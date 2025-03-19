Ольга Айдуганова: «Законопроект о семейном предпринимательстве необходим в Татарстане»

Собственники семейного бизнеса и представители ТПП — о перспективах закона о семейном предпринимательстве в Татарстане

Фото: предоставлено ОО ИПЦ

Законопроект о семейном предпринимательстве уже принят в 15 регионах РФ, и число субъектов, включивших это понятие в свое законодательство, продолжает расти. Ожидается, что следующим регионом станет Татарстан. С 18 по 22 марта в Казани пройдет семейный форум — съезд собственников бизнеса из различных регионов, где будет обсуждаться данная инициатива. Для понимания сути документа о семейном предпринимательстве, его ключевых положений и причин разработки мы обратились к экспертам и практикам, столкнувшимся с проблемами отсутствия такого регулирования в Республике Татарстан. В частности, мы выслушали мнение Ольги Айдугановой, унаследовавшей бизнес после смерти отца, а также представителей Торгово-промышленных палат РФ и РТ, поделившихся своим видением ситуации. Их комментарии представлены ниже.

Почему нужна законодательная база по семейному разделу бизнеса?

Директор ООО «ИПЦ» Ольга Айдуганова:



Сейчас в нашей стране идет фаза развития рынка, в которой первое поколение предпринимателей уже отходит от дел или даже уходит из жизни. В связи с этим возникают вопросы: как будут продолжать работать основанные ими предприятия дальше? А дальше не всегда бывает хорошо, и примером тому служит множество кейсов. Вспомним пару громких скандалов: целая косметическая империя Natura Siberica после смерти Андрея Трубникова фактически развалилась, потому что основатель при жизни не регламентировал порядок передачи бизнеса. Аналогичная ситуация сложилась с наследством Бориса Александрова: его дочери не смогли эффективно разделить наследство и разрешить судебные споры со сторонними компаниями, использовавшими бренд творожных сырков «Б.Ю. Александров».

Гибель бизнеса — всегда негативное событие для рынка. В нем уже наработаны компетенции или это могут быть серьезные инновационные производства. Странно этим пренебрегать, особенно в условиях современной России, где импортозамещение — один из главных трендов последних лет.

Процесс передачи бизнеса или влияние ухода собственника на развитие бренда пока в России не регламентированы. У нас по-прежнему бизнес ассоциируется с конкретным человеком. Мой отец, основатель ИПЦ, говорил: «Когда меня не станет, непонятно, что еще тут будет, потому что это все работает, пока я здесь». Я уверена, что у многих собственников та же концепция. Они вложили в свое дело огромный моральный и материальный ресурс и зачастую не готовы передать его кому-либо другому.

Например, закон о семейном предпринимательстве который действует в ОАЭ. Там предусмотрена обязательная процедура медиации: наследники не идут в суд, не выносят свои склоки в информационное поле, пока медиация не завершена. Это нужно для того, чтобы публичный конфликт между наследниками не обрушил репутацию бренда. В период медиации рассматривается, как происходит раздел, вводится наблюдение за бизнесом. И если наследники все же не смогли договориться, только потом происходит судебный раздел.

Процесс передачи бизнеса или влияние ухода собственника на развитие бренда пока в России не регламентированы. Реальное время / realnoevremya.ru

Это еще не все. Кто возьмет на себя бизнес, если собственник погиб, а наследники его еще слишком малы и не могут заниматься наследством? Как будут происходить процедуры их вхождения в дела компании по достижении совершеннолетия? В некоторых странах в подобных ситуациях предусмотрена процедура «наблюдения». До революции такая процедура существовала и в России: на имущество наследника вводилось государственное наблюдение и попечение. Это позволяло сохранить капитал до совершеннолетия наследника. Но в советское время, когда почти 70 лет не было частной собственности на бизнес, все это было утеряно.

Впрочем, семейное предпринимательство — это не только про переход бизнеса от родителей к детям. Законодательством нужно регулировать еще и процедуру раздела семейного бизнеса между супругами. Вспомним нашумевшую историю развода Владислава Бакальчука и Татьяны Ким. Лихорадило весь рынок e-com, пострадали и селлеры, и покупатели. Сказалось это и на оборотах компании.

