УЕФА последней вступила в отбор на футбольный чемпионат мира 2026 года

Россия снова в числе телезрителей

УЕФА последней стартует в отборе на чемпионат мира. Фото: Максим Платонов

19 марта футбольная сборная России сыграет товарищеский матч с командой Гренады. Этот перерыв в Российской премьер-лиге синхронизирован со стартом отборочных турниров в Европе, чтобы отобрать участников чемпионата мира 2026 года. «Реальное время» рассказывает о предстартовых раскладах.

Старт в эпоху турбулентности

Президент США Дональд Трамп вводит таможенные пошлины против Мексики (очередная была введена против Мексики 16 марта), грозит Канаде, и это не может не волновать руководство ФИФА, поскольку эти три страны должны совместно принять игры чемпионата мира по футболу 2026 года. В последний раз трудности политико-экономического характера возникали ровно 40 лет назад, когда Колумбия сняла с себя ответственность за право принять чемпионат мира 1986 года и ее оперативно приняла Мексика. Что любопытно, в 1982 году Колумбия в весьма специфических условиях принимала баскетбольный чемпионат мира, закончившийся победой сборной СССР. Центровой нашей команды Николай Дерюгин вспоминал в интервью автору статьи, что нашу команду сопровождали кортежи мотоциклистов и охраняли автоматчики. Это был ответ на угрозы хозяина местного наркокартеля Пабло Эскобара... Как бы то ни было, Мексика достойно приняла чемпионат мира, поскольку 16 годами ранее она уже впервые была хозяйкой. Сейчас проведение ЧМ будет стоить гораздо дороже, и каждая из принятых американцами санкций будет бить по экономике стран-соседей, которым через год может быть не до футбола.

Политико-экономическая турбулентность долгое время избегала крупные международные старты, за исключением коронавируса, отменившего две Универсиады 2021 года. Зимняя Олимпиада в Китае прошла нормально, а ведь на ее проведение претендовал Казахстан, в котором зимой 2022 года едва не состоялся государственный переворот. Потенциальные сложности грозили футбольному чемпионату мира, если бы за его организацию взялись Индия и Китай, политическое руководство которых высказывало мысль о совместном ЧМ. А напряжение между этими двумя странами обусловлено не только Тибетом. И выбор триумвирата Канада — Мексика с США во главе казался самым безопасным, пока в Овальный кабинет не пришел Дональд Трамп.

В футбол играть интересней, когда стадион битком. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Неочевидный шанс Казахстана

Россияне будут наблюдать за финальной частью чемпионата мира, где бы он ни состоялся, по телевизору. Когда в среду, согласно календарю, синхронизированному с международным, российская сборная встретится со сборной Гренады, часть европейских сборных начнет относительно короткий отбор к финальной части чемпионата мира. К этому времени в Южной Америке состоится уже 13-й тур самого затяжного из отборов, который включает в себя 18 матчей местных сборных. Весь отбор УЕФА, включая стыковые матчи, может составить 12 игр. Причем в половине отборочных групп (шести из 12) матчи начнутся только с сентября. Но в другой половине есть команды, вызывающие интерес, о которых и стоит поговорить.

В группе J Казахстан попытается бросить перчатку Бельгии, призеру чемпионата Европы Уэльсу и участнику ЧЕ Северной Македонии. Спортивный Казахстан после 2023 года практически отказался от легионеров в сборных, то есть людей с двойным гражданством. Это существенно изменило составы хоккейной (с шайбой и с мячом), ватерпольных сборных, но практически не затронуло футбол, поскольку местная сборная основывалась на своих кадрах. В актуальном составе Казахстана Нуралы Алип («Зенит»), Максим Самородов («Ахмат»), а также Бахтиер Зайнутдинов, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат и Марат Быстров. Причем о последнем мало что известно, поскольку начинал он свою карьеру в Магнитогорске, на момент когда местный клуб носил любительский статус и там вице-президентом трудился Андрей Князев, ныне работающий в структуре футбольного клуба «Рубин».

22 марта им предстоит гостевой матч с Уэльсом, который многое определит в дальнейшей борьбе за второе место с перспективой выйти на стадию стыковых матчей. В лидерстве Бельгии в этой компании можно не сомневаться.

