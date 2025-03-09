Поздравления с 8 Марта полностью захватили поисковый топ россиян

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы жителей крупнейших регионов России

Фото: Реальное время

Международный женский день завоевал топ самых популярных запросов всей минувшей недели. Пятерки и десятки лидеров всех крупнейших регионов нашей страны состоят из различных вариаций поздравлений с 8 Марта. Изначально возникший как день борьбы за женское равенство, этот праздник уже давно отошел от своих исторических корней. В наше время Международный женский день отмечается особым проявлением заботы и внимания мужчин к своим любимым и близким женщинам.

Везде 8 Марта

Различные вариации поздравлений с 8 Марта завоевали всю первую пятерку самых популярных запросов в России. В зависимости от региона содержимое топа не меняется, изменяется лишь порядок запросов. Самые популярные запросы в трех российских столицах выглядят следующим образом:

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28 февраля 1908 года в Нью-Йорке состоялся митинг, в котором приняли участие более 15 тысяч женщин. Они требовали уменьшить рабочий день и добиться равной с мужчинами зарплаты.

Через год после этого события Социалистическая партия Америки объявила последнее воскресенье февраля национальным женским днем. Еще через год американские представительницы приехали на Вторую Международную конференцию женщин-социалисток в Копенгаген, где познакомились с коммунисткой Кларой Цеткин. Она предложила сделать женский день международным праздником.

В 1911 году одна из лидеров Социал-демократической партии Германии Елена Гринберг предложила отметить Международный женский день в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта в честь Мартовской революции 1848 года в Пруссии. В 1913 году к шествиям присоединились женщины во Франции, России, Чехии, Венгрии и других странах. Мероприятия проходили в разные дни марта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 1914 году было решено отметить женский день в первое воскресенье марта, которое выпало на 8-е число. К акции присоединились дамы из США, Великобритании, Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, России и Швейцарии.

С 1921 года в СССР стали отмечать Международный женский день 8 марта — в честь петроградской демонстрации, которая прошла в этот день (23 февраля по старому стилю) 1917 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1965 года Международный женский день стал праздником и выходным днём.

Что празднуется в Международный женский день

ООН отмечает 8 Марта как Международный день борьбы за права женщин и международный мир, объявляя каждый год определенную тематику. В России и некоторых других странах этот праздник также является национальным. Женщины разных стран собираются вместе, чтобы обсудить уровень их борьбы за равенство, мир и справедливость.

В России 8 Марта по-прежнему называется Международным женским днем, но воспринимается больше как праздник весны. Мужчины радуют своих любимых дам вниманием и заботой: цветами, подарками, приятными словами и совместно проведенным временем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Без поддержки РПЦ

Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, сообщил, что Русская православная церковь не признает Международный женский день. Священнослужитель пояснил, что праздник не соответствует русской культуре и традициям, а также связан с идеями женской эмансипации.



Харитонов предложил отмечать вместо 8 Марта День жен-мироносиц. Он подчеркнул, что христианство возвысило женщину, и служители церкви, как и все православные христиане, уважают своих матерей, жен и сестер.