«От нее ждут здоровья и детей»: что поможет женщине успеть родить, сохранить брак и работу

На II Форуме работающих женщин, организованном Федерацией профсоюзов РТ, рассказали, от чего зависит здоровье современной женщины

Фото: Мария Зверева

«Сегодня перед женщиной стоит немало задач: это и рождение детей, и состояться в профессиональной деятельности, и заниматься личностным ростом. А жить-то когда? Когда ей можно просто лечь, чтобы никто не мешал», — рассуждал о нелегкой женской доле зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков во время Форума работающих женщин. В этом году федеральной диспансеризацией по оценке репродуктивного здоровья будут охвачены 264 тыс. работающих женщин из Татарстана, а ФНПР собирается добиться повышения декретных выплат. Пока государство расширяет меры по стимулированию рождаемости, женщины (с детьми), как правило, первыми подают на развод — Татарстан занимает 4-е место по уровню разводов в ПФО. Подробнее — в материале «Реального времени».

За сохранение женского здоровья взялись профсоюзы

— Если раньше мы говорили о защите трудовых прав женщин, поднимали вопросы заработной платы и условий труда, то теперь — о здоровье женщины. Ведь от нее зависит благополучие семьи. Да и тема материнства никогда не уйдет с повестки дня, — с таким посылом глава Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева открыла II Форум работающих женщин, посвященный женскому здоровью.

В Казани сегодня продолжили цикл региональных дискуссий по этой непростой и достаточно деликатной теме. Обычно женщины консультируются по этому поводу лишь с врачами в медицинских центрах, а теперь об этом заговорили почти на государственном уровне.

Женское здоровье, похоже, перестает быть личным делом человека. Заботу готовы проявить и власти, и работодатели, и общественные объединения. Можно сказать, что II Форум работающих женщин, посвященный женскому здоровью, — это первый подход к необычному «снаряду». Чем же могут помочь женщине? И нужна ли эта помощь?

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков не стал скрывать, что относится к современной женщине с пониманием и даже с некоторым сочувствием. Быстрый темп жизни не оставляет ей времени позаботиться о себе и улучшить качество жизни. Ей приходится успевать делать сразу тысячу дел на ходу. И именно в этом он видит корень ее бед.

— Сегодня перед женщиной стоит немало задач: это и рождение детей, и состояться в профессиональной деятельности, и заниматься личностным ростом. А жить-то когда? Когда ей можно просто лечь, чтобы никто не мешал, — рассуждал он.

Декретные выплаты должны быть справедливыми

Чтобы женщина захотела создать семью, ей нужно время, место, настроение и понимание перспективы, отметил Александр Шершуков. Но если настроение поднять легко, то с жильем — беспросветная мгла. Еще до отмены льготной ипотеки ФНПР провела исследование доступности ипотеки. И выяснилось, что не каждая семья с двумя работающими родителями может улучшить свои жилищные условия, поэтому говорить о быстром росте рождаемости не приходится.

Тем не менее ФНПР собирается выступить с новой инициативой по повышению декретных выплат будущей роженице. Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из заработной платы за последние 2 года, что меньше возможного.

— Эта мера вводилась 2 года назад как временная. Мы говорим, что необходимо поддерживать женщину-мать. Но женщины, которые выходят в декрет, недополучают ту сумму, которую должны получить с нашей точки зрения, — заявил зампредседателя ФНПР.

По его словам, профсоюзы вместе с татарстанскими депутатами будут вырабатывать законодательную инициативу. Связано это с тем, что сейчас быстро меняется общество, поэтому у матери должны быть собственные опоры.

Впрочем, нынешние финансовые выплаты помогают рожать без страха за завтрашний день. Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова напомнила, что материнский капитал и другие социальные выплаты проиндексированы на 9,5%. Среди новаций — разрешено забирать остатки от маткапитала со счета в Соцфонде в пределах 10 тыс. рублей. Раньше эти деньги считались бесхозными, а теперь можно получить по заявлению получателя.

— Сейчас на государственном уровне активно внедряются новые нацпроекты. За 6 лет на них будет выделено 18 трлн рублей, или 46% от всех трат бюджета, — сообщила она.

— От женщины ждут здоровья и детей, — в целом согласились участники форума.

Фертильность оценят на диспансеризации

Конкретные меры по профилактике женского здоровья приняты на федеральном уровне, сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. По его словам, в этом году продолжится диспансеризация граждан 18—49 лет с целью оценки репродуктивного здоровья, она проводится по нацпроекту «Семья». В республике запланировали провести «репродуктивную диспансеризацию» 264 117 женщин. По медицинским показаниям женщин в возрасте от 18 до 29 лет будут направлять на ПЦР-исследование на инфекции, передаваемые половым путем.

— Надо пользоваться этими возможностями для оценки женского здоровья, — призывал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позже представители Республиканского онкологического диспансера рассказали, что наиболее распространенными заболеваниями являются рак молочной железы, рак шейки матки и меланома кожи. По их словам, раннее выявление помогает спасти женщину, и статистика показывает ровную динамику. Многие женщины не только выживают, но и рожают.

Добавим, что в прошлом году такая диспансеризация проводилась только в 10 муниципальных образованиях, тогда смогли обследовать 56,7 тыс. человек. В этом году она будет проходить во всех муниципальных образованиях. Планируется охватить более 500 тыс. человек.

— Сейчас в нашей стране насчитывается около 36 млн работающих женщин. Но с каждым годом их численность будет снижаться, — прогнозирует Татьяна Ларионова.

В брак вступают реже, чем 10 лет назад

Рождение детей можно и нужно планировать, когда вступаешь в брак. Но, к сожалению, за последние 11 лет количество браков в республике сократилось на 25%, сообщила руководитель Центра семьи и демографии Академии наук Айгюль Хурамшина. По ее словам, заключение браков в республике происходит под воздействием внешних событий. К примеру, с началом СВО их количество выросло — до 27,4 тыс., что близко к пику десятилетней давности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Особенностью текущего момента является то, что количество женщин молодого возраста превышает число мужчин на 18,6%, отметила она. Самые свежие данные о количестве браков есть только за 2023 год. Тогда в Татарстане поженились более 25 тыс. пар. Больше всего в Казани (11,7 тыс.), в Набережных Челнах (3,477). Тревогу вызывают сельские районы — Агрызский, Заинский, Мензелинский, Тукаевский и Черемшанский, где при продолжающемся оттоке молодежи численность населения может резко сократиться.

Разводы в последние годы стабилизировались. По итогам 2023 года их было зарегистрировано свыше 14 тыс. Чаще всего первой на развод подает женщина с детьми, отметила Хурамшина. Это случается в возрасте 35—40 лет, как правило, через 10—11 лет брака. Причины она не называла, но, скорее всего, женщина становится более самостоятельной и решительной. Татарстан занимает 4-е место по уровню разводов в ПФО и 10-е место в стране.