В Казань возвращается настольный теннис российского уровня
В столице Татарстана соберутся лучшие из лучших представителей национального пинг-понга
Сегодня, 17 марта, в Центре бокса и настольного тенниса Казани стартует чемпионат России по настольному теннису. Это второй турнир в цепочке между чемпионатами по лыжным гонкам и плаванием, которые принимает татарстанская столица. За медали будут бороться по 16 сильнейших мужских и женских команд, а также по 64 лучших теннисиста и теннисистки страны. «Реальное время» рассказывает о главных ожиданиях от этих стартов.
Ждем праздник настольного тенниса в Казани
Стартующий в Казани лично-командный чемпионат — самое представительное соревнование в программе настольного тенниса, соответствующее чемпионату мира. Сначала состоится командный турнир с участием 16 мужских и женских команд. Затем по 64 лучших участника разыграют медали в личных разрядах (одиночки, дуэты, миксты). То есть старты по настольному теннису схожи с теннисом классическим, помимо двух составляющих. Во-первых, среди участников не будет никакой квалификации, которая есть в теннисе. Здесь кого-то из 64 участников могут заменить только по причине травмы или болезни. Во-вторых, вместо квалификационного турнира пройдут командные, которых нет в теннисе. Таким образом, временные даты соревнований практически совпадают.
Есть еще главное различие: в настольном теннисе будут соревноваться все сильнейшие спортсмены России. Игрок-любитель настольного тенниса Константин в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал об основных датах турнира и дал характеристику игровой и личной манере ведущих теннисистов страны. Такой интерес может быть связан еще и с тем, что настольный теннис — один из самых популярных игровых видов спорта для ставок в букмекерских конторах, на первом месте — только футбол.
Есть еще один факт, отличающий казанский чемпионат страны от прошлогоднего. Сейчас на первенство страны активно раскупают билеты стоимостью от 150 до 300 рублей, в то время как прошлогодний чемпионат в Санкт-Петербурге прошел без зрителей, совпав по дате проведения с трагедией в КРК «Крокус».
Почему в мужском турнире не выступит команда хозяев
Сборная Татарстана на командном турнире будет только одна, женская. Возвращаясь к тому, что в соревнованиях принимают участие сильнейшие игроки — мужская часть сборной республики не попала в 16 лучших. Это, конечно, мощный удар по реноме федерации настольного тенниса республики. Если считать первым крупным российским турниром, проведенным в Казани, Летнюю Универсиаду 2008 года, то даже тогда татарстанские спортсмены принимали участие в стенах спорткомплекса «Ак Буре» полным составом, во главе с Марселем Валеевым и Эльзой Шариповой.
Пока даже в списочном составе участников личного турнира татарстанцы не значатся в числе 59 сильнейших игроков. Впрочем, федерация настольного тенниса России оставила пять вакансий для мужчин и семь вакансий для женщин. Можно предположить, что одну мужскую способен занять Айнур Сабиров. Что касается женских, у нас солидное представительство. В конце января Татарстан принимал чемпионат Приволжского федерального округа, на котором успешно выступали Елена Абаимова, Екатерина Зиронова, Светлана Кудряшова и Светлана Нартова. Среди лауреатов была также Анастасия Степанова и Светлана Шадрина, но их в числе участниц чемпионата России пока нет, зато там присутствуют еще две представительницы Татарстана Дарина Низамова и Мария Тайлакова. Иными словами, уже шесть участниц в личке, что легко формирует команду и три дуэта в женских парах. Один потенциальный микст мы видим с Айнуром Сабировым, а остальные, предположительно, будут создаваться с участием спортсменов других регионов. Например, на прошлых соревнованиях Абаимова стала серебряным призером, выступая с Саъди Исмаиловым.
Он и сейчас был в числе лауреатов чемпионата ПФО, как нам кажется, татарстанский, поскольку вырос в Сабинском районе, где у него живут папа и старший брат, работающие тренерами. Но Исмаилов сейчас представляет Оренбург. Как и многие другие его партнеры по недавним победам в составе мужских команд Татарстана. Причины ухода называют финансовыми, хотя уход лидеров-мужчин каким-то невероятным образом совпал с притоком сильных теннисисток в команду Татарстана. Даже ПФО с традиционно конкурентными командами Башкортостана, Оренбурга, Чувашии, Кировской, Нижегородской и Самарской областей мы выиграли, несмотря на отсутствие первой ракетки Тайлаковой.
Женская команда Татарстана — главный претендент на победу
Татарстанская экспансия на команды чужих регионов сравнима с ситуацией 15-летенй давности, когда сюда одномоментно были приглашены молодые спортсменки Власова, Ермакова, Лебедева, Савельева, а Казань последовательно проводила чемпионаты Европы среди студентов в старом дворце спорта и чемпионат Европы среди юниоров и юношей 2010 года в этом же самом Центре бокса и настольного тенниса. Кстати, среди участниц тогда были москвички Яна Носкова и Анна Блажко, которая вышла в Казани замуж, став Бикбаевой, и, судя по всему, отошла от спорта.
Тайлакова выросла в Кирово-Чепецке, до недавнего времени представляла Самару, за которую выступала вместе с Екатериной Зироновой. Та же Низамова, воспитанница клуба настольного тенниса «Родина» из Архангельска, и тут можно проводить параллели с недавним чемпионатом России по лыжным гонкам, где бывшие поморы также активно пополнили состав сборной Татарстана. Светлана Кудряшова (Мохначева) ранее выступала за Краснодар, Светлана Нартова за Воронеж. В этом плане примером спортивного долгожительства и командной преданности является 48-летняя Елена Абаимова.
В принципе, это одно из поветрий российского настольного тенниса, когда создана клубная система и проводятся еще клубные чемпионаты страны, что позволяет переманивать сильных игроков из других регионов, которые потенциально становятся членами сборных республик. Лев Кацман родился в Хабаровске, где его отец возглавляет еврейский общинный центр, поиграл в Архангельске, а сейчас представляет Москву. Саъди Исмаилов транзитом через Таджикистан и Сабы очутился в Оренбурге. Элизабет Абраамян родилась в Ереване, но выступает за Нижний Новгород. Казаночка Эльза Шарипова, выйдя замуж за ярославца Александра Шибаева, поспособствовала тому, что он на Олимпиаде 2016 года представлял Татарстан. Как антипода в этом плане можно назвать Владимира Бобровникова, члена сборной Донецкой Народной Республики, который ни за какой другой регион в своей спортивной карьере не выступал.
Когда Матыцин открывал лыжный чемпионат, то инспектировал Центр для настольного тенниса
Последний на данное время крупный международный старт для наших спортсменов — это Олимпиада в Токио, а среди успешных можно вспомнить командный чемпионат Европы в Румынии, где россияне стали вторыми. Кроме Шибаева, Максим Гребнев (Ленинградская область), Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург), Лев Кацман и Кирилл Скачков (оба Москва) приедут сейчас в Казань. Но круг претендентов на победу в командном турнире выглядит гораздо шире. Тут и Московская область (Кривошеев, Лакеев, Мутыгуллин), Оренбург (Ивонин, Исмаилов), и Свердловская область (Ахметсафин, Пайков). Любопытно, что двое из этого списка — Ахметсафин и Исмаилов — до сих пор входят в пятерку лучших по рейтингу теннисистов Татарстана наряду с Виталием Мурзиным, Маратом Султановым и Айнуром Сабировым.
Как лыжный чемпионат России в Казани продолжился казанским лыжным марафоном, так и чемпионат России по настольному теннису будет иметь продолжение в республике. С 27 по 30 марта в Богатых Сабах пройдет международный турнир с участием гостей из Белоруссии, Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. У женщин список возглавляет №1 рейтинга ФНТР Мария Тайлакова, помимо нее заявлены Валерия Коцюр, Яна Носкова, Валерия Щербатых, Арина Слаутина и Екатерина Зиронова, а также Денис Ивонин из десятка сильнейших по рейтингу федерации настольного тенниса России.
Еще одна параллель: участие в открытии лыжного чемпионата экс-министра спорта России Олега Матыцина. Как мы и предполагали, представительская миссия была совмещена с рабочим визитом, поскольку Олег Васильевич проверил готовность Центра бокса и настольного тенниса, что называется, лично, проведя спарринг. Помимо него, на чемпионате ожидается приезд президента федерации настольного тенниса России Александра Бабакова, а также других ВИП-персон, напрямую связанных с настольным теннисом.
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