Джеймз Стивенз — маленький великан ирландской литературы

Книга этой недели — «Ирландские чудные сказания» Джеймза Стивенза

Фото: Реальное время

Завтра, 17 марта, Ирландия будет утопать в зеленом. День святого Патрика — время чудес, старинных легенд и доброго волшебства. А что, если взглянуть на эти истории глазами писателя, который собрал их воедино и подарил миру? Джеймз Стивенз в своей книге «Ирландские чудные сказания» оживил предания о королях, героях и капризных духах. Он сделал их не просто мифами, а настоящей сказочной реальностью. Каким он увидел магию Ирландии? Почему его пересказы стали классикой? Самое время вспомнить!

Как мальчик из дублинских трущоб стал голосом кельтского возрождения

В сердце Дублина, среди узких улочек и шумных пабов, родился мальчик, чья судьба была предрешена стать легендой ирландской литературы. Джеймз Стивенз, человек с непростой судьбой и огромным талантом, открыл миру магию кельтских мифов и придал голос ирландскому народу.

Джеймз Стивенз родился 9 февраля 1880 года. Однако сам он утверждал, что появился на свет 2 февраля 1882 года, в тот же день, что и его знаменитый тезка Джеймс Джойс. Эта загадка с датой рождения лишь добавляет таинственности его личности. Его отец, Фрэнсис Стивенз, работал возчиком и курьером в канцелярской конторе, а мать, Шарлотта Коллинз, была домохозяйкой. Когда Джеймзу было два года, его отец скончался, оставив семью в трудном положении. В шесть лет мать Джеймза повторно вышла замуж, и мальчик оказался в Митской протестантской промышленной школе для мальчиков в Блэкроке, куда его отправили за попрошайничество на улицах. Именно там он провел большую часть своего детства.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Несмотря на невысокий рост — всего 147 сантиметров — и хрупкое здоровье, Джеймз проявлял удивительную выносливость и стремление к знаниям. Он учился вместе с приемными братьями, Томасом и Ричардом Коллинзами, и, несмотря на физические ограничения, участвовал в различных спортивных соревнованиях, где нередко одерживал победы. Его прозвали «Крошка Тим» за миниатюрность и неугомонный характер.

После окончания школы Стивенз устроился клерком в юридическую фирму. Однако его истинной страстью была литература и ирландская культура. В начале 1900-х годов он все больше увлекался социалистическими идеями и изучением ирландского языка. К 1912 году Джеймз стал убежденным ирландским республиканцем. В этот период он сблизился с Томасом МакДона, лидером восстания 1916 года, который тогда был редактором The Irish Review и заместителем директора в школе Святого Энды, радикальной билингвальной школе Монтессори, управляемой Патриком Пирсом. Их дружба оказала значительное влияние на литературное и политическое становление Стивенза.

Литературная карьера Джеймза началась под руководством поэта и художника Джорджа Уильяма Рассела, известного как Æ. Именно он заметил талант молодого Стивенза и помог ему опубликовать первый сборник стихов Insurrections в 1909 году. Этот дебют открыл двери в мир литературы и позволил Стивензу полностью посвятить себя писательству.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Стивенз известен своими пересказами ирландских мифов, которые отличались сочетанием юмора и лиризма. Его произведения, такие как «Дейрдре» и «Ирландские чудные сказания», получили признание за глубокое понимание кельтского фольклора и способность оживлять древние легенды для современного читателя. Однако настоящую славу ему принес роман «Горшок золота» (1912). Он стал классикой ирландской литературы и неоднократно переиздавался.

Интересно, что Стивенз и Джеймс Джойс считали, что родились в один день, хотя на самом деле их разделяли два года. Их дружба была столь крепкой, что Джойс, обеспокоенный возможностью не завершить свой труд «Поминки по Финнегану», предложил Стивензу стать соавтором, чтобы работа вышла под именами «JJ & S» (Джеймс Джойс и Стивенз). Это, кстати, игра слов, которая отсылает к популярному ирландскому виски Jameson. Хотя этот план не был реализован, он свидетельствует о глубоком уважении и доверии между двумя великими писателями.

В последние годы жизни Стивенз обрел новую аудиторию благодаря сериям радиопередач на BBC, где он читал свои произведения и делился мыслями о литературе и жизни. Его голос, проникновенный и мелодичный, завоевал сердца слушателей и принес ему заслуженное признание.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Джеймз Стивенз скончался 26 декабря 1950 года в Лондоне, оставив после себя богатое литературное наследие, которое продолжает вдохновлять и очаровывать читателей по всему миру.

