Борьба с супербактериями, 128 новых спутников Сатурна и толстые женатые мужчины

Новости науки за неделю с 10 по 16 марта

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России придумывают новый антибиотик, способный справиться с супербактериями

В РТУ МИРЭА пытаются создать антибиотик, который поможет бороться с бактериями, уже получившую резистентность к лекарствам. Не секрет, что антибиотикорезистентность считается огромной угрозой, способной отбросить человечество в Средние века, когда любая царапина могла убить. Современные бактерии адаптируются к большинству антибиотиков, и всё чаще пациенты умирают просто от того, что их бактериальная инфекция оказалась устойчивой ко всем доступным препаратам.

Современные бактерии адаптируются к большинству антибиотиков. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ученые из МИРЭА синтезировали соединения, которые воздействуют на бактерии, разрушая их мембрану. Такой механизм действия препятствует развитию резистентности. Созданы 9 новых соединений на основе аминокислоты под названием L-орнитин. Эти молекулы отличаются между собой по структуре — а значит, их свойства можно изменять и увеличивать эффективность против разных типов бактерий.

Уже показана высокая антибактериальность активность нового класса веществ против различных бактерий (например, против кишечной палочки они работают отлично). Самые эффективные варианты показали очень низкую необходимую концентрацию — подавляют развитие бактерий уже в следовых количествах. А значит, соединения могут стать основой для новых лекарств.

Кроме того, на основе L-орнитина можно продолжать создавать молекулы различного свойства. Следовательно, в МИРЭА создали не просто новые вещества — предложили новый подход к дизайну антибактериальных агентов.

Открыты еще 128 спутников Сатурна

Астрономы объявили об открытии 128 новых спутников Сатурна. Это вновь подняло ряд вопросов о том, почему у этой планеты такое огромное количество лун. Ведь вместе с «новенькими» получается, что всего у Сатурна 274 спутника — втрое больше, чем у Юпитера.

Отправной точкой для открытия послужили наблюдения астронома Скотта Шеппарда из Института Карнеги (Вашингтон, США) двадцатилетней давности. С 2004 по 2007 год он исследовал пространство вокруг Сатурна с помощью 8,2-метрового телескопа на Гавайях и обнаружил слабое свечение от этих небольших, неправильной формы лун. На этой неделе новые спутники были официально признаны на этой неделе Международным астрономическим союзом.

Научную статью об этом открытии готовит Эдвард Эштон из Института астрономии и астрофизики Академии Синика (Тайвань). Эштон отследил орбиты новых спутников, объединяя данные Шеппарда с изображениями, полученными от более нового и мощного телескопа в той же точке. Эштон подтвердил таким образом 62 новых спутника “Короля лун”, а в 2023-м нашел еще 128.

В отличие от нашей Луны, которая имеет диаметр 3475 километров, спутники Сатурна имеют имеют всего несколько километров в поперечнике. Они вращаются вокруг Сатурна по хаотичным, дальним орбитам. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В отличие от нашей Луны, которая имеет диаметр 3475 километров, спутники Сатурна имеют имеют всего несколько километров в поперечнике. Они вращаются вокруг Сатурна по хаотичным, дальним орбитам, часто двигаясь в обратном направлении по отношению к Титану и Рее — основным лунам планеты. Многие из этих крошек вращаются целыми группами (в самой большой целых 100 спутников!) Такие скопления дают ученым возможность предполагать, что в каждой группе собраны обломки общего происхождения: вероятно, они являются фрагментами столкновений между более крупными объектами размером в десятки километров. Эти столкновения могли произойти на орбите Сатурна. А могли — в другой части Солнечной системы, после чего гравитация Сатурна притянула к себе разбросанные по Системе обломки.

Скорее всего, столкновение произошло совсем недавно, по астрономическим меркам: около 100 миллионов лет назад. Дольше обломки бы просто не удержались вместе до сих пор. Но почему именно Сатурн в Солнечной системе богаче всех на спутники? Ведь Юпитер больше, а значит, его гравитация, теоретически, могла притянуть больше жертв космической аварии? Астрономы ломают голову над этим вопросом. Есть версия о том, что нам просто нам легче наблюдать за этой планетой и ее окрестностями, и луны Юпитера еще ждут своего открытия. Есть другая гипотеза — о том, что среди спутников Сатурна много ледяных глыб, которые, будучи захвачены Юпитером, давно разрушились бы.

Астрономы надеются на более детальное изучение спутников Сатурна: для этого планируется использовать космический телескоп “Джеймс Уэбб”.

Микромолнии в каплях воды запустили жизнь на Земле?

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что при распылении воды в воздухе внутри капель могут возникать микроскопические электрические разряды, способные запускать химические реакции — в частности, превращение неорганических веществ в органические. Это открытие может пролить свет на происхождение жизни на Земле — ведь подобные процессы могли происходить в первичной атмосфере нашей планеты.

В ходе эксперимента ученые использовали камеру, наполненную смесью газов (предположительно повторяющих состав атмосферы ранней Земли — азот, метан, углекислый газ и аммиак), и распыляли в нее мельчайшие капли воды. Они заметили, что капли покрупнее приобретали положительный заряд, а более мелкие — отрицательный. При их столкновении происходили крошечные электрические разряды, напоминающие миниатюрные молнии.

Эти микромолнии обладали достаточной энергией, чтобы разрывать молекулярные связи и способствовать образованию новых соединений, в частности, углеродно-азотных связей, важных для синтеза органических молекул. Так, среди образовавшихся в ходе эксперимента соединений — циановодород (предшественник аминокислот), простейшая аминокислота глицин и урацил — компонент ДНК и РНК.

