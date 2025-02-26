Новости общества

15:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Возрастные ограничения для езды на электросамокатах хотят ввести в России

12:08, 26.02.2025
Возрастные ограничения для езды на электросамокатах хотят ввести в России
Фото: Динар Фатыхов

Инициативу ввести возрастные ограничения обозначил первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов. Законопроект, ограничивающий минимальный возраст для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сейчас находится на доработке, сообщает РИА «Новости».

В ноябре Иванов сообщал, что обсуждались варианты минимального разрешенного возраста — от 14 до 18 лет.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также