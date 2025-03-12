Ученик Волан-де-Морта и няня для зумеров — какие необычные вакансии предлагают работодатели
И что за ними может прятаться
«Волшебник склада», «Ученик Волан-де-Морта» и «Няня для зумеров» — такие вакансии вошли в топ самых необычных предложений рейтинга, который составил сервис hh.ru специально для «Реального времени». Несмотря на столь интригующие названия, за ними прячутся вполне обыденные должности и обязанности. Какие еще существуют интересные вакансии и что за ними может прятаться — в материале издания.
Топ-3 необычных вакансий
Рейтинг необычных вакансий возглавила должность «Волшебник склада». Платить ему готовы от 150 до 210 тыс. рублей. Такие данные «Реальному времени» предоставил сервис hh.ru.
Несмотря на интригующее название, обязанности у кандидата весьма обычные: разгружать и сортировать товары на складе. Однако график работодатель предлагает весьма нетипичный. Помимо стандартных 2/2, 1/3 и других вариантов, есть возможность гибкого расписания: «Работайте сколько хотите», — сказано в вакансии.
В целом в описании вакансии присутствует несколько отсылок ко вселенной Гарри Поттера, что также можно назвать необычным: «платим зарплату в рублях, а не лепреконском золоте. Ее точно хватит на вклад в Гринготтсе», «платим бонусы за приведенных друзей. Если они тоже волшебники, с удовольствием распределим их на подходящий факультет», «бесплатные обеды и ужины в нашем Большом зале» и прочее.
Следующая необычная вакансия продолжает тематику вселенной Мальчика, который выжил, и звучит как «Ученик Волан-де-Морта» — его зарплата составит от 70 до 190 тыс. рублей. За этим названием скрыта должность риелтора.
— Почему вакансия называется «Ученик Волан-де-Морта»? Проверяем твой юмор. А эта вакансия — катапульта для начинающих. К нам приходят сотрудники, ничего не знающие о сфере недвижимости. А через полгода уже становятся экспертами в этой области! Раньше ты мог работать продавцом, курьером, бухгалтером, спортсменом, танцором или ты был в том числе студентом. Но сейчас ты можешь поменять свою жизнь, и наша компания готова передать тебе свой опыт. В общем, велосипед мы уже изобрели. Поехали? — следует из описания.
«Няня для зумеров» также вошла в топ необычных вакансий. Ей предлагают зарплату от 250 тыс. рублей. На самом деле соискателю предстоит руководить молодой командой бариста в возрасте от 18 до 23 лет. Среди требований числится способность «говорить на одном языке с зумерами»: «Если знаешь, что такое респавн, чекаешь мемы и готов объяснять правила работы через TikTok-референсы — это плюс».
Зарплата для соискателя с минимальным опытом — до 6,2 млн в месяц
Однако не только в названиях вакансий встречаются разные необычности. В целом эксперты делят подобные редкие предложения на несколько категорий:
- вакансии с необычными названиями;
- вакансии с необычными задачами или условиями;
- вакансии с необычными «плюшками» и бонусами от работодателя;
- вакансии с необычным и часто подозрительным уровнем дохода.
Так, например, к последнему типу можно отнести вакансию для брокера отдела продаж недвижимости — ему предлагают от 350 тыс. до 6,2 млн рублей. При этом соискатель должен иметь лишь минимальный опыт от одного года. Между строк в публикации также прослеживается предложение о прохождении обучения внутри компании.
К другому виду необычных предложений относится вакансия менеджера по продажам. При соизмеримых требованиях и условиях (1–3 года опыта работы и от 120 тыс. рублей в месяц) работодатель использует креативную систему грейдов. Например, за крупные сделки сотруднику присваивают титул «Бог продаж».
Также существуют предложения, где работодатель попросту смешивает функционал искомого специалиста с задачами другого. Например, от куратора по лечению работодатель требует еще и навыков в продажах.
Что кроется за «вкусными» вакансиями?
