лука. Менее впечатляюще выглядели достижения передовых технологий: к примеру, стало известно, что на сервис «Автоматическая садака», который появился несколько недель назад, подписался всего 131 человек.

В фойе можно было и купить шамаиль, и посмотреть на маскировочные сетки, и узнать о героях Великой Отечественной войны. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Ближе к входу в зал имени Ильгама Шакирова расположились две выставки. На первой можно было увидеть, что волонтерские организации отправляют на СВО. Такая работа сейчас ведется в 61 мечети — от плетения маскировочных сетей до изготовления чак-чака. На выставке можно было увидеть религиозные нашивки, дроны, печи, полуфабрикаты.

Следом шла организованная совместно с Национальным музеем РТ выставка о героях Великой Отечественной войны, включая Муса Джалиля, Аделя Кутуя, Магубу Сыртланову, Михаила Девятаева. А один из инфостендов напоминал, что в Великую Отечественную войну бойцов поддержали мусульмане во главе с муфтием Габдрахманом Расулевым. Был, кстати, свой стенд у Комитета РТ по охране культурного наследия, отчитавшийся о восстановлении шести исторических мечетей.

Традиционно ифтар поражал масштабами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, помимо выставки, раису республики Рустаму Минниханову показали две мобильные мечети, оборудованные на базе автомобилей УАЗ — деньги на него собирали в рамках акции «Батырам от мусульман Татарстана»: в машинах выполнили гидро-, шумо— и теплоизоляцию, выровненные полы застелили ковролином, а салоны обшили искусственной кожей, снабдили ящиками, полками, кондиционерами, средствами радиоэлектронной разведки и компасом для определения киблы, а также мини-библиотекой. Предполагается, что мобильные мечети будут также ездить между военными частями и транспортировать раненых, медикаменты и продовольствие.

Гостей было много. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возможно, их было 14 тысяч

Когда курултай завершался, в «Казань Экспо» уже собиралась публика. При этом 1520 имамов после съезда успели отчитать и послеполуденный намаз (аср). А во время вечерней молитвы к ним присоединились и остальные.

В Татарстане масштабные ифтары превращаются не просто в религиозный обряд, а в популярное мероприятие. В этом году оно было приурочено к Году защитника Отечества. Среди гостей раис Татарстана Рустам Минниханов с сыном, мэр Казани Ильсур Метшин, бывший замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, глава Общественной палаты Зиля Валеева. Традиционно ифтар посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

И традиционно Рустам Минниханов посещает ифтар с сыном Искандером. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для гостей накрыли три километра столов, которые в целом были готовы еще днем. К вечеру на них появилась и горячая пища. Традиционный плов в этом году заменила гречка с мясом (три тонны и 800 килограмм соответственно). Также гостям предложили по четыре тонны овощей и фруктов, 900 килограмм сухофруктов, 400 килограмм конфет. И чак-чак. Стоимость одного набора — 750 рублей.

Отметим, кстати, что накануне вечера разговения проходили, как и обычно, в мечетях города. Имамы указывали, что только сегодня у них удастся избежать ежедневной тесноты.

По завершении ифтара организаторы в лице Камиля хазрата Самигуллина сообщили, что гостей могло быть даже не 13, а более 14 тысяч (такова вместимость «Казань Экспо»). Это значит, что не всем, кто добрался до места, хватило еды, учитывая, что некоторые гости набирают ее в пакеты. Отметим, что парковка у «Казань Экспо» была бесплатной, от вокзала ходили вчера бесплатные электрички, включая четыре дополнительных рейса.

— Сегодня гостей пришло больше, мы не ожидали этого, — отметил совладелец «Туган авылым» Радик Абдрахманов. — Такие моменты мы будем предусматривать, готовиться к тому, чтобы такого не происходило.

1 / 39 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов