Ученик Волан-де-Морта и няня для зумеров — какие необычные вакансии предлагают работодатели

И что за ними может прятаться

Фото: Максим Платонов

«Волшебник склада», «Ученик Волан-де-Морта» и «Няня для зумеров» — такие вакансии вошли в топ самых необычных предложений рейтинга, который составил сервис hh.ru специально для «Реального времени». Несмотря на столь интригующие названия, за ними прячутся вполне обыденные должности и обязанности. Какие еще существуют интересные вакансии и что за ними может прятаться — в материале издания.

Топ-3 необычных вакансий

Рейтинг необычных вакансий возглавила должность «Волшебник склада». Платить ему готовы от 150 до 210 тыс. рублей. Такие данные «Реальному времени» предоставил сервис hh.ru.

Несмотря на интригующее название, обязанности у кандидата весьма обычные: разгружать и сортировать товары на складе. Однако график работодатель предлагает весьма нетипичный. Помимо стандартных 2/2, 1/3 и других вариантов, есть возможность гибкого расписания: «Работайте сколько хотите», — сказано в вакансии.

В целом в описании вакансии присутствует несколько отсылок ко вселенной Гарри Поттера, что также можно назвать необычным: «платим зарплату в рублях, а не лепреконском золоте. Ее точно хватит на вклад в Гринготтсе», «платим бонусы за приведенных друзей. Если они тоже волшебники, с удовольствием распределим их на подходящий факультет», «бесплатные обеды и ужины в нашем Большом зале» и прочее.

Несмотря на интригующее название, обязанности у кандидата весьма обычные: разгружать и сортировать товары на складе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следующая необычная вакансия продолжает тематику вселенной Мальчика, который выжил, и звучит как «Ученик Волан-де-Морта» — его зарплата составит от 70 до 190 тыс. рублей. За этим названием скрыта должность риелтора.

— Почему вакансия называется «Ученик Волан-де-Морта»? Проверяем твой юмор. А эта вакансия — катапульта для начинающих. К нам приходят сотрудники, ничего не знающие о сфере недвижимости. А через полгода уже становятся экспертами в этой области! Раньше ты мог работать продавцом, курьером, бухгалтером, спортсменом, танцором или ты был в том числе студентом. Но сейчас ты можешь поменять свою жизнь, и наша компания готова передать тебе свой опыт. В общем, велосипед мы уже изобрели. Поехали? — следует из описания.

«Няня для зумеров» также вошла в топ необычных вакансий. Ей предлагают зарплату от 250 тыс. рублей. На самом деле соискателю предстоит руководить молодой командой бариста в возрасте от 18 до 23 лет. Среди требований числится способность «говорить на одном языке с зумерами»: «Если знаешь, что такое респавн, чекаешь мемы и готов объяснять правила работы через TikTok-референсы — это плюс».

Зарплата для соискателя с минимальным опытом — до 6,2 млн в месяц

Однако не только в названиях вакансий встречаются разные необычности. В целом эксперты делят подобные редкие предложения на несколько категорий:

вакансии с необычными названиями;

вакансии с необычными задачами или условиями;

вакансии с необычными «плюшками» и бонусами от работодателя;

вакансии с необычным и часто подозрительным уровнем дохода.

Так, например, к последнему типу можно отнести вакансию для брокера отдела продаж недвижимости — ему предлагают от 350 тыс. до 6,2 млн рублей. При этом соискатель должен иметь лишь минимальный опыт от одного года. Между строк в публикации также прослеживается предложение о прохождении обучения внутри компании.

Так, например, к последнему типу можно отнести вакансию для брокера отдела продаж недвижимости — ему предлагают от 350 тыс. до 6,2 млн рублей. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

К другому виду необычных предложений относится вакансия менеджера по продажам. При соизмеримых требованиях и условиях (1–3 года опыта работы и от 120 тыс. рублей в месяц) работодатель использует креативную систему грейдов. Например, за крупные сделки сотруднику присваивают титул «Бог продаж».

Также существуют предложения, где работодатель попросту смешивает функционал искомого специалиста с задачами другого. Например, от куратора по лечению работодатель требует еще и навыков в продажах.

Что кроется за «вкусными» вакансиями?

К сожалению, не за всеми необычными вакансиями стоят честные и реальные работодатели. Зачастую за интересной оболочкой могут прятаться мошенники. Они действуют от имени организации, частного рекрутера или агентства по трудоустройству. В качестве «заманухи» выступают:

необычно высокая зарплата — реальный бизнес не будет излишне переплачивать сотруднику;

отсутствие требований к опыту, документам и образованию;

обещание обучить на курсах этой фирмы для трудоустройства;

упрощенная схема трудоустройства с минимальным количеством документов или слишком частые выплаты денег, например раз в день;

обещание, что сейчас вы откроете бизнес, начнете работать на себя, а не «на дядю», и сразу возьмете курс на счастливую жизнь.