Таких моментов много. В масштабах страны важна не потеря одного бизнеса — важно то, что это влияет на всю цепочку поставок. Ведь каждое предприятие — звено в цепочке поставок, а значит, так или иначе перестраивать процессы нужно всей цепочке, в которую они входят.

В прошлом году я участвовала в работе комитета по семейному предпринимательству при ТПП РТ, который занимался разработкой и продвижением закона, и продвигала идею в Госсовет РТ. Надеюсь, что в этом году мы сможем сделать шаг в сторону реализации законопроекта, потому что он позволяет увеличить стабильность экономики.

В чем преимущества семейного бизнеса для экономики РФ и что должен регламентировать новый закон?

Руслан Нигматуллин, заместитель генерального директора ГК «Далини»:

Семейные компании — особая категория бизнеса. Семейные ценности распространяются и на саму организацию, и на ее продукт. Как правило, такие компании более устойчивы и дорожат репутацией.

Символично, что в Год семьи мы работали над проектом закона «О семейном бизнесе». В Госсовете Татарстана была создана рабочая группа при комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству. Мы рассмотрели аргументы инициаторов и экспертов. К сожалению, их не хватило, чтобы законопроект вынесли на рассмотрение парламента. Необходимо в дальнейшем учесть отзывы парламента на документ.

Символично, что в Год семьи мы работали над проектом закона «О семейном бизнесе». В Госсовете Татарстана была создана рабочая группа при комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству. Реальное время / realnoevremya.ru

Законопроект предлагал закрепить статус семейного бизнеса и предусмотреть меры поддержки семейных предприятий в государственных программах республики. В заключении Минфина говорится, что это потребует дополнительных расходов республиканского бюджета.

Однако, помимо финансовой поддержки, у семейных компаний есть и другие проблемы, требующие законодательного регулирования. Например, вопросы наследования семейного бизнеса, раздела в случае развода, вопросы оформления трудовых отношений с членами семьи и другие. Важно решить на законодательном уровне эти проблемы, чтобы собственники были спокойны за будущее семейных предприятий, а дополнительная финансовая поддержка помогла бы их развитию.

Почему важно принять законопроект на региональном уровне?

Юлия Шишкина, директор департамента специальных проектов представителя ТПП РФ:

Законопроект о семейном бизнесе принят уже в 15 регионах Российской Федерации, и это помогает решить множество проблем. Торгово-промышленная палата Российской Федерации ведет системную работу по развитию семейного предпринимательства в России — и законодательное закрепление понятия «семейное предприятие» на федеральном и региональном уровнях становится одним из ключевых направлений нашей работы.

Семейный бизнес — это уникальное явление. Благодаря ему появляется финансово стабильная и самостоятельная семья, все члены которой, представляющие несколько поколений, связаны общей целью и общим делом. Семейный бизнес воспитывает младшие поколения в патриотическом духе, формирует людей, способных активно и творчески мыслить, готовых создавать свой бизнес, способствуя развитию экономики страны.

Семейный бизнес — это уникальное явление. Благодаря ему, появляется финансово стабильная и самостоятельная семья, все члены которой, представляющие несколько поколений, связаны общей целью и общим делом. Реальное время / realnoevremya.ru

Семейный бизнес формирует настоящие предпринимательские династии, продвигающие не только фамильные бренды, но и свой регион, свою страну. Так создается средний класс, заинтересованный в создании благоприятной жизненной среды не только для членов своей семьи, но и для всех людей вокруг. Семейные компании играют важную социальную роль, занимаясь благотворительностью и меценатством.

Чтобы семейные компании могли реализовать свой потенциал, нужна соответствующая законодательная среда. На ее основании будет формироваться комплекс мер и инструментов поддержки, которые помогут управлять семейным бизнесом, развивать и продвигать его, подготавливать наследников и передавать семейное дело по наследству. Мы считаем, обязательно нужно создать профильные организации для развития этой инфраструктуры — Центры семейного бизнеса. Также необходимо разработать и вести Реестр семейных компаний.

Все это в совокупности — наличие закона, разработка мер поддержки и существование Центра — даст семейным компаниям возможность стать точками социально-экономического роста в регионе.

