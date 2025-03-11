На рынке труда Татарстана практически исчезли гендерные стереотипы, но продолжает процветать эйджизм

Но разница в зарплатных ожиданиях женщин и мужчин в республике достигает 50 тыс. рублей на одной должности

Фото: Максим Платонов

Условия на рынке труда для женщин меняются — им предлагают новые сферы деятельности и должности, а работодатели постепенно избавляются от дискриминации по признаку пола при найме. Однако зарплатные предложения мужчин и женщин остаются неравными. Так, ожидания соискательниц в среднем составляют 59,8 тыс. рублей, а ожидания соискателей — 96,6 тыс. рублей. Статистикой с журналистами поделился сервис hh.ru в ходе пресс-завтрака, приуроченного к прошедшему Международному женскому дню. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«У современного поколения уже со школьной скамьи появляется интерес к работе»

По результатам 2024 года женщины из Татарстана искали работу активнее мужчин — доля резюме составила 51% против 49%. Об этом в ходе пресс-завтрака рассказала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Что касается портрета татарстанской соискательницы, возраст 24% из них составляет от 25 до 34 лет. На втором месте (22%) — 35—44 года, на третьем (20%) — 18—24 года. Реже всего работу ищут женщины в возрасте от 45 до 54 лет (8%), от 17 и младше (2%) и старше 55 лет (1%).

При этом опыта работы нет у 26% жительниц Татарстана. По 16% имеют стаж от 3 до 6 лет и более 15 лет. Еще 12% работали 1—3 года.

Данные сервиса hh.ru. Реальное время / realnoevremya.ru

Более половины женщин (54%) получили высшее образование, еще 20% — среднее специальное, а 19% — лишь среднее.



— Еще 8% имеют незаконченное высшее образование. Мне кажется, эта доля будет только расти, потому что мы замечаем, как у современного поколения уже со школьной скамьи появляется интерес к работе. Все хотят зарабатывать уже с 14 лет, хотя даже законодательно могут это делать лишь с 16, — сказала Султанова.

При поиске работы соискатели чаще всего опираются на личный интерес к профессии — за этот вариант проголосовали 69% женщин и 72% мужчин. При этом для жительниц республики заработок в будущем важнее, чем для жителей: 50% против 45%. Востребованность профессии больше волнует татарстанцев — 36% и 32%.



Женщины стали активнее интересоваться сферой инвестиций

Чаще всего соискательниц Татарстана интересуют сферы продаж и обслуживания клиентов — доля соответствующих резюме составляет 20,1%. К слову, по России этот показатель составляет лишь 11,5%.

— Я считаю, что это вполне логично: женщины в продажах лучше, потому что они хорошо чувствуют клиентов и понимают, что им нужно, — сказала спикер.

На втором месте по популярности у женщин республики сфера административного персонала (16,3%), а на третьем — домашний, обслуживающий персонал (12,4%). В топ-5 также вошли такие отрасли, как маркетинг, реклама, PR (10,6%) и финансы, бухгалтерия (10%).

Меньше всего представительниц прекрасного пола интересует автомобильный бизнес — доля резюме занимает лишь 0,1%. Второе место с конца поделили между собой сельское хозяйство и страхование (по 0,4%). Третье место с показателем в 0,6% заняла сфера безопасности.

Сфера Доля резюме

женщин Продажи, обслуживание клиентов 20,1% Административный персонал 16,3% Домашний, обслуживающий персонал 12,4% Маркетинг, реклама, PR 10,6% Финансы, бухгалтерия 10,0% Информационные технологии 8,2% Транспорт, логистика, перевозки 7,6% Рабочий персонал 6,7% Строительство, недвижимость 6,0% ... ... Медицина, фармацевтика 3,8% Высший и средний менеджмент 2,9% Стратегия, инвестиции, консалтинг 2,4% Закупки 2,2% Юристы 2,1% Добыча сырья 1,7% Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 0,8% Безопасность 0,6% Страхование 0,4% Сельское хозяйство 0,4% Автомобильный бизнес 0,1%

За два года для жительниц республики больше всего возросла привлекательность отрасли стратегии, консалтинга и инвестиций — плюс 33% к 2024 году. Примечательно, что автомобильный бизнес по этому критерию занял второе место — плюс 32% резюме. И этому, по словам директора сервиса, есть объяснение:

— В сфере автобизнеса речь идет не о механиках и мойщиках, а о менеджерах. Именно их доля среди женщин повышается. Почему такой большой рост? Потому что за эти два года поменялась сфера: пришли новые игроки, старые — ушли, отрасль развивалась, машиностроение росло. Женщины стали пробовать себя на новых должностях.

Особо Султанова подчеркнула рост интереса среди женщин к сферам информационных технологий и высшего и среднего менеджмента — рост резюме за два года составил 23% и 22% соответственно.