Существует несколько основных «красных флагов», по которым можно вычислить, что вакансию опубликовали мошенники.

Флаг №1 — просят деньги

Мошенники просят деньги за предварительное обучение, рабочую одежду, специнструменты, оформление документов, прохождение медосмотра или за предоставление контактов работодателя.

Существует несколько основных «красных флагов», по которым можно вычислить, что вакансию опубликовали мошенники. Реальное время / realnoevremya.ru

Флаг №2 — предложение о быстром заработке

К подобным предложениям относятся выплаты без трудового договора каждые четыре часа, покупка ботов в Telegram, которые будут часами торговать за вас на бирже, курсы трейдинга, «народные кассы взаимопомощи», когда вкладываешь 1000, а получаешь 10 000. Однако все это является финансовыми пирамидами. В них доход получает только основатель «бизнеса», а не рядовые участники.

Флаг №3 — противозаконная деятельность

Распространенной схемой мошенничества является втягивание жертвы в противозаконную или сомнительную деятельность обманным путем. На самом деле соискателям, например, предлагают работу в подпольном казино, сфере услуг эротического, оккультного характера или другое. Легкие деньги, полученные таким способом, могут обернуться уголовным преследованием.

Флаг №4 — вымогание персональных данных

Некоторые мошенники уже в начале общения на собеседовании просят скан паспорта или других документов, дают на заполнение слишком подробную анкету, в которой необходимо указывать данные о близких родственниках, их доходе или другие контактные данные. В таких случаях требуется быть внимательным и осторожным.

Некоторые мошенники уже в начале общения на собеседовании просят скан паспорта или других документов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Скорее всего, это фирма-мошенник. В таком бизнесе договор заключать не будут и деньги не заплатят. Цель этих фирм — выпросить ваши персональные данные. Затем их продают спамерам или за считаные часы используют для опустошения банковского счета клиента, открытия кредиток и т. д. Если подобное происходит — необходимо прекратить общение.

Реальный работодатель действительно просит документы для подписания договора. Однако это происходит уже на финальных этапах найма.

Флаг №5 — предложение простой удаленной или надомной работы

Мошенник может, например, попросить собирать конструкции по образцу, обрабатывать аудиоматериалы или сканировать тексты, комментировать и ставить лайки, оставлять отзывы за 50 тыс. рублей в месяц.

Рутинные операции фирмы скорее организуют у себя внутри — это дешевле, а простую работу с текстами и аудио отлично выполняет искусственный интеллект, которому не надо платить деньги. Если есть новые технологии автоматизации, обычно фирмы стремятся пользоваться ими, а не нанимать людей — так выгоднее.

Флаг №6 — предложение странных способов расчета

Добросовестные наниматели используют прямые расчеты через банк. В крайнем случае через проверенные посреднические сервисы, о которых есть положительные отзывы в интернете. Если фирма предлагает перечислять заработок через сомнительного неизвестного посредника, о котором нет информации в интернете, и самостоятельно выводить оттуда деньги на карту, скорее всего, это фишинг.

Добросовестные наниматели используют прямые расчеты через банк. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Флаг №7 — агитация уйти из найма и открыть собственный бизнес

Мошенники обещают, что за короткое время научат вести собственный бизнес и человек сможет зарабатывать в сетевом бизнесе. Однако при этом реальные деньги получает лишь верхушка сети.

Эксперты отмечают, что в сетевом бизнесе есть и добросовестные предприниматели, но золотых гор за короткое время в таких фирмах не заработать.

Флаг №8 — отказ заключать трудовой договор

Такие работодатели предлагают черную зарплату без оформления трудового договора. Однако через месяц или несколько с сотрудником прощаются, не предоставляя обещанных выплат.

Такие работодатели предлагают черную зарплату без оформления трудового договора. Однако через месяц или несколько с сотрудником прощаются, не предоставляя обещанных выплат. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Флаг №9 — предложение большого неоплачиваемого тестового задания

В таком случае фирма берет заказ, разбивает его на части и вынуждает кандидатов выполнять его под видом тестового задания. Затем компания просит присылать его на почту, а потом отказывает в трудоустройстве. После этого работодатель ищет новый подряд, и все повторяется.

До заключения договора с фирмой дело никогда не доходит. Оформлены такие вакансии обычно очень привлекательно и у них большое количество просмотров.