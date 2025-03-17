В Казань возвращается настольный теннис российского уровня

В столице Татарстана соберутся лучшие из лучших представителей национального пинг-понга

В Казани стартует чемпионат России по настольному теннису. Фото: предоставлено федерацией настольного тенниса Татарстана

Сегодня, 17 марта, в Центре бокса и настольного тенниса Казани стартует чемпионат России по настольному теннису. Это второй турнир в цепочке между чемпионатами по лыжным гонкам и плаванием, которые принимает татарстанская столица. За медали будут бороться по 16 сильнейших мужских и женских команд, а также по 64 лучших теннисиста и теннисистки страны. «Реальное время» рассказывает о главных ожиданиях от этих стартов.

Ждем праздник настольного тенниса в Казани

Стартующий в Казани лично-командный чемпионат — самое представительное соревнование в программе настольного тенниса, соответствующее чемпионату мира. Сначала состоится командный турнир с участием 16 мужских и женских команд. Затем по 64 лучших участника разыграют медали в личных разрядах (одиночки, дуэты, миксты). То есть старты по настольному теннису схожи с теннисом классическим, помимо двух составляющих. Во-первых, среди участников не будет никакой квалификации, которая есть в теннисе. Здесь кого-то из 64 участников могут заменить только по причине травмы или болезни. Во-вторых, вместо квалификационного турнира пройдут командные, которых нет в теннисе. Таким образом, временные даты соревнований практически совпадают.

Есть еще главное различие: в настольном теннисе будут соревноваться все сильнейшие спортсмены России. Игрок-любитель настольного тенниса Константин в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал об основных датах турнира и дал характеристику игровой и личной манере ведущих теннисистов страны. Такой интерес может быть связан еще и с тем, что настольный теннис — один из самых популярных игровых видов спорта для ставок в букмекерских конторах, на первом месте — только футбол.

Есть еще один факт, отличающий казанский чемпионат страны от прошлогоднего. Сейчас на первенство страны активно раскупают билеты стоимостью от 150 до 300 рублей, в то время как прошлогодний чемпионат в Санкт-Петербурге прошел без зрителей, совпав по дате проведения с трагедией в КРК «Крокус».

В игре женские дуэты. предоставлено федерацией настольного тенниса Татарстана

Почему в мужском турнире не выступит команда хозяев

Сборная Татарстана на командном турнире будет только одна, женская. Возвращаясь к тому, что в соревнованиях принимают участие сильнейшие игроки — мужская часть сборной республики не попала в 16 лучших. Это, конечно, мощный удар по реноме федерации настольного тенниса республики. Если считать первым крупным российским турниром, проведенным в Казани, Летнюю Универсиаду 2008 года, то даже тогда татарстанские спортсмены принимали участие в стенах спорткомплекса «Ак Буре» полным составом, во главе с Марселем Валеевым и Эльзой Шариповой.

Пока даже в списочном составе участников личного турнира татарстанцы не значатся в числе 59 сильнейших игроков. Впрочем, федерация настольного тенниса России оставила пять вакансий для мужчин и семь вакансий для женщин. Можно предположить, что одну мужскую способен занять Айнур Сабиров. Что касается женских, у нас солидное представительство. В конце января Татарстан принимал чемпионат Приволжского федерального округа, на котором успешно выступали Елена Абаимова, Екатерина Зиронова, Светлана Кудряшова и Светлана Нартова. Среди лауреатов была также Анастасия Степанова и Светлана Шадрина, но их в числе участниц чемпионата России пока нет, зато там присутствуют еще две представительницы Татарстана Дарина Низамова и Мария Тайлакова. Иными словами, уже шесть участниц в личке, что легко формирует команду и три дуэта в женских парах. Один потенциальный микст мы видим с Айнуром Сабировым, а остальные, предположительно, будут создаваться с участием спортсменов других регионов. Например, на прошлых соревнованиях Абаимова стала серебряным призером, выступая с Саъди Исмаиловым.

Он и сейчас был в числе лауреатов чемпионата ПФО, как нам кажется, татарстанский, поскольку вырос в Сабинском районе, где у него живут папа и старший брат, работающие тренерами. Но Исмаилов сейчас представляет Оренбург. Как и многие другие его партнеры по недавним победам в составе мужских команд Татарстана. Причины ухода называют финансовыми, хотя уход лидеров-мужчин каким-то невероятным образом совпал с притоком сильных теннисисток в команду Татарстана. Даже ПФО с традиционно конкурентными командами Башкортостана, Оренбурга, Чувашии, Кировской, Нижегородской и Самарской областей мы выиграли, несмотря на отсутствие первой ракетки Тайлаковой.

