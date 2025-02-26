Возрастные ограничения для езды на электросамокатах хотят ввести в России
Инициативу ввести возрастные ограничения обозначил первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сейчас находится на доработке, сообщает РИА «Новости».
В ноябре Иванов сообщал, что обсуждались варианты минимального разрешенного возраста — от 14 до 18 лет.
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