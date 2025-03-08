Русская православная церковь выступила против празднования 8-го Марта

Фото: Максим Платонов

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает Международный женский день, так как считает, что этот праздник не соответствует русской культуре и традициям. Об этом заявил протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, сообщили в Газете.Ru.

По словам священнослужителя, церковь не против женщин, но против самого празднования, которое связано с идеями женской эмансипации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— 8 Марта не связано с нашими традициями, нашей культурой, тысячелетней историей, — сказал Харитонов и добавил, что вместо этого дня лучше отмечать церковный праздник — День жен-мироносиц.

Он подчеркнул, что христианство возвысило женщину, и служители церкви, как и все православные христиане, чтут своих матерей, жен и сестер.