К сожалению, не за всеми необычными вакансиями стоят честные и реальные работодатели. Зачастую за интересной оболочкой могут прятаться мошенники. Они действуют от имени организации, частного рекрутера или агентства по трудоустройству. В качестве «заманухи» выступают:
- необычно высокая зарплата — реальный бизнес не будет излишне переплачивать сотруднику;
- отсутствие требований к опыту, документам и образованию;
- обещание обучить на курсах этой фирмы для трудоустройства;
- упрощенная схема трудоустройства с минимальным количеством документов или слишком частые выплаты денег, например раз в день;
- обещание, что сейчас вы откроете бизнес, начнете работать на себя, а не «на дядю», и сразу возьмете курс на счастливую жизнь.
Существует несколько основных «красных флагов», по которым можно вычислить, что вакансию опубликовали мошенники.
Флаг №1 — просят деньги
Мошенники просят деньги за предварительное обучение, рабочую одежду, специнструменты, оформление документов, прохождение медосмотра или за предоставление контактов работодателя.
Флаг №2 — предложение о быстром заработке
К подобным предложениям относятся выплаты без трудового договора каждые четыре часа, покупка ботов в Telegram, которые будут часами торговать за вас на бирже, курсы трейдинга, «народные кассы взаимопомощи», когда вкладываешь 1000, а получаешь 10 000. Однако все это является финансовыми пирамидами. В них доход получает только основатель «бизнеса», а не рядовые участники.
Флаг №3 — противозаконная деятельность
Распространенной схемой мошенничества является втягивание жертвы в противозаконную или сомнительную деятельность обманным путем. На самом деле соискателям, например, предлагают работу в подпольном казино, сфере услуг эротического, оккультного характера или другое. Легкие деньги, полученные таким способом, могут обернуться уголовным преследованием.
Флаг №4 — вымогание персональных данных
Некоторые мошенники уже в начале общения на собеседовании просят скан паспорта или других документов, дают на заполнение слишком подробную анкету, в которой необходимо указывать данные о близких родственниках, их доходе или другие контактные данные. В таких случаях требуется быть внимательным и осторожным.
Скорее всего, это фирма-мошенник. В таком бизнесе договор заключать не будут и деньги не заплатят. Цель этих фирм — выпросить ваши персональные данные. Затем их продают спамерам или за считаные часы используют для опустошения банковского счета клиента, открытия кредиток и т. д. Если подобное происходит — необходимо прекратить общение.
Реальный работодатель действительно просит документы для подписания договора. Однако это происходит уже на финальных этапах найма.
Флаг №5 — предложение простой удаленной или надомной работы
Мошенник может, например, попросить собирать конструкции по образцу, обрабатывать аудиоматериалы или сканировать тексты, комментировать и ставить лайки, оставлять отзывы за 50 тыс. рублей в месяц.
Рутинные операции фирмы скорее организуют у себя внутри — это дешевле, а простую работу с текстами и аудио отлично выполняет искусственный интеллект, которому не надо платить деньги. Если есть новые технологии автоматизации, обычно фирмы стремятся пользоваться ими, а не нанимать людей — так выгоднее.
Флаг №6 — предложение странных способов расчета
Добросовестные наниматели используют прямые расчеты через банк. В крайнем случае через проверенные посреднические сервисы, о которых есть положительные отзывы в интернете. Если фирма предлагает перечислять заработок через сомнительного неизвестного посредника, о котором нет информации в интернете, и самостоятельно выводить оттуда деньги на карту, скорее всего, это фишинг.
Флаг №7 — агитация уйти из найма и открыть собственный бизнес
Мошенники обещают, что за короткое время научат вести собственный бизнес и человек сможет зарабатывать в сетевом бизнесе. Однако при этом реальные деньги получает лишь верхушка сети.
Эксперты отмечают, что в сетевом бизнесе есть и добросовестные предприниматели, но золотых гор за короткое время в таких фирмах не заработать.
Флаг №8 — отказ заключать трудовой договор
Такие работодатели предлагают черную зарплату без оформления трудового договора. Однако через месяц или несколько с сотрудником прощаются, не предоставляя обещанных выплат.
Флаг №9 — предложение большого неоплачиваемого тестового задания
В таком случае фирма берет заказ, разбивает его на части и вынуждает кандидатов выполнять его под видом тестового задания. Затем компания просит присылать его на почту, а потом отказывает в трудоустройстве. После этого работодатель ищет новый подряд, и все повторяется.
До заключения договора с фирмой дело никогда не доходит. Оформлены такие вакансии обычно очень привлекательно и у них большое количество просмотров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.