В 2017 году Казань принимала матчи Кубка Конфедераций. Максим Платонов / realnoevremya.ru

У киприотов крайне удачный для них евросезон

В группе К 21 марта предстоит самая интересная встреча стартового этапа между вице-чемпионом Европы Англией и Албанией. Они были в одной отборочной группе перед прошлым чемпионатом мира (5:0 и 2:0), на чемпионате Европы, что называется, по соседству. Англия, вроде как, претендовала на проведение двух предыдущих чемпионатов мира, который прошли в России и Катаре, а проиграв эти выборы, мелко и информационно гадила их хозяевам. Почему-то сейчас она даже не претендовала на право проведения ЧМ-2026, куда отберется без всякого сомнения. Главный ее соперник в группе Сербия, которая вступит в отбор позже.

Группа G собрала трио — Литву, Польшу, Финляндию и присоединившуюся к ним Мальту. Там пока не определен еще один участник отбора — Испания или Нидерланды. В группе Н Австрия, Босния и Герцеговина, Румыния решили задержаться на старте, дав возможность сыграть Кипру и Сан Марино. Ситуация напоминает новоселье, когда в необжитое жилье запускает кошку, и три дня, до 24 марта, турнирная таблица будет выглядеть весьма необычно, поскольку ее могут возглавить Кипр или, что будет еще более странно — Сан Марино. В случае ничьей — обе команды одновременно. Для эксцентричности лучше выглядело бы лидерство Сан Марино, хотя мы поставим на Кипр.

Островитяне уже несколько лет будоражат и интригуют скачкообразным развитием клубного футбола. Туда на тренерскую работу залетали рубиновцы Сергей Рыжиков и Роман Шаронов, в общей сложности проработавшие там год. Сейчас там экс-рубиновец Виталий Астафьев, бывший игрок сборной Латвии. В местных футбольный кругах вращаются деятели околофутбола Евгений «Красава» Савин* и Никита «Картавый Ник» Ковальчук. Там можно проследить клубные бюджеты с российским участием, как у Романа Дубова или Сергея Ломакина. В нынешнем сезоне сразу три местных команды дошли до раунда плей-офф, это 32 команды в Кубке Челленджер, теперь можно будет проследить: как влияют клубные успехи на сборную. На прошлом отборе киприоты, вступавшие в одной группе с Россией, разделили предпоследнее место с другим аутсайдером Мальтой.

Одним из фаворитов отбора будут португальцы (в красной форме). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ждем взлета от Норвегии

В четвертьфинал Лиги Европы пробился «Буде-Глимт» (его ворота защищает россиянин Никита Хайкин), представляющий Норвегию, страну, где с каждым годом все больше талантливых футболистов, и все хуже выступления национальной сборной. Уже даже Исландия и Финляндия пробились в финальную часть чемпионатов Европы, а Норвегия продолжает жить воспоминаниями из славного прошлого, когда в 90-е годы местная сборная трижды пробивалась в финальную часть чемпионатов мира (дважды) и Европы. Нынешняя жеребьевка дала северянам отличный шанс, когда фаворит есть, хотя точно еще не определен (группу возглавит либо Германия, либо Италия), но остальные соперники гораздо слабее. Первый из них Молдова, с которой Норвегия сыграет в гостях 22 марта, далее Израиль — 25 марта. Среди соперников еще и Эстония.

Именно Норвегия главный претендент на темную лошадку ЧМ-2026, каковыми ранее становились Марокко, а на чемпионатах Европы Дания (2021) и Уэльс (2016). Сильный тренер Столе Сольбаккен (помнится, «Рубин» пободался с его «Копенгагеном» в еврокубках), мощнейшая атакующая линия из Александера Сёрлота, Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора. Сейчас ее необходимо сбалансировать с талантливым подкреплением из молодежки в лице Оскара Бобба, Уоррена Каманси, Антонио Нусы, сына бывшего футбола сборной ГДР Уве Реслера — Колина Реслера. Стиль норвежцев — атака, за последние три года они разгромно обыграли Армению (9:0), Казахстан (5:0), Кипр (4:0), Словению (3:0 и 4:1). При этом были разгромлены Австрией (1:5), Испанией и Турцией (по 0:3).

