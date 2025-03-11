На рынке труда Татарстана практически исчезли гендерные стереотипы, но продолжает процветать эйджизм
Но разница в зарплатных ожиданиях женщин и мужчин в республике достигает 50 тыс. рублей на одной должности
Условия на рынке труда для женщин меняются — им предлагают новые сферы деятельности и должности, а работодатели постепенно избавляются от дискриминации по признаку пола при найме. Однако зарплатные предложения мужчин и женщин остаются неравными. Так, ожидания соискательниц в среднем составляют 59,8 тыс. рублей, а ожидания соискателей — 96,6 тыс. рублей. Статистикой с журналистами поделился сервис hh.ru в ходе пресс-завтрака, приуроченного к прошедшему Международному женскому дню. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
«У современного поколения уже со школьной скамьи появляется интерес к работе»
По результатам 2024 года женщины из Татарстана искали работу активнее мужчин — доля резюме составила 51% против 49%. Об этом в ходе пресс-завтрака рассказала директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.
Что касается портрета татарстанской соискательницы, возраст 24% из них составляет от 25 до 34 лет. На втором месте (22%) — 35—44 года, на третьем (20%) — 18—24 года. Реже всего работу ищут женщины в возрасте от 45 до 54 лет (8%), от 17 и младше (2%) и старше 55 лет (1%).
При этом опыта работы нет у 26% жительниц Татарстана. По 16% имеют стаж от 3 до 6 лет и более 15 лет. Еще 12% работали 1—3 года.
Более половины женщин (54%) получили высшее образование, еще 20% — среднее специальное, а 19% — лишь среднее.
— Еще 8% имеют незаконченное высшее образование. Мне кажется, эта доля будет только расти, потому что мы замечаем, как у современного поколения уже со школьной скамьи появляется интерес к работе. Все хотят зарабатывать уже с 14 лет, хотя даже законодательно могут это делать лишь с 16, — сказала Султанова.
При поиске работы соискатели чаще всего опираются на личный интерес к профессии — за этот вариант проголосовали 69% женщин и 72% мужчин. При этом для жительниц республики заработок в будущем важнее, чем для жителей: 50% против 45%. Востребованность профессии больше волнует татарстанцев — 36% и 32%.
Женщины стали активнее интересоваться сферой инвестиций
Чаще всего соискательниц Татарстана интересуют сферы продаж и обслуживания клиентов — доля соответствующих резюме составляет 20,1%. К слову, по России этот показатель составляет лишь 11,5%.
— Я считаю, что это вполне логично: женщины в продажах лучше, потому что они хорошо чувствуют клиентов и понимают, что им нужно, — сказала спикер.
На втором месте по популярности у женщин республики сфера административного персонала (16,3%), а на третьем — домашний, обслуживающий персонал (12,4%). В топ-5 также вошли такие отрасли, как маркетинг, реклама, PR (10,6%) и финансы, бухгалтерия (10%).
Меньше всего представительниц прекрасного пола интересует автомобильный бизнес — доля резюме занимает лишь 0,1%. Второе место с конца поделили между собой сельское хозяйство и страхование (по 0,4%). Третье место с показателем в 0,6% заняла сфера безопасности.
|Сфера
|Доля резюме
женщин
|Продажи, обслуживание клиентов
|20,1%
|Административный персонал
|16,3%
|Домашний, обслуживающий персонал
|12,4%
|Маркетинг, реклама, PR
|10,6%
|Финансы, бухгалтерия
|10,0%
|Информационные технологии
|8,2%
|Транспорт, логистика, перевозки
|7,6%
|Рабочий персонал
|6,7%
|Строительство, недвижимость
|6,0%
|...
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|Медицина, фармацевтика
|3,8%
|Высший и средний менеджмент
|2,9%
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|2,4%
|Закупки
|2,2%
|Юристы
|2,1%
|Добыча сырья
|1,7%
|Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|0,8%
|Безопасность
|0,6%
|Страхование
|0,4%
|Сельское хозяйство
|0,4%
|Автомобильный бизнес
|0,1%
За два года для жительниц республики больше всего возросла привлекательность отрасли стратегии, консалтинга и инвестиций — плюс 33% к 2024 году. Примечательно, что автомобильный бизнес по этому критерию занял второе место — плюс 32% резюме. И этому, по словам директора сервиса, есть объяснение:
— В сфере автобизнеса речь идет не о механиках и мойщиках, а о менеджерах. Именно их доля среди женщин повышается. Почему такой большой рост? Потому что за эти два года поменялась сфера: пришли новые игроки, старые — ушли, отрасль развивалась, машиностроение росло. Женщины стали пробовать себя на новых должностях.
Особо Султанова подчеркнула рост интереса среди женщин к сферам информационных технологий и высшего и среднего менеджмента — рост резюме за два года составил 23% и 22% соответственно.
