ЕС ввел санкции против двух компаний из Татарстана

Это компания из ОЭЗ «Алабуга» и АО «Астейс»

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Евросоюз опубликовал список физлиц и компаний, в отношении которых ввел санкции. Среди них есть две компании из Татарстана. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В списке фигурирует компания из особой экономической зоны «Алабуга» — это ООО «Алабуга Машинери». Согласно сайту ОЭЗ, она занимается производством промышленного оборудования, в том числе приточно-вытяжных вентиляционных установок, чиллеров. По мнению ЕС, «Алабуга Машинери» «занимается импортом и сборкой поставляемых в Россию беспилотников».

Еще одна компания зарегистрирована в Набережных Челнах — разработчик и производитель автомобилей специального назначения АО «Астейс».

— АО «Астейс» производит и поставляет автомобили (в том числе бронеавтомобиль «Патруль-IV»), используемые российскими военными, — говорится в сообщении ЕС.

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине конфликта на Украине. В 16-м пакете ограничений предусмотрен запрет на импорт первичного алюминия, а также ограничения для 13 банков и 73 судов, которые считаются частью российского «теневого флота». Под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к военным действиям на Украине.

Кроме того, ЕС введет запреты на импорт хрома и некоторых химикатов, а также на обслуживание нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов. Ввели запрет и на импорт игровых консолей в Россию. Санкции затронули такие бренды, как PlayStation, Xbox и Nintendo, а также джойстики и игровые контроллеры.

Также восьми российским СМИ запрещено вещание в Европе, 13 российских банков отключены от платежной системы SWIFT. В пакет санкций вошли 53 компании из различных стран, включая Индию, Казахстан и Турцию.