Сказания, пробуждающие древнюю магию

Ирландия — страна, где история и мифы сплетаются в единое целое. Земля, где камни хранят шепот богов, а тени на закатном небе могут оказаться древними воинами, вышедшими из легенд. В книге «Ирландские чудные сказания» Джеймз Стивенз собрал истории, наполненные духом кельтской магии, затерянными мирами и героями, чьи судьбы определяли боги, демоны и случайные встречи с существами из иных реальностей. Эти сказания — не просто фольклорные зарисовки, а величественные полотна, где отражаются сила ирландского народа, его борьба, его вера, его поэзия.

Первая история в сборнике «Сказание Туана Мак Карила» переносит нас в далекое прошлое. Туан — брат Партолона, потомка самого Ноя, — прожил века, переходя из одной формы в другую. Он был человеком, затем оленем, затем диким кабаном, ястребом, а потом лососем. Он наблюдал за восходами солнца над Ирландией, за ее войнами, за приходом первых христианских монахов. Когда его поймали и приготовили на трапезу для Финниана, проповедника Мовилла, он снова обрел человеческий облик и поведал свою невероятную историю. Этот мотив перевоплощения, вечной смены форм, напоминает нам о хрупкости границ между человеком и природой, жизнью и смертью, прошлым и будущим.

Иллюстрации художника Артура Рэкэма. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Один из самых мощных и запоминающихся сюжетов в книге — «Юность Финна». Святой Патрик называл его «королем, провидцем, поэтом... нашим чародеем, нашим мудрецом, нашим прорицателем». Но каким был путь этого великого воина? Будучи младенцем, он скрывался от убийц, рос среди друидов и поэтов, скитался с разбойниками и мудрецами. Он впитывал знания, развивал силу, постигал тайны мира. В кульминации своей юности Фюн сталкивается с Алленом мак Мидном, демоном, сжигающим Тару каждую ночь на Хэллоуин. Никто не мог его одолеть, но Фюн, вооруженный магией и прозорливостью, побеждает его. В этом эпизоде есть все — битва ума и силы, древние законы магии, философия судьбы.

«Рождение Брана» — еще одно яркое сказание, где магия вмешивается в человеческие судьбы. В центре истории — превращение прекрасной женщины в собаку. Бран — верный пес Фюна — был когда-то человеком. Это проклятие, наложенное ревнивой феей, перевернуло судьбы героев. В этом сказании переплетаются мотивы преданности, метаморфоз и неумолимой игры сверхъестественных сил с жизнью смертных. Но не только магия определяет эти истории. Например, в «Сватовстве к Бекфоле» автор рассказывает о любви, измене и суровых законах новой религии. Жена короля Диармайта увлекается двумя мужчинами и нарушает клятву верности. Это больше чем просто легенда о любви — это рассказ о столкновении старых и новых ценностей, язычества и христианства.

Иллюстрации художника Артура Рэкэма. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Не все истории столь мрачны. Есть в книге и комические эпизоды. В «Потасовка в Аллене» герои устраивают пьяную потасовку. В рассказе «Фетюк Блеклый Плащ» — устраивают состязания в беге. «Зачарованная пещера у Кеш-Коррана» рассказывает о Голле мак Морне — союзнике и враге Фюна в одном лице — который сражается с четырьмя ведьмами и наносит один из трех величайших в Ирландии ударов мечом. А вот «Бекума Белая Кожа» погружает нас в трагедию короля Конна Стократного Бойца, который выбрал себе жену не по велению сердца, а по судьбе. Этот рассказ наполнен тонкими аллюзиями: остров яблок напоминает Авалон (остров блаженных в кельтской мифологии), а герой Сегда напоминает Христа — народ требует его жертвы ради спасения других.

Читая этот сборник, невозможно не заметить, насколько глубоко ирландские мифы повлияли на мировую культуру. В них прослеживаются мотивы, вдохновившие Толкина, и философия, отразившаяся в произведениях современных авторов. Джеймз Стивенз сумел не просто пересказать старые сказания, а оживить их, наполнив поэзией, силой и ярким языком.

В книге говорится, что знание выше магии и его нужно искать. Можно видеть происходящее и не понимать, что впереди. Потому что видеть — это верить, но не обязательно знать. Эта мысль становятся лейтмотивом всей книги. Стивенз учит нас не просто слушать сказки, но искать в них истину. Если вы когда-либо чувствовали, что мир скрывает от вас древние тайны, если в детстве любили сказки, если ищете мудрость и приключенческий сюжет — эта книга для вас. Она не просто расскажет вам истории, но уведет за грань реальности.

Издательство: «Подписные издания»

Перевод: Шаша Мартынова

Количество страниц: 320

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».