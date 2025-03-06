С перспективой на будущее: сотрудники АО «ТАИФ-НК» провели встречу с родителями девятиклассников

Профориентационное мероприятие состоялось во второй школе поселка Камские Поляны

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Выбор профессии после девятого класса — ответственный момент в жизни каждого школьника. Особую роль в этом процессе играет профориентация. Понимая значимость подготовки квалифицированных специалистов и повышения статуса рабочих кадров, сотрудники АО «ТАИФ-НК» активно работают в этом направлении не только с выпускниками школ, ссузов и вузов, но и с их семьями. Это помогает молодежи сформировать правильное понимание будущих профессий и лучше узнать одно из современных нефтеперерабатывающих предприятий в России. На днях такая встреча по инициативе АО «ТАИФ-НК» состоялась в школе №2 Камских Полян. Общение нефтепереработчиков со школьниками поселка городского типа сегодня как нельзя актуально, поскольку в ближайшее время здесь планируется открыть филиал колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

Новые возможности для молодежи

У камполянских школьников появилась уникальная возможность получить востребованную рабочую специальность «на месте». В поселке открывается филиал нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Это стало важной вехой для молодежи всего Нижнекамского района.

— Специальности, которые открыты в филиале, имеют высокий потенциал на рынке труда. Учебные программы предусматривают подготовку студентов сразу по двум профессиям, что дает им конкурентные преимущества при трудоустройстве, — отметил директор колледжа Айдар Фаретдинов.

Айдар Фаретдинов объяснил, что колледж и АО «ТАИФ-НК» работают в тесном сотрудничестве. Дарья Редюкова

Он пообщался с родителями девятиклассников в рамках встречи, организованной АО «ТАИФ-НК». Айдар Фаретдинов объяснил, что колледж и нефтеперерабатывающее предприятие работают в тесном сотрудничестве, активно готовя будущих специалистов. Такое взаимодействие позволяет студентам погружаться в профессию уже на этапе обучения. Один из эффективных инструментов для этого — дуальная система образования, сочетающая теорию и практику.

— Уникальность обучения в том, что более 70% студентов на третьем и четвертом курсах уже работают на крупных производственных предприятиях. Они получают знания, навыки и соответствующую заработную плату наряду с другими работниками. В результате к моменту защиты диплома студенты становятся полноценными участниками рабочего процесса и получают трудовые книжки. Это предотвращает возможные ошибки в выборе профессии, так как студенты уже на ранних этапах понимают, подходит ли им выбранная область, — добавил директор колледжа.

Выбор профессии после девятого класса — ответственный момент в жизни каждого школьника. Особую роль в этом процессе играет профориентация. Дарья Редюкова

Выбор профессии без риска

Сотрудничество с АО «ТАИФ-НК» открывает для студентов перспективы трудоустройства сразу после завершения колледжа.

— Для работы на нашем предприятии необходима рабочая специальность. Это может быть оператор технологических установок, электромонтажник, слесарь по ремонту технологических установок, товарный оператор, лаборант химического анализа и другие специальности. Молодых людей, получающих эти профессии, мы с радостью примем в нашу команду, — отметила начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская.

Как уверяют представители предприятия, подобные встречи со школьниками дают возможность самоопределиться, сделать выбор будущей профессии и найти смысл предстоящей деятельности. И вот здесь на помощь должны прийти родители, которые могут уделить пристальное внимание вопросу будущего своего ребенка и сориентировать его. Как подчеркнул руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин, популярность работы доставщиком, таксистом и упаковщиком среди молодежи сегодня выглядит не столь оптимистично, как кажется на первый взгляд. Будущее все-таки за рабочими профессиями, и на крупных предприятиях у молодых специалистов есть все шансы продвигаться по карьерной лестнице, имея при этом возможность в случае необходимости переучиться и на другие востребованные специальности.

Антон Тухватуллин отметил, что у молодых специалистов есть все шансы продвигаться по карьерной лестнице. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— В «ТАИФ-НК» существует четкая система внутреннего обучения. К примеру, если сотрудник не хочет оставаться оператором, он может переучиться на машиниста, лаборанта или слесаря за счет компании. Мы также развиваем систему целевого обучения с Казанским национальным технологическим исследовательским университетом. Партнерство компании с высшими учебными заведениями поможет продолжить образование, — подчеркнул Антон Тухватуллин.

— У нас сформировался сплоченный коллектив, нацеленный не только на производственные цели, но и на разностороннее развитие. Наша молодежь активно участвует в спортивных и культурных мероприятиях, — продолжила Галина Шиманская. — В компании разработана социальная политика, которая включает множество льгот и гарантий. Например, предусмотрены выплаты при вступлении в брак и рождении ребенка. С нового года «ТАИФ-НК» начинает оказывать поддержку первоклассникам, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, и другие социальные гарантии.

Галина Шиманская подчеркнула, что в компании сформировался сплоченный коллектив, нацеленный на разностороннее развитие. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Стань частью команды

Выступление представителей АО «ТАИФ-НК» привлекло внимание родителей девятиклассников. После мероприятия многие подходили, чтобы уточнить заинтересовавшие их моменты. Участники встречи уверены, что обучение в колледже по дуальной системе и возможность освоить несколько профессий одновременно гарантируют стабильное будущее для их детей.

— Это замечательное предприятие гарантирует, что мой ребенок сможет зарабатывать достойные деньги и избежать неблагоприятных ситуаций. Даже если, к примеру, ему не понадобится профессия, которую он получит в колледже, в будущем он может пройти переобучение на другую специальность и продолжить свое развитие на предприятии, — резюмировала мама девятиклассницы Юлия Гусева.

Реклама АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Профориентационное мероприятие стало значимым событием для Камских Полян. Во время встречи местные жители еще раз убедились, что АО «ТАИФ-НК» — достойное место работы для молодежи. Это не только одно из самых инновационных нефтеперерабатывающих предприятий, но и компания с высокой заработной платой и надежными социальными гарантиями. Кроме того, здесь активно развивают спортивную и культурную жизнь.