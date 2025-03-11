«Сложная геометрия крыла на отечественных IT-продуктах не получалась»

На Всероссийской конференции «Авиацифра-2025» в Казани руководители IT-дивизионов авиахолдингов обсуждали, как перейти на единую платформу

Фото: Михаил Захаров

«Мы анализировали функциональные возможности отечественных программных продуктов для авиапрома в 2022 году (то есть после введения санкций против РФ, — прим. ред.). Выяснилось, что спроектировать сложную геометрию крыла на их базе не получается», — рассказал «Реальному времени» директор по цифровой трансформации и информационным технологиям ПАО «ОАК» Иван Голубушин на конференции «Авиацифра-2025» о причинах разработки единых стандартов в авиапроме. Инвестиции в цифровизацию ОАК остаются в пределах 2% от общей выручки, но главным препятствием остается несовместимость IT-решений корпораций авиапрома. Поэтому главной темой на конференции стало обсуждение идеи учреждения архитектурного IT-комитета для унификации корпоративных платформ авиационных холдингов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как «цифру» приведут к единому знаменателю

Цифровая консолидация ожидает «Объединенную авиастроительную корпорацию», «Вертолеты России», «Объединенную двигателестроительную корпорацию», «Технодинамику» и всех тех, кто задействован в создании российской авиатехники. Минпромторг РФ предложил создать межкорпоративный архитектурный комитет, который призван способствовать переходу авиапроизводителей на единый IT-протокол. Из-за разницы в платформенных решениях производственная кооперация между корпорациями затруднена, что сказывается на сроках строительства воздушных судов.

— Я очень сильно поддерживаю эту идею, — заявил директор по цифровой трансформации и информационным технологиям ПАО «ОАК» Иван Голубушин на пленарном заседании конференции «Авиацифра-2025». — При Минпромторге РФ сейчас формируется рабочая группа. Министр промышленности Антон Алиханов рассматривает внедрение именно комплексного решения.

Директор по цифровой трансформации и информационным технологиям ПАО «ОАК» Иван Голубушин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В настоящее время архитектурный комитет при Минпромторге РФ собрал высококлассных IT-специалистов, которые несколько лет проектировали на иностранном ПО и понимают, что нужно иметь для получения результата. А также в него входят представители научно-исследовательских институтов, МГТУ им. Баумана. По словам Голубушина, перед ними поставлена задача проработать концептуальные требования к авиационному IT-контуру. Кроме того, включили разработчиков, которые имеют собственные программные продукты. Правда, члены архитектурного комитета работают на безвозмездной основе, поэтому ожидать быстрых и продуктивных результатов не приходится.

— Есть такой треугольник: время — качество — деньги. Поскольку архитектурный комитет — история бесплатная, то получится достаточно долгая работа. А хотелось бы быстро, в разумные сроки получить от этого действительно пользу, — указал на необходимость софинансирования Иван Голубушин.

Кто сподвиг на цифровую трансформацию в авиапроме

Откуда вдруг взялась идея архитектурного комитета? Оказалось, что застрельщиком стал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов. На одной из встреч в Минпромторге РФ он посетовал на нехватку методологических документов, которые учат правильно планировать производство. Сейчас действуют официальные документы, основанные на практике 80-х годов, и с тех пор каждый холдинг руководствуется внутренней политикой компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Ни о каких единых правилах, которые всем понятны и одинаковы, сейчас речи не идет. Понятно, что в недрах каждой корпорации есть нормативные документы. Но они применимы только внутри и являются блокирующими для кооперационных процессов, — подчеркнул позже директор по цифровой трансформации и информационным технологиям ПАО «ОАК» Иван Голубушин в разговоре с журналистами.

Кто даст деньги на цифровизацию

Переход на единые цифровые стандарты в авиапроме был поддержан Российским фондом развития информационных технологий, являющимся структурой ВЭБ.РФ. Гендиректор РФРИТ Александр Павлов сообщил, что ОАК получила на эти цели финансирование в 2,4 млрд рублей. Речь идет о проекте, направленном на создание отечественного программного обеспечения в части проектирования и разработки стандартов для операционных систем.

— Мы анализировали функциональные возможности отечественных программных продуктов для авиапрома в 2022 году (то есть после введения санкций против РФ, — прим. ред.). Выяснилось, что спроектировать сложную геометрию крыла на их базе не получается Их нужно доработать и функционально насытить, — поделился позднее с «Реальным временем» Иван Голубушин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ОАК сформулировала перечень требований, которые нужно иметь, чтобы продолжать разрабатывать и поддерживать изделия. Без этого основного инструмента проектировать дальше было невозможно. В настоящее время на основе этой программы ведется проектирование новых изделий, заверил Голубушин.

Какие инвестиции в цифровизацию ожидают авиапром в будущем?

— Год назад глава ОАК Юрий Слюсарь на форуме ЦИПР-2024 говорил, что денег хватает только на 2% софинансирования. Поэтому предлагал, чтобы государство софинансировало проекты на 98%. На сегодня сильно ничего не изменилось, — рассказал Иван Голубушин.

Но есть надежда на помощь правительства РФ. «Мы знаем, что [премьер-министр России Михаил] Мишустин давал поручение рассмотреть пропорцию 90 на 10. Те проекты, которые войдут во вторую волну, мы надеемся двигать дальше. У нас много проектов по «железу», нужно сохранить ландшафт от предыдущих программ, нужно соблюдать требования по импортозамещению», — пояснил он.

Гонка вооружения искусственного интеллекта: кто впереди

Директор по информационным технологиям ПАО «Яковлев» Александр Краснов сообщил, что применение искусственного интеллекта пока остается «дорогим инструментом».

— Но мы начинаем к нему присматриваться. Пока его применяем для упрощения работы с нормативными документами в работе инженеров, — рассказал он.

Впоследствии его хотят встроить в различные инженерные решения, которые действительно будут помогать, упрощать, ускорять работу инженеров при проектировании.

Директор по информационным технологиям ПАО «Яковлев» Александр Краснов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Между тем мировые затраты на внедрение искусственного интеллекта составили $420 млрд, плюс $300 млрд в этом году выделяют США. «Фактически объявлен старт гонки вооружения искусственного интеллекта», — вставил слово руководитель управления информационных систем и ИТ-инфраструктуры АО «Вертолеты России» Александр Погонышев. При этом вклад России оценивается в 12 трлн рублей до 2030 года. По его словам, холдинг «Вертолеты России» довел программные продукты до высокого уровня зрелости.

Другая тема — смарт-стандарты.

— Тут мы могли бы изменить сам подход. Не покупать суперкомпьютер, отойти от приобретения дорогостоящего инженерного программного обеспечения на постоянной основе, а изменить сам подход, оплачивая тот результат, тот расчет, который получает инженер. Вот в стоимость этого расчета уже будут включены и необходимые вычислительные мощности и определенные нематериальные активы — лицензии, которые задействованы при том или ином виде расчетов. Это, с одной стороны, существенным образом удешевит область, а с другой — сделает область моделирования и анализа более доступной», — рассуждал директор по информационным технологиям ПАО «Яковлев» Александр Краснов.

Говоря о производственной кооперации, он заметил, что необходимо внедрить интернет вещей. Это позволит отследить и проконтролировать всю цепочку движения производственного оборудования, полагает он. Но больше всего он хотел бы видеть единую цифровую среду с эксплуатантами авиационной техники. «В противном случае нам всем придется друг с другом конкурировать. Это точно не приведет к тому, что мы будем экономить наши ресурсы», — заключил он.

1 / 36 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров