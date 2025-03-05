Как Абугалисина помогал продавцу халвы

В театре «Экият» показали, что будет, если работать на простой народ и на падишахов

Абугалисина и продавец халвы. Фото: предоставлено пресс-службой театра «Экият»

В театре кукол «Экият» впервые показали спектакль «Әбүгалисина»/«Абугалисина» (6+) по сказке Каюма Насыри. Два брата проучились целый год, но каждый решил применять мудрость по-разному. Это первая постановка Ильгиза Зайниева не только в статусе художественного руководителя «Экият», но и директора театра Камала.

К юбилею автора

Сюжет у сказки таков: жили-были два брата-близнеца Абугалисина и Абульхарис и решили они отправиться в путешествие за знаниями. Прознали про пещеру-библиотеку, оставшуюся от Пифагора, куда пускают только на три часа. Братья, натренировавшись обходиться малыми объемами пищи, наготовив запасов, продержались в пещере год и стали великими мудрецами. Бородачей приняли за вредных волшебников, так что братья переместились с городской площади в Каир и Багдад.

Абугалисина стал помогать бедному продавцу халвы. А Абульхарис — царю Багдада. Абугалисина творит чудеса, проникаясь жалостью к халвафрушу, влюбившемуся в дочь падишаха (опять же, не без приемов телекинеза). А на помощь удивленному руководителю города отправляют Абульхариса.

Повесть «Абугалисина» была опубликована в 1872 году. Это серьезно «отатаренный» перевод Насыри произведения турецкого писателя Зыятдина Саит Яхья «Канджинаи хикмет» 1838 года. За несколько лет до этого оно выходило в Казани. Насыри почистил его от множества арабских и персидских слов, сделав понятным простому читателю. Интересно, что еще в 1946 году его ставили в «Экият», но по пьесе Наки Исанбета.

Абульхарис и египетский падишах. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Вообще, это сказка на 100 тысяч знаков, и показать ее всю — задачка из непростых. Так что Ильгиз Зайниев берет только часть фабулы, известную по школьной программе. Также и празднование юбилея Каюма Насыри как будто показывает обывателю лишь малую часть его наследия.

Спектакль от «Экият» — единственная новая постановка к 200-летнему юбилею Каюма Насыри.

В начале февраля детская театральная студия «Апуш» показала обновленный мюзикл «Абугалисина» (впервые его представили на суд зрителя два год назад). Кроме того, «Абугалисину» в 2022-м поставила в Челнинском драматическом Гульназ Минкина. Оба спектакля сделаны по инсценировке Айгуль Ахметгалиевой.

В Кариевском же идет вдохновленная этим произведением постановка «Асылкош җыры»/«Песня дивной птицы». Написавший пьесу Рузаль Мухамметшин сделал похожий текст и для Тинчуринского под названием просто «Асылкош»/«Дивная птица» (а режиссер Туфан Имамутдинов поставил на сцене батуты).



Действие происходит в «пещерах». предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Знания — сила

Сама персона Абу Али ибн Сины, или же Авиценны, чрезвычайно интересна. Это светоч исламского мира средневековья, написавший более 450 трудов в 29 областях науки (сохранилось чуть более половины), в том числе «Книгу исцеления» и философскую энциклопедию. В частности, он открыл процесс перегонки эфирных масел, был адептом рационализма, придумал систему темпераментов, соответствующую современной. Также он сочинял стихи (под видом научных работ) вроде «Трактата о любви». Но для сказки как будто это слишком много, поэтому и в театре, и в оригинале на богатую биографию прототипа намекает лишь пара строчек в финале.

Пространство сцены театра кукол художник Сергей Рябинин превращает в пять пещер. В одной стабильно сидит внушительный Каюм Насыри и пишет свою историю. В верхних трех происходят действия, в основном связанные с братьями и халвой. А самая длинная пещера — это площадь и дворец (здесь пару раз используют занятный способ масштабирования, когда внезапно все кажется еще более маленьким, чем на самом деле).

В результате действие в основном происходит в двух окошках. Можно увидеть символизм, что продавец халвы с Абугалисиной творят в крохотной комнатке наверху, а просторные палаты дворца находятся внизу. Но в целом это заведомо нерациональное использование пространства ставит действию жесткие рамки.

Композитор Йусуф Бикчантаев сочетает примеры и европейской, и восточной музыки, используя и саунд-дизайн, и традиционные тюркские инструменты.

Дочь главы государства и его подданный. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Все решила халва

В целом это очень линейное действие, в котором взяты самые основные элементы фабулы сказки. Но и без этого получается ровное повествование без неожиданностей, разве что развязка взаимоотношений братьев, возможно, кого-то удивит. Нельзя не отметить, что какое-то время действие как будто происходит просто ради хронометража.

Самым эмоциональным персонажем сказки оказывается влюбленный халвафруш, который от избытка чувств начинает биться о стены. Не очень понятно, почему ученому понадобилось тратить столько сил на производителя халвы, но он, конечно, добился своего, выцыганив у падишаха свадьбу. Вероятно, это хладнокровное наблюдение за терзаниями молодых, которые решаются простыми приемами из эзотерики, показывает торжество разума над чувствами.

Абугалисина и Каюм Насыри. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Так что, с одной стороны, Абугалисина демонстрирует, что он сторонник того, что наука служит светлой стороне. Эту сторону при этом воплощает продавец халвы, желающий продавать вкусный продукт и жить с принцессой. И ученый добивается своего. Но его брат, работающий на правительство, проигрывает. Печальный и сложный конец спектакля явно противостоит возрастному цензу в шесть лет.

Следующий раз «Абугалисину» покажут 23 марта, и к этому времени спектакль надо как минимум дорепетировать, чтобы в нем вовремя включались микрофоны и освещение, опускался и поднимался занавес. А юный зритель, надеемся, придет с родителем, который потом подробно расскажет ребенку, кто же был такой Абу Али ибн Сина.