В крайней по алфавиту группе L мы точно можем определить команду, которая будет лидировать в отборе до начала лета. Чехии предстоит сыграть 22 марта с Фарерскими островами, и 25 марта с Гибралтаром. В противоборстве с Черногорией (тоже, прямо скажем, не футбольный гигант) чехам необходимо будет выполнить задачу-минимум: занять второе место для участия в стыковых играх. Лидером группы станет либо Франция либо Хорватия, такая ныне система отбора в УЕФА, когда турнир стартует, но все его участники пока неизвестны.

Сборная Германии (в белой форме) не принимала участие в отборе на Евро-2024. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Чехи на Евро были излишне грубы

Раз, помимо чехов, из участников группы говорить пока не о ком, остановим внимание на них. На предыдущем чемпионате Европы она показала себя максимально неадекватной командой. 12 желтых и две красные карточки (одна с Португалией, пять с Грузией и шесть с Турцией, плюс два удаления в игре с турками). Еще одно достижение перебил их форвард Антонин Барак: его красная карточка на 20-й минуте — самое быстрое удаление в истории турнира. Одно очко за три игры, и последнее место в группе. Еще более неадекватным выглядел комментарий наставника чехов Ивана Гашека (кузен известного хоккейного голкипера Доминика Гашека). Слова Ивана — «Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь. Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию» — рассчитаны на тех, кто либо не видел этот матч, либо слеп. Грузия возила чехов об газон едва ли не весь матч. Уже после чемпионата Европы она размазала чехов и их потенциал в игре Лиге Наций со счетом 4:1.

Что любопытно: на Евро у чехов выступал Робин Гранач, у которого дебют за сборную получился максимально неудачным, когда он за две игры совершил три результативные ошибки. Иметь такого футболиста в составе, это все равно, что играть 10 против 12. 25 лет назад у Чехии уже был такой персонаж, Петри Габриэл, который результативно ошибался в играх с Голландией и Францией на чемпионате Европы 2000 года. Сейчас в сборной есть его сын Адам Габриэл, но главный якорь команды сейчас это Гранач.

Почему нам должно быть интересно начало европейского отбора, в котором мы не участвуем? Есть подозрение, что именно футбол может стать первым игровым командным видом спорта, куда россиян вернут. Этому есть несколько предпосылок.

Последняя победа немцев была одержана в Казани на Кубке Конфедераций 2017. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

УЕФА и ФИФА оказались самыми адекватными международными организациями

Отказ участию российской сборной в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года стал одним из первых, если не первым. Но, как показало время, ФИФА и УЕФА гораздо толерантней отнеслись к нашим футболистам, чем их коллеги из других федераций. Самым страшным стал отъем мужского волейбольного чемпионата мира 2022 года. Жестоко и некрасиво поступили в Международной федерации хоккея. Перенеся молодежный чемпионат мира на лето 2022 года, они уже не допустили к нему ни Россию, ни Белоруссию. Исключили эти команды из официальной таблицы участников Зимнего Юношеского фестиваля 2022 года, где они успели сыграть в конце 2021 года. Не фигурировали эти сборные и в отборе на Олимпийский турнир 2026 года.

Баскетбольная ФИБА скинула россиян прямо во время отбора на чемпионат мира 2023 года, когда мы успешно проходили первый этап, обыграв Исландию, Италию и Нидерланды. Вместе с нами слетели и белорусы. Международная федерация водных видов спорта, помимо отъема чемпионата мира 2025 года, который состоится в этом году в Сингапуре, не надавила на свое европейское подразделение ЛЕН, и вот уже нас с белорусами нет в числе участников отбора на чемпионат Европы 2026 года.

Между тем, ФИФА и УЕФА, единственными из всех, оставили в числе участников своих турниров сборную Белоруссии. Не надо думать что она никуда не отбиралась, на прошлогоднем чемпионате мира по пляжному футболу белорусы заняли четвертое место, вызвав протесты украинцев, которые отказались участвовать в турнире. Поэтому ничего удивительного не будет в том, что россияне вернутся в международные старты уже на следующем отборе к чемпионату Европы 2028 года.

Джаудат Абдуллин