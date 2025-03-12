«Таврос» оставил бугульминский элеватор за собой

Башкирский агрохолдинг полностью выкупил «Бугульминский элеватор» для хранения зерна под растущее мясное производство

Фото: Реальное время

Башкирская агропромышленная группа «Таврос» приобрела 25% + 1 акцию АО «Бугульминский элеватор», оставшегося в госсобственности Татарстана с момента акционирования предприятия в 2002 году. Блокирующий пакет «БЭ» был выкуплен с открытого аукциона топ-менеджером «Тавроса» Александром Малеевым за 57,9 млн рублей, в результате чего башкирские агроинвесторы консолидировали 100% акций. Глава «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что элеваторные мощности станут придатком для растущего мясного производства группы в Башкортостане.

Отдали всю чистую прибыль

Минсельхоз Татарстана избавился от сельскохозяйственных активов, уступив опорный на Юго-Востоке республики элеватор башкирской агропромышленной группе «Таврос». Договор купли-продажи госпакета акций зернового хранилища был заключен в марте в рамках программы приватизации на 2025 год. Его стоимость составила 57,9 млн рублей, подтвердили «Реальному времени» в приемной АО «Бугульминский элеватор».

Получить оперативный комментарий от гендиректора предприятия Владимира Ковбасюка не удалось — того не оказалось на месте в предпраздничный день. «Все равно он ничего не скажет», — поспешили предупредить корреспондента в приемной Бугульминского элеватора. Но уже ясно, что покупка ценных бумаг обошлась башкирскому инвестору недешево. Ему пришлось отдать почти всю чистую прибыль, заработанную в 2023 году (59,5 млн рублей).

Между тем сделка оказалась абсолютно прозрачной. Министерство земельных и имущественных отношений РТ еще в январе этого года объявило открытый аукцион по продаже 25% + 1 акции АО «Бугульминский элеватор». Этот госпакет оказался первым из небольшого списка активов, чья продажа входит в прогнозный план приватизации государственного имущества Татарстана на 2025 год. Правительство РТ утвердило программу в конце декабря 2024 года. В ней значатся госпакеты акций 6 предприятий разного профиля, остающихся в государственной собственности по разным причинам.

Открыть «шкатулку» с последними драгоценностями решили с Бугульминского предприятия. Как следует из извещения, на продажу выставлялись 94 473 акции, или 25% + 1 акция уставного капитала. Их номинальная стоимость была оценена в 33 млн рублей, исходя из размера уставного капитала в 132 260 100 руб. Результаты финансово-хозяйственной деятельности почему-то не выложены. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2023 году составила 147,5 млн рублей, чистая прибыль — 59,5 млн рублей.

Как Малеев стал младшим партнером основателя «Тавроса»

Начальная стоимость госпакета была установлена в 57,9 млн рублей. При этом учитывался имущественный комплекс (состоит из 64 строений, а также земельный участок в Самарской области). Общая площадь земельного участка под элеватором — 240 тысяч кв.м. Проектная мощность — 140 тысяч тонн.

Как следует из опубликованного протокола, заявки подали два претендента — ООО «Башкир-Агроинвест» и ООО «Агриколь», и оба контролируются топ-менеджером УК «Таврос» Александром Малеевым. «Шаг аукциона» установили в размере 1,1% и величину задатка для участия в торгах в размере 10% начальной цены. Но первого соискателя не допустили, а второй оказался единственным победителем. Ему достался пакет без борьбы и по начальной цене.

ООО «Агриколь» полностью принадлежит топ-менеджеру «Тавроса» Александру Малееву, а он сам является членом совета директоров элеватора, следует из материалов компании. Конечным бенефициаром «Бугульминского элеватора» является Рустем Миргалимов, основатель башкирского агрохолдинга, у него 75% акций. Таким образом, татарстанские торги помогли Александру Малееву вырасти до младшего партнера Миргалимова.

Почему Минсельхоз РТ принял решение продать госпакет сейчас, неясно. По словам источников, власти долгое время не хотели продавать госпакет бугульминского элеватора, имея за плечами неудачный опыт управления группы «Разгуляй». По всей видимости, теперь сложилось доверие к башкирской группе, которая в итоге консолидировала 100% акций.

Добавим, что рядом с ним собственный элеватор мощностью 100 тысяч тонн строит московская группа «Август». Ожидается, что его запустят в 2025 году. Вообще, глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров не раз говорил, что элеваторных мощностей недостаточно. В настоящее время с нуля строятся только два объекта — бугульминский и свияжский на Волге. За счет них Татарстан увеличит мощности элеваторов на 200 тыс. тонн зерна — до 5,2 млн тонн. Но в этом году урожай был невысокий, поэтому дефицита с хранением зерна нет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Элеваторы становятся привлекательным активом, так как цены на зерно находятся на пике, считают эксперты. Стоимость зерна может превысить уровень максимальных цен — это 15 600 руб. за 1 т пшеницы третьего класса и 15 100 руб. за 1 т пшеницы четвертого класса, предупреждала ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Пшеница дорожает преимущественно из-за снижения урожая.

В 2024 г. валовой сбор пшеницы снизился на 11% год к году, до 82,6 млн т. В 2025 г. он уменьшится еще на 4,7%, до 78,7 млн т, прогнозирует глава «Совэкона». Причины — снижение посевных площадей, урожайности и рентабельности аграриев, погода. Оценивая покупку «Тавроса», глава «Совэкона» Андрей Сизов считает, что мощности будут задействованы под собственные нужды. По его словам, группа активно развивает мясное производство, и под эти цели нужны большие запаса зерна, чтобы прокормить поголовье свиней.