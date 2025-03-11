С заботой о персонале: станции ТГК-16 подписали новый колдоговор

Энергокомпания реализует широкий спектр социальных гарантий и льгот

Фото: Артем Рябов

В филиалах энергокомпании «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1 — прошли конференции трудовых коллективов. Энергетики приняли главный документ, регулирующий отношения между сотрудником и работодателем. На конференциях побывал корреспондент «Реального времени».

Все обязательства выполнены

В генерирующей компании ТГК-16 работает более тысячи трехсот человек. Достижения коллектива позволили в 2024 году сохранить экономическую стабильность и заложить основу для дальнейшего успешного развития энергокомпании.

— План по чистой прибыли выполнен, — подчеркнул генеральный директор Эдуард Галеев, выступая перед коллективом.

Производственные успехи предприятия были бы немыслимы без направленной социальной поддержки работников. Поэтому условиям труда и дополнительным гарантиям для персонала здесь уделяется особое внимание.

Предприятие создает для трудового коллектива благоприятные условия, выполняет законодательные требования и обеспечивает социальную защищенность работников, предусмотренную коллективными договорами филиалов АО «ТГК-16».

Каждый год во время конференции трудовых коллективов на станциях подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями.

Каждый год во время конференции трудовых коллективов на станциях подводят итоги выполнения колдоговоров и подписывают новый документ с социальными гарантиями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Недавно в филиалах компании состоялись такие конференции.

В 2024 году станции выполнили все предусмотренные договорами обязательства. А их в документе несколько десятков, поэтому каждый работник АО «ТГК-16» в течение года в той или иной степени смог воспользоваться преимуществами коллективного договора.

Сотрудники получали материальную помощь по случаю значимых событий: первый брак, рождение ребенка, профессиональный праздник. Материальная помощь также выделялась ветеранам предприятия, сотрудникам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Особое внимание Эдуард Галеев обратил на помощь сотрудникам, мобилизованным для участия в СВО, и поддержку их семей.

— Благодарю вас за поддержку наших ребят, я знаю, что каждый из вас в меру возможностей оказывает им свою помощь, — отметил он.

Эдуард Галеев: «План по чистой прибыли выполнен». Артем Рябов

Рост компетенций как фактор соцзащиты персонала

Энергокомпания ежегодно проводит обучение сотрудников, осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку. Создаются условия для повышения квалификации работников, оказывается консультативная помощь.

Так, например, на Казанской ТЭЦ-3 в прошлом году повышение квалификации прошли 430 человек.

Директор Нижнекамской ТЭЦ-1 Сергей Олюнин отметил, что сейчас наблюдается омоложение коллектива, поэтому на станции кроме получения теоретических знаний большое внимание уделяется получению практического опыта. Для этого опытных энергетиков привлекают в качестве наставников — для работы с молодыми кадрами.

Рамиль Ариткулов отметил, что отсутствие несчастных случаев на предприятии — это заслуга каждого сотрудника. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В приоритете — безопасность

Социальная политика компании основывается на соблюдении требований промышленной безопасности и охраны труда. На предприятии ежегодно проводятся мероприятия по повышению безопасности производства и улучшению условий труда работников.

— Ничего дороже людей у нас нет, —подчеркнул Эдуард Галеев.

Результат — отсутствие несчастных случаев на предприятии.

— В этом есть и наша с вами заслуга, в том числе и уполномоченных лиц по охране труда, которые проводят общественный контроль за условиями и охраной труда на предприятиях, — отметил в своем выступлении председатель первичной профсоюзной организации Казанской ТЭЦ-3 Рамиль Ариткулов.

Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза Халим Ахунзянов поблагодарил энергокомпанию за такой подход:

— Это отрадно. Мы благодарны вам за соблюдение техники безопасности.

По словам Ахунзянова, не вся отрасль республики может похвалиться такими же результатами. Несчастные случаи имеют место, поэтому он призвал и впредь относиться к вопросам охраны труда очень ответственно.

По словам Ахунзянова, не вся отрасль республики может похвалиться такими же результатами, как ТГК-16. Реклама АО «ТГК-16». Артем Рябов

Большое внимание на станциях уделяется не только безопасности сотрудников. В компании реализуется масштабная программа по поддержке спорта и здорового образа жизни. Энергетики активно участвуют как в станционных спартакиадах, так и в соревнованиях городского и республиканского уровней.

Не обделена вниманием на предприятии и молодежь: на станциях работают молодежные комитеты.

Новый договор

В рамках конференции трудового коллектива Эдуард Галеев ответил на вопросы работников станции.

В завершение конференции участники единогласно признали коллективный договор 2024 года выполненным и приняли новый на срок до 31 декабря 2025 года.