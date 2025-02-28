Почти каждая поездка подростков младшего возраста на электросамокатах приводит к инциденту

В России предложили допускать до управления СИМ с 21 года

Фото: Мария Зверева

В России планируют ограничить минимальный возраст для использования электросамокатов — и неспроста. Как «Реальному времени» сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, практически каждая поездка подростков до 14—15 лет совершается с нарушениями и приводит к каким-либо инцидентам. При этом, как убеждает другой эксперт издания, действовать в этом направлении необходимо комплексно и одними ограничениями проблему не решить. Подробнее — в материале «Реального времени».

Возрастное ограничение для езды на электросамокатах

В России предложили ограничить минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе для самокатов. Об этом журналистам рассказал замминистра транспорта страны Валентин Иванов. Он уточнил, что соответствующий законопроект Минтранса после рассмотрения в правительстве был отправлен на доработку.

В ноябре Иванов сообщал, что обсуждались варианты минимального разрешенного возраста — от 14 до 18 лет.

«Между шеринговым электросамокатом и маломощным мотоциклом практически нет разницы». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вместе с тем прозвучала и идея о более жестком ограничении — допускать до управления электросамокатами лишь с 21 года. Такое мнение в беседе с RT выразил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары» Михаил Ветров.

— Для меня и специалистов, находящихся глубоко в теме, очевидно, что между шеринговым электросамокатом и маломощным мотоциклом практически нет разницы. Единственное, что на мотоцикл требуется водительское удостоверение, страховка и серьезные навыки. А для самоката — пара сотен на банковской карте, — сказал он.

По его мнению, на портале госуслуг необходимо создать раздел, например, с виртуальными правами на самокаты, чтобы «внедрить принцип ответственности».



— В противном случае — допускать до управления только взрослых с 21—22 лет и при значительном повышении стоимости пользования услугой, — считает Ветров.

Среди подростков старшего возраста аварийность минимальная

Законопроект действительно необходим — это подтверждает статистика, рассказал «Реальному времени» представитель пресс-службы Whoosh Денис Балакирев. По его словам, аварийность среди подростков младшего возраста заметно выше, чем среди остальных пользователей.



— Самокатчики в возрасте 16—17 лет в 99% случаев ездят без нарушений ПДД, и инцидентов не происходит. При этом у подростков 14—15 лет практически каждая поездка приводит к какому-то негативному исходу, потому что в этом возрасте большинство детей просто не знают правил дорожного движения даже на начальном уровне и не всегда, к сожалению, осознают собственную ответственность, — обозначил он.

При этом инициатива об ограничении до 21 года — «вопрос спорный»:

— Даже на автомобиле можно ездить с 18 лет! Более того, по статистике мы видим, что поведение подростка старшего возраста не отличается от взрослого человека.

Однако на сервисах кикшеринга проблема не заканчивается, и проблему необходимо решать комплексно, считает Балакирев. Пока в серой зоне остаются частные самокаты, но и для их регулирования есть все технические возможности.

— Есть различные варианты: можно ввести авторизацию через госсервисы, как в Москве, можно подтверждать личность через банковские ID, как делаем мы, есть возможность добавления в самокат некой сим-карты, которая привязывает СИМ к единой системе. Технических возможностей много, и, насколько мы знаем, эти вопросы сейчас прорабатываются, — сказал спикер.

Законопроект действительно необходим — это подтверждает статистика. Реальное время / realnoevremya.ru

Собеседник издания уверен: все новые меры являются необходимостью для нынешнего времени. Нужно продолжать вводить способы регулировки передвижения на СИМ и повышать общее знание ПДД:

— Сейчас самокат — это полноценный транспорт, который действительно выполняет очень важную транспортную роль в жизни города. Очень многие используют самокаты в качестве городского транспорта. Они не садятся за руль автомобиля, поэтому пробок в городе становится меньше, они меньше пользуются общественным транспортом, поэтому и в автобусах зачастую больше места. Самокаты очевидно удобны для города, поэтому важно повышать ответственность пользователей, — заключил Балакирев.

Ограничения есть, но нужны и условия

Неоднозначно отнесся к законопроекту юрист Федерации автомобилистов России Владлен Копвиллем. В разговоре с «Реальным временем» он выразил мнение, что проблему электросамокатов одним законом не решить — действовать необходимо комплексно.

Так, например, необходимо ввести курсы для обучения ПДД и езды на самокате. Такое обучение может проводиться, например, на базе автошкол.

Более того, одними запретами и ограничениями снизить аварийность нельзя — нужно создавать и инфраструктурные условия, уверен Копвиллем:



— В Казани нет единой сети для СИМ. Есть какие-то дорожки на отдельных участках, но по ним даже полгорода нельзя проехать. Естественно, это тоже влияет на количество аварий, потому что хочешь — не хочешь, но приходится либо выезжать на автомобильную дорогу — там опасности подвергается сам самокатчик, либо езжать по тротуару — здесь в опасности пешеходы.

Возвращаясь к законопроекту, эксперт выразил мнение, что к вождению к самокатом можно допускать детей минимум с 14 лет и старше. Однако идею Ветрова о пороге в 21 год он также счел излишней.