Студенческая сборная Поволжского университета спорта по настольному теннису. предоставлено Павлом Галановым

Женская команда Татарстана — главный претендент на победу

Татарстанская экспансия на команды чужих регионов сравнима с ситуацией 15-летенй давности, когда сюда одномоментно были приглашены молодые спортсменки Власова, Ермакова, Лебедева, Савельева, а Казань последовательно проводила чемпионаты Европы среди студентов в старом дворце спорта и чемпионат Европы среди юниоров и юношей 2010 года в этом же самом Центре бокса и настольного тенниса. Кстати, среди участниц тогда были москвички Яна Носкова и Анна Блажко, которая вышла в Казани замуж, став Бикбаевой, и, судя по всему, отошла от спорта.

Тайлакова выросла в Кирово-Чепецке, до недавнего времени представляла Самару, за которую выступала вместе с Екатериной Зироновой. Та же Низамова, воспитанница клуба настольного тенниса «Родина» из Архангельска, и тут можно проводить параллели с недавним чемпионатом России по лыжным гонкам, где бывшие поморы также активно пополнили состав сборной Татарстана. Светлана Кудряшова (Мохначева) ранее выступала за Краснодар, Светлана Нартова за Воронеж. В этом плане примером спортивного долгожительства и командной преданности является 48-летняя Елена Абаимова.

В принципе, это одно из поветрий российского настольного тенниса, когда создана клубная система и проводятся еще клубные чемпионаты страны, что позволяет переманивать сильных игроков из других регионов, которые потенциально становятся членами сборных республик. Лев Кацман родился в Хабаровске, где его отец возглавляет еврейский общинный центр, поиграл в Архангельске, а сейчас представляет Москву. Саъди Исмаилов транзитом через Таджикистан и Сабы очутился в Оренбурге. Элизабет Абраамян родилась в Ереване, но выступает за Нижний Новгород. Казаночка Эльза Шарипова, выйдя замуж за ярославца Александра Шибаева, поспособствовала тому, что он на Олимпиаде 2016 года представлял Татарстан. Как антипода в этом плане можно назвать Владимира Бобровникова, члена сборной Донецкой Народной Республики, который ни за какой другой регион в своей спортивной карьере не выступал.



Президиум федерации настольного тенниса России. Слева президент федерации Александр Бабаков. предоставлено федерацией настольного тенниса России

Когда Матыцин открывал лыжный чемпионат, то инспектировал Центр для настольного тенниса

Последний на данное время крупный международный старт для наших спортсменов — это Олимпиада в Токио, а среди успешных можно вспомнить командный чемпионат Европы в Румынии, где россияне стали вторыми. Кроме Шибаева, Максим Гребнев (Ленинградская область), Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург), Лев Кацман и Кирилл Скачков (оба Москва) приедут сейчас в Казань. Но круг претендентов на победу в командном турнире выглядит гораздо шире. Тут и Московская область (Кривошеев, Лакеев, Мутыгуллин), Оренбург (Ивонин, Исмаилов), и Свердловская область (Ахметсафин, Пайков). Любопытно, что двое из этого списка — Ахметсафин и Исмаилов — до сих пор входят в пятерку лучших по рейтингу теннисистов Татарстана наряду с Виталием Мурзиным, Маратом Султановым и Айнуром Сабировым.

Как лыжный чемпионат России в Казани продолжился казанским лыжным марафоном, так и чемпионат России по настольному теннису будет иметь продолжение в республике. С 27 по 30 марта в Богатых Сабах пройдет международный турнир с участием гостей из Белоруссии, Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. У женщин список возглавляет №1 рейтинга ФНТР Мария Тайлакова, помимо нее заявлены Валерия Коцюр, Яна Носкова, Валерия Щербатых, Арина Слаутина и Екатерина Зиронова, а также Денис Ивонин из десятка сильнейших по рейтингу федерации настольного тенниса России.

Еще одна параллель: участие в открытии лыжного чемпионата экс-министра спорта России Олега Матыцина. Как мы и предполагали, представительская миссия была совмещена с рабочим визитом, поскольку Олег Васильевич проверил готовность Центра бокса и настольного тенниса, что называется, лично, проведя спарринг. Помимо него, на чемпионате ожидается приезд президента федерации настольного тенниса России Александра Бабакова, а также других ВИП-персон, напрямую связанных с настольным теннисом.