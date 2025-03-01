В новом здании театра Камала показали первый спектакль — «Возвращение Тукая»

Эмиль Талипов и Ляйсан Файзуллина. Фото: Динар Фатыхов

В новом здании театра Камала, которое официально открылось в январе, сегодня начали показывать спектакли. Первым актеры опробовали Универсальный «черный» зал, показав в нем хит прошлого сезона «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая» Резеды Губаевой в постановке Айдара Заббарова. Сегодня же стало известно, что драматург, режиссер и исполнитель главной роли Эмиль Талипов номинированы на премию Тукая. Подробнее — в материале «Реального времени».

Быстрые продажи

Билеты на мартовские спектакли, рассказывающие о жизни главного татарского поэта и его окружении, были выставлены на продажу 10 февраля и разошлись за полтора часа. Как говорят некоторые зрители, они взяли последний билет через полчаса после новостей. То же самое случилось вчера с показами «Голубой шали» в конце марта.

Чтобы попасть на спектакль, зрителям нужно добраться до здания на Хади Такташа, 74, раздеться в гардеробе и подняться наверх (работают лифты для маломобильных любителей театра). Вход в Универсальный зал осуществляется через турникеты, внутри оборудован буфет. Из еды — профитроли, сэндвичи, корн-доги, брускетты, эчпочмаки (180 рублей), элеши (120 рублей).

Эмиль Талипов номинирован за эту роль на премию Тукая. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый малый зал



В зале свободная рассадка, так что в начале компании лавировали в поисках удобного места. Как и в малом зале старого здания, спектакль играют со сценой в середине — зрители смотрят на актеров с двух сторон. Ну а с точки зрения техники интересен момент с веревкой, привязанными к которой танцуют в конце спектакля Талипов и исполняющая роль Зайтуны Ляйсан Файзуллина, — ее длину подгоняли на последней репетиции перед показом.

— Хочется сказать «Добрый вечер!». Но сегодня говорю: «Добрый день!» — обратился к зрителям главный режиссер Фарид Бикчантаев. — Сегодня 1 марта, первый день весны, первый день Рамадана. И сегодня, наконец, происходит историческое событие, потому что вы — первые зрители нового здания Татарского академического театра. Приветствуем вас!

Поэт и соратники. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вчера творческая группа театра и его партнеры рассказали о планах на ближайшие месяцы. В марте в Камаловском ожидаются три премьеры, его оркестр приступает к работе в местной студии, также свои спектакли и концерты покажет студия «Апуш» и лейбл Yummy music. Предполагается, что театр будет также развиваться как образовательная и выставочная площадка.

Сегодня и завтра в театре пройдут и концерты оркестра, это спектакль «Алар беренчеләр иде»/«Они были первыми» — о первых опытах с музыкой в театре, и «Яңа»/«Новое» — с произведениями республиканских композиторов-современников. Также весь день будут идти экскурсии.

1 / 24 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов