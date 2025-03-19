Питерский проект «В поисках культурного кода» запустят в Казани уже этим летом

На данный момент формируется концепция и собирается команда

Фото: Динар Фатыхов

«Расширение географического, исторического, эстетического пространства», — так прокомментировал распространение проекта «В поисках культурного кода» казанский краевед и историк Анатолий Елдашев. Уже на протяжении года его реализуют в Санкт-Петербурге, а сейчас в планах новые территории — Москва и Казань. И, по мнению экспертов «Реального времени», в столице Татарстана «есть, чему удивиться». Подробнее — в материале издания.

Проект «В поисках культурного кода» распространят на Казань и Москву

В Казани планируется реализовать проект «В поисках культурного кода», который в течение года активно проводится в Санкт-Петербурге. Он направлен на изучение школьниками культуры и традиций родного города, рассказал в интервью РИА «Новости» автор и руководитель Молодежного исторического форума «Герои Отечества» Владислав Курбатов:

— «В поисках культурного кода» мы реализуем уже на протяжении года в Санкт-Петербурге. Он посвящен изучению культуры, истории, традиций города. Школьники проводят встречи с известными петербуржцами и историками, посещают интересные места. Например, они были в Президентской библиотеке и внутри Дворцового моста — смотрели, как работают механизмы разводящие мост. Молодые люди знакомятся не только с историей и культурой определенного места, но и с людьми, которые там работают.

«Он посвящен изучению культуры, истории, традиций города». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В планах — расширить проект на Казань и Москву. По мнению Курбатова, его можно реализовать везде, поскольку это «доступно и понятно». Он подчеркнул, что количество участников растет с каждым месяцем.

— Планируем расширение в Казани, где мы провели выездную сессию в ноябре 2024 года. Работаем над этим, думаю, в этом году уже запустим. Самое главное, чтобы были волонтеры, которые готовы организовывать экскурсии, потому что проблем со спикерами и достопримечательностями нет: все города богаты архитектурой и профессионалами. Это и инженеры, и историки, и экономисты, и юристы — все те, кто формирует культурный код места, — сказал он.

Проект запустят летом

Как «Реальному времени» рассказала куратор проекта в Санкт-Петербурге Татьяна Лященко, «В поисках культурного кода» планируется запустить в Казани уже этим летом. На данный момент формируется концепция и собирается команда. Она также поделилась, как программа реализуется в Северной столице.

— Проект отлично зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге. Участников уже более 60 человек. За два сезона ребята посетили новые и интересные места, смогли взглянуть на историю изнутри и пообщаться с теми людьми, которые бережно сохраняют ее для потомков. Сейчас в планах реализация проекта в честь 80-летия Победы и посещения мест, связанных с историей блокадного Ленинграда и военных лет, — отметила она.

По словам Лященко, в Санкт-Петербурге набор участников проходит каждые полгода. В качестве заявки школьники отвечают на вопросы об истории родного города и пишут эссе о важности изучения краеведения, а также записывают видео о своем любимом месте.

— Затем начинается посещение исторических мест города и встречи со знаменитыми петербуржцами. За полгода мы совершаем путешествие по эпохам и знакомимся с важными датами в истории города. Затем наступает самый творческий момент — участники делятся своими впечатлениями в итоговом эссе на тему: «Мой культурный код Петербурга». Читая его, мы понимаем значимость каждого организованного и проведенного мероприятия, — добавила собеседница «Реального времени».

В качестве заявки школьники отвечают на вопросы об истории родного города и пишут эссе о важности изучения краеведения, а также записывают видео своего любимого места. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лященко уверена: команда организаторов проекта должна работать с горящими глазами.

— Изучение истории действительно необходимо, в особенности изучение своего региона, своей малой родины. Современная молодежь требует новых интересных и интерактивных методов для подачи материала. Так как проект организован группой молодых людей для своей же аудитории, это в первую очередь дает возможность на себе понять понравится ли данный формат или нет. Мы ищем действительно интересные и знаковые места, изучаем варианты экскурсий и постоянно собираем обратную связь от участников. Проект дает возможность посмотреть на свой любимый город с новой стороны, узнать его историю и познакомиться с интересными людьми, — подытожила она.

