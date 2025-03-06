На полях Татарстана зафиксировали выпревание — погибнут ли озимые?

К 8 марта температуры в республике перейдут через нулевую отметку

Фото: Реальное время

Минимум в двух точках Татарстана было зафиксировано выпревание — опасное агрометеорологическое явление, чреватое повреждениями и гибелью посевов озимых культур. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь. Зима запомнилась татарстанцам аномально высокими температурами — в начале весны они тоже превысят норму. О том, какую погоду приготовила небесная канцелярия на 8 марта и когда ждать таяния снегов, — в материале «Реального времени».

Среднесуточные температуры будут на 4-5 градусов выше нормы

В Москве столбики термометров преодолеют отметку +10 градусов уже в начале следующей недели, утверждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Татарстанцам такого потепления ждать рано, сообщил начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь. Тем не менее температура в регионе превысит многолетнюю норму.

— В ближайшие дни температурный фон в Татарстане действительно будет возрастать и в ночные, и в дневные часы. С 6 по 8 марта максимальные температуры в республике в дневные часы будут где-то +1…+2 градуса, временами слабоотрицательными. В ночные часы пока еще повсеместно [ожидаются] отрицательные температуры, — рассказал он.

По словам эксперта, ночью 7 и 8 марта ожидается -3,8 градуса и -1,6 градуса соответственно. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от +2 до -3 градусов и +1 до -3 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— 9–10 числа температурный фон будет возрастать еще больше, и среднесуточные температуры будут где-то на 4–5 градусов выше климатической нормы для данного дня, — заверил Феликс Гоголь.

С утра до вечера ожидаются «сплошь положительные температуры», порядка +2..+4 градусов. Ночные тоже постепенно будут повышаться. Это объясняется тем, что скандинавский циклон принесет в Поволжье теплые воздушные массы. «Но таких значений, как в Москве, мы в течение ближайших пяти дней не ожидаем», — подчеркнул начальник Гидрометцентра республики.

Что касается осадков, их в ближайшие дни ожидается умеренное количество. В районах республики будут идти снег, мокрый снег и даже дождь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Сейчас трудно объективно дать картину того, что будет в апреле — мае»

Прошедшая зима вошла в число самых теплых в России — она заняла второе место, заявил недавно на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд. В Татарстане, по словам Феликса Гоголя, в прошлом наблюдались и большие температурные аномалии. «Были годы, когда декабрь, январь, февраль были несколько теплее, [чем в этом году]. Зиму можно назвать аномально теплой, но не рекордной», — объяснил эксперт.

Особенности сезона неоднократно вызывали беспокойство у аграриев.

— Главный риск, который перед нами стоит, — это [дефицит] влагозапасов. От того, как он реализуется, и будут зависеть итоговые цифры урожая 2025 года. Сейчас влагозапасов недостаточно, но для зимы это и не критично. Главное — как они будут распределяться по весне. С одной стороны, снежный покров, который сейчас накрыл большую часть посевов, пополнит влагозапасы при таянии. Но 11 см покрова (таков был средний показатель в России, — прим. ред.) недостаточно, чтобы полностью восполнить дефицит. Дальше ситуация будет развиваться в зависимости от дождей по весне, — утверждал ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В Татарстане количество снега, глубина промерзания почвы отличается в зависимости от района. Например, в восточной части снега больше, чем в западной, привел пример Феликс Гоголь.



— Все культуры, которые в нашей республике выращиваются, вне зависимости, озимые они или яровые, зависимы от в первую очередь от осадков в весенний период. <...> А предсказать сейчас, сколько их будет, практически нереально. Хорошо оправдываются в основном краткосрочные прогнозы. Долгосрочные, к сожалению, имеют худшую оправдываемость, поэтому сейчас трудно объективно дать картину того, что будет в апреле — мае, — посетовал он.



Когда же татарстанцам ждать таяния снегов? По словам профессора Юрия Переведенцева, в норме метеорологическая весна в наших краях наступает с 30 марта по 1 апреля — в этот период среднесуточная температура переходит через нулевую отметку в сторону повышения. Снежный покров устойчиво рушится в районе 10 апреля. Но в наше время, в условиях глобального потепления климата, весна может начаться и раньше, добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минимум в двух точках Татарстана зафиксировано выпревание

Однако есть в сельском хозяйстве проблема, о которой известно точно. Минимум в двух точках Татарстана зафиксировано выпревание — опасное агрометеорологическое явление, которое может привести к повреждениям и гибели посевов озимых. Такие данные показали АМС Азнакаево и АМП Аксубаево.

Как объясняется на сайте Гидрометцентра Татарстана, к выпреванию приводит длительное залегание высокого снежного покрова при слабо промерзшей или талой почве. Минимальные температуры почвы на глубине залегания узла кущения удерживались в пределах 0..-1 градуса. Это вызвало повышенный расход питательных веществ на усиленное дыхание и снижение зимостойкости растений.



Соответствующее исследование ведут не на всех полях республики. «В некоторых районах, где нет наблюдения, это явление тоже могло реализоваться. А могло и не реализоваться. У нас нет подтверждающих данных об этом», — объяснил Феликс Гоголь.



По словам профессора Юрия Переведенцева, на озимых могут отрицательно сказаться и недостаток снега, и нетипичные осадки, которые наблюдались в разгар календарной зимы.

— Температура в январе вместо -10 градусов составляла -3,6 градуса. Теплейший месяц оказался. И осадки выпадали в основном в виде дождя, мокрого снега и так далее. Это все на посевные культуры действует отрицательно, — пояснил он.