предоставлено пресс-службой сервиса hh.ru

При этом практически рухнула популярность сферы розничной торговли — число резюме по этому направлению за два года снизилось на 25%. Для сравнения, у второго места, которое поделили отрасли продаж и административного персонала, падение зафиксировано на уровне 7%.

Самая гендерно нейтральная сфера — домашний персонал

Примечательно, что интерес между соискательницами и работодателями взаимный не в полной мере. Так, чаще всего женщин приглашают управлять персоналом — доля таких договоров составила 89%. Мужчин же на такие вакансии одобряют лишь в 11% случаев.

На втором месте сфера финансов и бухгалтерии — доля соответствующих предложений для женщин составляет 86% и 14% — для мужчин. В сферу медицины и фармацевтики соискательниц приглашают в 81% случаев, а соискателей — в 19%.

Жителей Татарстана же чаще всего одобряют на должности в сфере автомобильного бизнеса — доля соответствующих предложений для них составила 96%, а для жительниц республики — лишь 4%. Также охотнее мужчин берут в отрасли сельского хозяйства и безопасности — 93% против 7% и 85% против 15% соответственно.

Приглашения, 2024 год Женщины Мужчины Управление персоналом, тренинги 89% 11% Финансы, бухгалтерия 86% 14% Медицина, фармацевтика 81% 19% Наука, образование 79% 21% Розничная торговля 78% 22% ... ... ... Юристы 63% 37% Закупки 60% 40% Домашний, обслуживающий персонал 45% 55% Стратегия, инвестиции, консалтинг 41% 59% Высший и средний менеджмент 39% 61% Рабочий персонал 19% 81% Производство, сервисное обслуживание 18% 82% Безопасность 15% 85% Сельское хозяйство 7% 93% Автомобильный бизнес 4% 96%

Самой гендерно нейтральной стала профессиональная сфера «Домашний, обслуживающий персонал», где разница между приглашениями составила всего около 10 процентных пунктов: 55% для мужчин и 45% — для женщин.

— Домашний персонал — это и уборка дома, и услуги няни, а также ремонтные работы или водители. Из-за этого мы наблюдаем такое усредненное значение, — считает Султанова.

От эйджизма страдают соискатели старшего возраста

При этом абсолютно разнятся зарплатные ожидания мужчин и женщин. В среднем в Татарстане среди женщин они составляют 59,8 тыс. рублей, в то время как среди мужчин — 96,6 тыс. рублей.

Данные сервиса hh.ru. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом, согласно опросу, текущая зарплата устраивает лишь каждую третью опрошенную респондентку. На основные нужды не хватает зарплаты 41% опрошенных россиянок, 38% заявили, что им хватает заработка «с трудом». По словам каждой четвертой (25%) опрошенной женщины, для покрытия основных нужд ей не хватает в среднем 20 тыс. рублей.

— Мужчины всегда ожидают зарплату выше, они говорят: «Я заслужил» — в отличие от женщин. Поэтому хочу сказать, уважаемые дамы, которые могут работать точно так же, — пожалуйста, не надо стесняться, нужно обязательно заявлять о своих зарплатных амбициях. Если ваши компетенции и навыки актуальны, вы точно можете претендовать на это, — обратилась к соискательницам Султанова.

Тем временем пресс-секретарь сервиса Ирина Егорова выдвинула предположение, что такая разница связана с некоторой готовностью женщин пожертвовать зарплатой ради возможности брать больничный, если заболеет ребенок, или уходить с работы пораньше, чтобы забрать чадо из детского сада.

— Зато сейчас практически не встречается дискриминация по полу при найме на работу. Аргументов в стиле «ты женщина, а значит, скоро уйдешь в декрет» я давно не слышала. Более того, сейчас в декрет могут уйти и мужчины. Мы живем в то время, когда правила диктует соискатель, поэтому за ценные кадры цепляются здесь и сейчас, а не с расчетом на то, что через несколько лет они, возможно, уйдут в декрет. Да и женщины сейчас активнее развивают карьеру, оставляя планы на семью на потом, после того как смогут реализоваться, — сказала Егорова.

предоставлено пресс-службой сервиса hh.ru

Однако на рынке труда встречаются стереотипы относительно возраста соискателей. Причем чаще всего от эйджизма страдают люди старшего возраста. Так, эта причина стала второй по частоте после недостаточной квалификации и навыков — 14% и 36% соответственно.

Чаще всего в силу возраста кандидатам отказывали при найме бортпроводников (29% отказов), журналистов (27%), руководителей отделов аналитики (21%), а также агентов по недвижимости и финансовых директоров (по 18%).

— Некоторые работодатели по-прежнему вводят негласный возрастной ценз при найме, однако это однозначно проигрышная тактика. В ситуации дефицита кадров и жесткой конкуренции за людей среди работодателей необходимо отказываться от неоправданных ограничений, в том числе по возрасту. Иначе воронка подбора рискует стать настолько узкой, что позиции месяцами будут оставаться вакантными. Кстати, как показал один из наших опросов, за последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения, — подытожила Султанова.

