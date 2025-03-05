«Рубин» подарит женщинам ощущение праздника на матче со «Спартаком»

Предложение сжечь чучело на стадионе не «прокатило»

Когда трибуны подсказывают футболистам. Фото: Динар Фатыхов

9 марта на «Ак Барс Арене» состоится первый домашний матч «Рубина» после зимней паузы. В гости приезжает столичный «Спартак», самый востребованный в нашем футболе клуб за пределами домашней арены. Подробнее о готовности стадиона к игре — в материале «Реального времени».

«Во время матча будут задействованы все инженерные системы»

Минус три градуса по Казани утром в среду, 5 марта, грозят превратиться в плюс два вечером 9 марта, когда на «Ак Барс Арене» сойдутся «Рубин» со «Спартаком» во втором матче 2025 года после зимнего перерыва. Такие перепады температуры, сопровождаемые невидимыми человеческому глазу изменениями во влажности и давлении, в дополнение к 90-минутному утаптыванию газона футболистами — это сильнейший удар по футбольному полю. Поэтому первые вопросы перед «рубиново»-«спартаковским» противостоянием были посвящены специалисту агрономической службы «Ак Барс Арены» Вячеславу Павалуку.

— Во время матча будут задействованы все инженерные системы, включая системы дренажа, системы вакуума. Если вдруг пойдет снег, то мы за счет переконденсации теплого воздуха будем топить его. Если же пойдет дождь, то мы включим вакуум — и избыточная влага уйдет. И в том и в другом случаях состояние поля будет стабильным, — заявил он.

Специалист агрономической службы Вячеслав Павалук. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом каждый футбольный матч ранней весной заставляет российских болельщиков задаваться вопросом: а стоило ли переносить сроки чемпионата и его проведение с привычных «весна-осень» на нынешние «осень-весна» с двумя месяцами перерыва на лето. Сделал это президент Сергей Фурсенко. Что любопытно, его отец и академик РАН Александр Фурсенко получил медаль за выдающиеся заслуги перед Казанью и научный вклад в определение и обоснование 1000-летней даты основания столицы Татарстана.

В том же 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, затем его завоевал питерский «Зенит», прибавив к нему еще и Суперкубок. После переноса сроков проведения Премьер-лиги даже выход в следующий круг еврокубков стал для наших команд невыполнимой задачей. Стоила ли овчинка выделки?

За газоном ухаживают как за комнатными растениями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр Айбатов: «Три сбора в Турции прошли в плановом режиме»

— Три сбора в Турции прошли в плановом режиме. Вся запланированная тренером программа была выполнена, готовимся к «Спартаку». Надеемся всех порадовать и показать качественный футбол. Хочется провести сезон лучше прошлогоднего — и по качеству игры, и по результату. Ни одна команда, выходя на поле, заранее не сдается на милость соперника. Напомню вам, что в таком же положении пребывал наш «Рубин» перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» на «Камп Ноу», — отвечал генеральный директор казанского клуба Александр Айбатов на вопрос об ожиданиях перед матчем со «Спартаком» и последующей игрой с «Зенитом».



Генеральный директор ФК «Рубин» Александр Айбатов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александру Рустемовичу не впервой сталкиваться с подобными вызовами, и даже тот, 15-летней давности, о котором он напомнил, далеко не самый большой. Бывали у нас и первые встречи с тем же «Спартаком», а также другими московскими клубами на уровне Премьер-лиги, когда ее дебютант, казанский «Рубин» три года не давал столичным клубам победить на татарстанской земле. Серия прервалась на финише 2006 года в игре с московским «Локомотивом» — с будущим «рубиновцем» Сергеем Рыжиковым в воротах и будущим начальником все того же «Локомотива» Станиславом Сухиной, судившим ту игру.

Что готовит «Рубин» к матчу со «Спартаком»

У директора «Ак Барс Арены» Радика Миннахметова (кстати, очень приличного футболиста-любителя) воспоминаний о встречах со «Спартаком» значительно меньше, зато не менее приятные — так, он вспомнил победы 2021 года со счетом 1:0.

В плане подготовки к нынешнему противостоянию руководство стадиона совместно с клубом решило сделать дополнительную ставку на прекрасную половину человечества. Состоится презентация женской команды «рубиновых», помимо того, игроки выйдут на поле за руку с девочками. А тех, кто не имеет прямого отношения к футболу, будут угощать блинами с чаем и радовать клубным шарфом длиной в 450 метров. После демонстрации он будет разделен на части и поступит в продажу, собранные средства пойдут на благотворительность.

Директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов обещает хороший газон перед матчем. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Корреспондент «Реального времени» предложил сжечь на стадионе чучело, обрядив его в определенные цвета, но не нашел понимания. С другой стороны, пообещали зажечь на поле.

Возвращаясь к «Рубину» во всех его подразделениях. Презентация женского состава — это хорошо, но на будущее необходимо сделать все возможное, чтобы такие игроки, как Амелия Ахтямова, Анна Халиуллина, Ляля Холматова (все «Спартак»), Алсу Абдуллина и Азалия Зальмиева («Локомотив»), Дана Петрова и Дарья Радикова («Динамо»), Зарина Шарифова («Зенит»), вернулись в Казань, и тогда посмотрим, кто лучшая команда в России.