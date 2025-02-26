От утренней зари: в ДУМ РТ объяснили правила Рамадана в 2025 году

Республиканский ифтар в этом году пройдет 19 марта

Республиканский ифтар в этом году пройдет 19 марта. Фото: Динар Фатыхов

1 марта в Татарстане начинается месяц Рамадан. В Казани в этом году ифтары пройдут в 47 мечетях, а масштабный республиканский ифтар планируется 19 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо» при запланированном участии 13 тыс. человек. Утром на этой же площадке пройдут выборы муфтия Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Массовые ифтары и чтения Корана

— В священный месяц Рамадан открываются все врата рая, закрываются все врата ада, а шайтаны заковываются в цепи, — говорил, общаясь с журналистами в Духовном управлении мусульман РТ, первый заместитель муфтия республики Ильфар хазрат Хасанов.

Этот месяц — время очищения, напомнил он.

Как рассказал Хасанов, ифтары в этом году в столице будут организованы в 47 мечетях, причем в большинстве они будут проходить ежедневно (к примеру, во всех мечетях Кировского и Московского районов). В колониях республики для желающих введен спецрежим питания и организованы ифтары и праздничные намазы.

Первый таравих-намаз начнут читать в мечетях 28 февраля после ночного намаза, традиционно — в 20 рака’атов. За месяц в 35 мечетях Казани Коран во время таравихов прочтут полностью.

Завершится праздник Ураза-байрамом 30 марта. Как сообщил член Совета улемов ДУМ РТ, доктор шариатских наук Рустам хазрат Нургалеев, начнется он спустя примерно 30 минут после восхода солнца, благо сейчас утренний намаз заканчивается в районе 6.30, так что любой желающий сможет успеть. Также он подробно описал порядок поста:

— Тот, кто хочет держать пост, должен делать это от утренней зари до заката солнца. Самое большое заблуждение не погруженных в исламскую тематику людей в том, что они держат пост от восхода и до захода. А это совершенно другие временные рамки, — отметил Нургалеев и посоветовал обращать внимание на местные графики намаза, где указано время завершения сухура, утреннего приема пищи.

В этом году пост ежедневно будет длиться примерно по 13 часов, в это время нужно воздерживаться от питья, еды, интимной близости, курения, сквернословия и дурных мыслей.

Ильфар хазрат Хасанов и Булат Марданов. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Размер нисаба и порядок выплаты закята и фитр-садаки

Подробно рассказывал Нургалеев о выплатах в Рамадан. Он напомнил, что тем, кто не может держать пост по состоянию здоровья и не может восполнить его в другое время, определена фидия за каждый пропущенный день в 400 рублей.

— Если есть ожидания, что заболевания или сложности пропадут, человек должен восполнить эти посты. Но у старости или хронических заболеваний таких возможностей нет, — указал он категорию людей, которые платят фидию.

Что касается закята (ежегодного налога), для его выплаты необходим нисаб (минимальный достаток или имущество), который в этом году определен в 720 тысяч рублей (по золоту). Если есть такая неприкосновенная сумма за последний год — надо платить 2,5% со всего имущества.

Нисаб для фитр-садаки — 57 тысяч (по серебру). Размер фитр-садаки в этом году установлен в 200 рублей, а для тех, кто может выплачивать закят, — 1 100. Ее платить нужно со всех членов семьи, даже если они не постились. Нургалеев указал, что исторически фитр-садаку выплачивали продуктами, поэтому богословы перед Рамаданом изучают цены на сыпучие продукты и финики и определяют эту сумму.

— Например, у вас пять членов семьи, вы живете очень скромно, вы должны заплатить 1 000 рублей. Если вы живете очень состоятельно, можете заплатить за каждого по 1 100 рублей, — объяснил Нургалеев.

Фитр-садаку можно начинать раздавать с первого дня Рамадана до праздничного намаза Ураза-байрама. Если у человека есть эти 57 тысяч, а также сомнения в своей благосостоятельности, богословы подсказывают — жертвенность можно проявить в дни Курбан-байрама, купив барана на заклание.