При этом практически рухнула популярность сферы розничной торговли — число резюме по этому направлению за два года снизилось на 25%. Для сравнения, у второго места, которое поделили отрасли продаж и административного персонала, падение зафиксировано на уровне 7%.
Самая гендерно нейтральная сфера — домашний персонал
Примечательно, что интерес между соискательницами и работодателями взаимный не в полной мере. Так, чаще всего женщин приглашают управлять персоналом — доля таких договоров составила 89%. Мужчин же на такие вакансии одобряют лишь в 11% случаев.
На втором месте сфера финансов и бухгалтерии — доля соответствующих предложений для женщин составляет 86% и 14% — для мужчин. В сферу медицины и фармацевтики соискательниц приглашают в 81% случаев, а соискателей — в 19%.
Жителей Татарстана же чаще всего одобряют на должности в сфере автомобильного бизнеса — доля соответствующих предложений для них составила 96%, а для жительниц республики — лишь 4%. Также охотнее мужчин берут в отрасли сельского хозяйства и безопасности — 93% против 7% и 85% против 15% соответственно.
|Приглашения, 2024 год
|Женщины
|Мужчины
|Управление персоналом, тренинги
|89%
|11%
|Финансы, бухгалтерия
|86%
|14%
|Медицина, фармацевтика
|81%
|19%
|Наука, образование
|79%
|21%
|Розничная торговля
|78%
|22%
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|Юристы
|63%
|37%
|Закупки
|60%
|40%
|Домашний, обслуживающий персонал
|45%
|55%
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|41%
|59%
|Высший и средний менеджмент
|39%
|61%
|Рабочий персонал
|19%
|81%
|Производство, сервисное обслуживание
|18%
|82%
|Безопасность
|15%
|85%
|Сельское хозяйство
|7%
|93%
|Автомобильный бизнес
|4%
|96%
Самой гендерно нейтральной стала профессиональная сфера «Домашний, обслуживающий персонал», где разница между приглашениями составила всего около 10 процентных пунктов: 55% для мужчин и 45% — для женщин.
— Домашний персонал — это и уборка дома, и услуги няни, а также ремонтные работы или водители. Из-за этого мы наблюдаем такое усредненное значение, — считает Султанова.
От эйджизма страдают соискатели старшего возраста
При этом абсолютно разнятся зарплатные ожидания мужчин и женщин. В среднем в Татарстане среди женщин они составляют 59,8 тыс. рублей, в то время как среди мужчин — 96,6 тыс. рублей.
При этом, согласно опросу, текущая зарплата устраивает лишь каждую третью опрошенную респондентку. На основные нужды не хватает зарплаты 41% опрошенных россиянок, 38% заявили, что им хватает заработка «с трудом». По словам каждой четвертой (25%) опрошенной женщины, для покрытия основных нужд ей не хватает в среднем 20 тыс. рублей.
— Мужчины всегда ожидают зарплату выше, они говорят: «Я заслужил» — в отличие от женщин. Поэтому хочу сказать, уважаемые дамы, которые могут работать точно так же, — пожалуйста, не надо стесняться, нужно обязательно заявлять о своих зарплатных амбициях. Если ваши компетенции и навыки актуальны, вы точно можете претендовать на это, — обратилась к соискательницам Султанова.
Тем временем пресс-секретарь сервиса Ирина Егорова выдвинула предположение, что такая разница связана с некоторой готовностью женщин пожертвовать зарплатой ради возможности брать больничный, если заболеет ребенок, или уходить с работы пораньше, чтобы забрать чадо из детского сада.
— Зато сейчас практически не встречается дискриминация по полу при найме на работу. Аргументов в стиле «ты женщина, а значит, скоро уйдешь в декрет» я давно не слышала. Более того, сейчас в декрет могут уйти и мужчины. Мы живем в то время, когда правила диктует соискатель, поэтому за ценные кадры цепляются здесь и сейчас, а не с расчетом на то, что через несколько лет они, возможно, уйдут в декрет. Да и женщины сейчас активнее развивают карьеру, оставляя планы на семью на потом, после того как смогут реализоваться, — сказала Егорова.
Однако на рынке труда встречаются стереотипы относительно возраста соискателей. Причем чаще всего от эйджизма страдают люди старшего возраста. Так, эта причина стала второй по частоте после недостаточной квалификации и навыков — 14% и 36% соответственно.
Чаще всего в силу возраста кандидатам отказывали при найме бортпроводников (29% отказов), журналистов (27%), руководителей отделов аналитики (21%), а также агентов по недвижимости и финансовых директоров (по 18%).
— Некоторые работодатели по-прежнему вводят негласный возрастной ценз при найме, однако это однозначно проигрышная тактика. В ситуации дефицита кадров и жесткой конкуренции за людей среди работодателей необходимо отказываться от неоправданных ограничений, в том числе по возрасту. Иначе воронка подбора рискует стать настолько узкой, что позиции месяцами будут оставаться вакантными. Кстати, как показал один из наших опросов, за последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения, — подытожила Султанова.
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