Чем занимается сегодня ТПП РТ в контексте развития семейного предпринимательства?

Елена Агзамова, советник председателя ТПП РТ:

Только в 2019 году в нашей стране был принят в юридическом поле термин «социальное предпринимательство», а ведь капитализм начался в 1991-м, ТПП была образована в 1992 году. Подумайте сами, сколько времени должно было пройти, чтоб поменять сознание законодателей и обывателя, чтобы ввести в законодательное поле этот термин? Примерно ту же историю мы видим сегодня с семейным предпринимательством. А ведь семейные предприятия и семейные предприниматели — это почти 90% всего бизнеса в России!

Кстати, многие социальные предприниматели позиционируют себя одновременно и как семейные предприниматели. И это нормально. У нас в палате состоят еще и представители НКО. Не все НКО живут только на грантах, у них есть тоже свои бизнесы, и они тоже чаще всего семейные. Получается, что социальное предпринимательство и семейное — если не тождественны, то очень близки друг другу.

Но есть множество недоработанных вопросов. Ольга Айдуганова рассказывала нам, как принимала по наследству свой бизнес. Это было титанически сложно: в юридическом поле нет наработанных регламентов, каждый предприниматель проходит свой путь (я бы даже сказала, свои круги ада), чтобы разделить свой бизнес между наследниками, определить их очередность и функции в будущей компании, дать каждому свою долю. Опять же, как их выделять? Невозможно открыть несколько ООО и ИП — ФНС тут же придет с судебным иском по делу о дроблении бизнеса с целью ухода от налогов. Что со всем этим делать?

Невозможно открыть несколько ООО и ИП — ФНС тут же придет с судебным иском по делу о дроблении бизнеса с целью ухода от налогов. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Торгово-промышленные палаты Российской Федерации и Татарстана поднимают эти вопросы во всеуслышание, потому что наши законодатели должны это все услышать и понять. Если законопроект пройдет второе чтение, то уже 16 регионов Российской Федерации примут в юридическое поле понятие «семейное предпринимательство». В Республике Татарстан на данный момент его нет, надеемся, что после нашего выездного совета семейных компаний что-то сдвинется. Будем пропагандировать и популяризировать.

В ТПП РТ 2025 год объявлен годом семейного предпринимательства. Мы запустили серию мастер-классов проекта «Семейные компании Татарстана — основа благополучия и развития региона». Будем заниматься этим очень плотно. Выезжаем в регионы, по стопам Агентства инновационного развития, проводим вместе с ними бизнес-миссии. Там пропагандируем семейные ценности, рассказываем, как работает ТПП РТ, какая цель у проекта «Семейные компании» и как в него попасть.

На предстоящий форум семейных компаний мы ожидаем президента ТПП РФ, ожидаем, что мероприятие посетит раис Татарстана. Я хочу, чтобы именно те посылы и смыслы, которые мы закладываем в этот выездной семейный форум, были увидены и услышаны. Главное, что тут надо понять: семейное предпринимательство — именно то явление, которое и поддерживает весь бизнес и всю экономику РФ, в том числе и нашей республики. Мы ожидаем, что после форума наметится прогресс, и в законодательное поле вместе с нашим Госсоветом будут введены понятия «семейное предпринимательство» и «семейный бизнес». Мы предлагали Госсовету РТ несколько вариантов определений этих терминов, и думаю, что форум станет еще одним шагом продвижения в этом вопросе.

Одна из наших инициатив — работа с детьми, потому что они наследуют семейный бизнес. Но они пока не бизнесмены и не знают, что это такое. Поэтому мы решили ввести обучение детей, чтобы они вовлекались в семейный бизнес.

«100 надежд бизнеса» — флагманский проект Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию молодежного предпринимательства. Ключевая идея — дать молодому поколению семейных предпринимателей реальный опыт развития собственного бизнеса.

В любом случае со своей стороны мы будем реализовывать инициативы, например, открытие информационно-консалтингового Центра семейного бизнеса. В нем будут проходить встречи, мероприятия, активности. Вне зависимости от того, будет ли в ближайшее время введено законодательное определение или нет, — мы все равно будем продолжать эту работу!

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