Капли покрупнее приобретали положительный заряд, а более мелкие — отрицательный. При их столкновении происходили крошечные электрические разряды, напоминающие миниатюрные молнии. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Что же это все означает? Сейчас объясним. Открытие стэнфордских ученых перекликается с экспериментом, проведенным в 1952 году химиками Стэнли Миллером и Гарольдом Юри. В их исследовании электрические разряды в газовой смеси, имитирующей атмосферу ранней Земли, приводили к образованию аминокислот — строительных блоков жизни. В то время ученых раскритиковали: дескать, настоящие молнии бьют слишком редко для того, чтобы образованной с их помощью органики хватило на то, чтобы запустить цепочку образования жизни на целой планете.

Однако новая гипотеза предполагает, что не только молнии в атмосфере, но и микроскопические электрические разряды в воде могли сыграть решающую роль в зарождении жизни. Ведь микромолнии в каплях воды могли повлиять на биохимические процессы в водоемах древней Земли, способствуя повсеместному синтезу органических соединений. Это открытие не только углубляет наше понимание возможных механизмов возникновения жизни, но и может помочь в поисках аналогичных процессов на других планетах.

Есть ли жизнь на Марсе?

Марсоход Perseverance, приземлившийся на Красной планете в 2021 году, похоже, обнаружил возможные следы древней жизни на Марсе — одни из самых убедительных на данный момент. На камне из кратера Езеро, изученном ровером в прошлом году, были замечены темные пятна с ободками, напоминающие пятна леопарда. Исследователи из Университета Стоуни-Брук (Нью-Йорк) заявили на этой неделе на конференции по лунной и планетарной науке в Вудлендсе, что эти пятна могли быть остатками марсианской микробной активности.

Много тысячелетий назад кратер Езеро был заполнен водой — и это озеро вполне могло быть благоприятным для развития в нем жизни. Изученный камень образовался в русле древней реки, которая впадала в Езеро. На камне обнаружены темные маленькие пятна (“маковые семена”) и более крупные темные пятна со светлыми серединками («пятна леопарда»). Химический анализ, который смог провести марсоход, показал, что и те, и другие пятнышки богаты железом и фосфором, а центры леопардовых пятен содержат железо и серу. Похоже на то, что пятна образовались, когда углеродсодержащие, предположительно органические соединения вступили в реакцию с железом и сульфатными минералами. На Земле такие реакции инициируются микроорганизмами.

Впрочем, если породу сильно нагреть, подобные реакции могут пройти и без участия микробов. Вот только с нашим камнем это, похоже, не происходило: порода мелкозернистая. А значит, она не была нагрета и перекристаллизована. Значит — это была жизнь?

Марсианский камень надо привезти на Землю для анализа. Пока он надежно спрятан в чреве марсохода. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Правда, объявление обильно сопровождается оговорками. Да, пятна действительно очень напоминают те, что оставляют в процессе жизнедеятельности земные микробы. Однако мы до сих пор не до конца понимаем химию и физику процессов на Марсе — а значит, не можем однозначно утверждать, что нашли следы жизни.

По шкале оценки заявлений о внеземной жизни цифра 1 означает обнаружение “интригующего” сигнала, а 7 — безоговорочное подтверждение. Так вот, «леопардовый наряд» марсианского камня пока что тянет только на 1. То есть ученые как минимум заинтригованы. Чтобы повысить (или уничтожить) уровень интриги, леопардового красавчика надо привезти на Землю для анализа. Пока он надежно спрятан в чреве марсохода. Чтобы изучить его подробнее, нужно провести и лабораторные, и полевые, и моделирующие исследования.

Однако напомним, что NASA до сих пор не понимает, как доставить на Землю 30 образцов грунта и камней, которые прилежно собрал Perseverance. Лишних 11 млрд долларов у агентства нет, а частные компании пока не смогли предложить оптимального и надежного варианта подешевле.

Женатые мужчины толстеют в три раза чаще, чем холостые

Польские исследователи решили выяснить, есть ли корреляция между избыточным весом и семейным положением людей. Говоря языком народных мудростей, решили подтвердить пословицу о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Правда, это путь к больному сердцу, ведь уже давно подтверждено, что ожирение — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Итак, польские специалисты взяли готовые данные опроса Wobasz II Survey — масштабного исследования, с помощью которого ранее исследовали здоровье жителей страны. Они изучили эти данные, чтобы сделать выводы. Выборка состояла из 2 405 человек (1098 мужчин и 1307 женщин), средний возраст опрошенных 50 лет.

Оказалось, что ожирением в 3,2 раза чаще страдают женатые мужчины, чем холостые. А вот у женщин такой корреляции не выявили. Зато риск избыточного веса, еще не достигшего границы ожирения, повышался и у женатых мужчин, и у замужних женщин (на 62% у мужчин и на 39% у женщин). Видимо, женщины чаще спохватываются и садятся на диету — потому у них и до ожирения доходит реже.

Польские ученые полагают, что после свадьбы мужчина начинает вести другую жизнь, более располагающую к частым и обильным трапезам. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Польские ученые полагают, что после свадьбы мужчина начинает вести другую жизнь, более располагающую к частым и обильным трапезам, и именно этим объясняются полученные данные. Правда, эксперты в этом сомневаются. Кое-кто из них считают, что женатый человек больше работает, а долгое пребывание на работе способствует набору веса из-за фастфуда и джанков.