«В реализации проекта для Казани нет абсолютно никаких проблем»

Реализовать проект в Казани не представляется сложным, выразил уверенность в разговоре с «Реальным временем» историк и краевед Анатолий Елдашев. По его мнению, у города есть все возможности для этого:



— Никаких сложностей в реализации я не предвижу — специалисты у нас есть, наработки интересных маршрутов есть. Я лично могу предложить десяток солидных специалистов. В реализации проекта для Казани нет абсолютно никаких проблем

Что касается маршрута, Елдашев предложил посвятить его 80-летию Победы. Начать путь можно из центра города, по улицам Горького и Дзержинского.

— В Казани с первых недель войны функционировали 65 эвакуационных госпиталей — в них на лечении находились более 300 тыс. солдат. Можно составить такой маршрут: КАИ (госпиталь), промышленное училище КХТИ (госпиталь), далее — «Радиоприбор», можно заехать на Арское кладбище, там захоронено более трех с половиной тысяч военных. Также можно показать могилу сына Иосифа Сталина — Василия. Далее проезжаем мимо Компрессорного завода (он 1947 года постройки). Далее мы упираемся в ДК им. Саид-Галиева. У них есть небольшой музейный комплекс. Можно заглянуть и в Соцгород: КАПО Горбунова; дом, где жил Королев; секретная лаборатория Курчатова, — предложил историк.

Реализовать проект в Казани не представляется сложным, выразил уверенность в разговоре с «Реальным временем» историк и краевед Анатолий Елдашев. . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если отстраниться от 80-летия Победы, основными точками города очевидно являются кремль, собор Казанской иконы Божией Матери, Старо-Татарская слобода. Кроме того, в программу можно включить и закоулки города, «которые выпадают из основных маршрутов»: например, улицы Первая Гора, Вторая Гора, Третья Гора (ныне Ульянова-Ленина, Волкова и Калинина) и Федосеевская.

— Важность проекта заключается в расширении кругозора. Значимость проекта — расширение географического, исторического, эстетического пространства. Ты живешь в этом городе, условно находишься на улице Маяковского — а кто такой Маяковский? Тем более что Казань является вратами между Востоком и Западом: соединение через историю Волжской Булгарии, Казанского ханства, — подытожил краевед.

«Проект несет в себе воспитательный, а не образовательный аспект»

С воодушевлением отнесся к проекту директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин. Однако остро встает вопрос реализации идеи, выразил он свое мнение в разговоре с «Реальным временем»:



— Я как педагог сразу подумал о нагрузке: сколько часов это займет, за счет каких уроков детей будут водить на экскурсии, за счет каких ресурсов, кто это будет делать, кто разработает материалы? К тому же у нас итак дети перегружены. Вопросов уйма!

В то же время Гафиятуллин предложил собственное видение реализации проекта: можно проводить экскурсии на уроках истории родного края.

— Тем не менее Казань — город с богатой историей. Здесь есть, что изучить, чему удивиться, чем гордиться. Как-то у нас работала учительница, параллельно она вела экскурсии. Когда мы с ней вместе ездили по городу, она столько всего рассказывала! «Вот здесь сто лет назад вот это произошло, а вот на этой улочке жил такой-то»... Я понял, что совсем ничего не знаю про город. Конечно же, это очень интересно и важно, — поделился педагог.

«Тем не менее Казань — город с богатой историей. Здесь есть, что изучить, чему удивиться, чем гордиться.». Реальное время / realnoevremya.ru

В качестве обязательных точек для посещения спикер предложил Старо-Татарскую слободу: с этим местом связаны очень многие знаковые события и лица города.

— В целом в проекте я вижу больше воспитательный, а не образовательный аспект. Понятно, что этих тем не встретишь на ЕГЭ. Проект про любовь к родному городу, про историю. Меня лично это всегда вдохновляло. Главное, чтобы его реализовывали не для «галочки», — выразил надежду Гафиятуллин.