Также Нургалеев отметил, что в Татарстане закят платится традиционно в Рамадан.

— Это позволяет тебе сделать отчет. При этом в исламском праве указано, что человек закят платит с момента своего богатства ровно через год, — отметил он национальные особенности нашего ислама. — Учитывая, что мы сильное внимание уделяем григорианскому календарю и мусульманские даты в голове плохо держим, у нас сложилась традиция — как будто мы все разбогатели в Рамадан!

Айгуль Биктимирова и Рустам хазрат Нургалеев. предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Благотворительные акции и конкурс экстерьеров

Стартует и благотворительный марафон «Рамадан — месяц добрых дел». Как напомнил генеральный директор благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов, в прошлом году удалось помочь 34 детям на сумму 1,9 млн рублей и 36 нуждающимся взрослым на сумму 2,3 млн рублей. Со списком героев этого года и счетами на помощь можно ознакомиться по ссылке. К примеру, это 15-летняя Мадина Зайнуллина с диагнозом ДЦП — фонд «Закят» собирает ей 60 тыс. рублей. QR-коды начнут действовать с 1 марта.

Также «Закят» продолжит раздачу продуктовых наборов малоимущим семьям (в прошлом году это было порядка 4 тонн продовольствия и 600 семей). Чтобы оплатить наборы (мука, крупы, подсолнечное и сливочное масло, консервы, сахар, макароны, шоколадные изделия, печенье, кофе, чай и финики), можно перейти на сайт фонда.



Планируется в Рамадан вновь запустить бесплатный рейс на автобусном маршруте №30, а также организовать благотворительные ифтары.

В третий раз ДУМ РТ организовывает конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест. Приз — путевка в хадж от «ДУМ РТ Хадж». Конкурс стартовал 20 февраля, на него уже пришло семь заявок. Условия — оформление должно сохраняться до 30 марта. Заявиться можно по ссылке. В прошлом году, напомнила руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова, в конкурсе победил частный дом Мукмины Хабибуллиной из села Туембаш Кукморского района, причем украсили его погорельцы, которых она пригласила к себе жить.

В третий раз пройдет конкурс «Нурлы Рамазан». предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

— Я не скрываю — нам очень хотелось, чтобы о Рамадане говорили люди, чтобы они украшали здания, пусть у нас в Татарстане наряду с Рождеством знают и о Рамадане, — отметила Биктимирова, добавив, что в первый год советы по украшению давал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, отправляя фотографии из ОАЭ и Саудовской Аравии. — Те люди, которые получили у нас призы, во многом превзошли это украшение.

Также сейчас начался открытый телевизионный конкурс татарского вагаза, в котором могут принять участие все желающие от 9 лет. Отдельной категорией идет группа религиозных деятелей. Для конкурса нужно подготовить проповедь в формате монолога на татарском языке не более 5 минут и направить запись (пусть даже на мобильный телефон) по адресу tvvagaz@yandex.ru с указанием ФИО, населенного пункта, должности, возраста, темы. Заявки принимаются до 1 октября, победителей будет определять жюри, лучшие проповеди будут транслировать еженедельно по пятницам в утренних и новостных передачах, а церемония подведения итогов пройдет в конце декабря.

«Реальное время» уточнило, как эксперты относятся к тому, что краткость солнечного дня в этом году явно вызывает увеличение числа постящихся.

— Их еще никто не подсчитывал, это, скорее всего, предположение, — ответил Нургалеев, указав, что, разумеется, зимой поститься проще. — В Коране говорится: Всевышний не обременяет душу сверх того, что она может вынести. Представьте радость абыстай, которая много лет платила фидию, чтобы закрыть Рамадан денежно, потому что не могла поститься. И тут у нее уникальная возможность, сухур как ранний завтрак, ифтар как поздний обед, — продолжил Нургалеев. — Это огромная радость — быть в разлуке с постом столько лет, а потом воплотить свои мечты.

Более того, Нургалеев предположил, что в Татарстане может развиться туризм, когда мусульмане из теплых стран, где день длится одинаково долго, будут приезжать на Рамадан к нам, изучать культуру и проводить пост с пользой.