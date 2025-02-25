Баляйкин на тренерском мостике, Варламов на бровке, динамовцы в чемпионах

Итоги зимнего чемпионата Татарстана по футболу

23 февраля завершился зимний чемпионат Татарстана по футболу . Фото: Динар Фатыхов

В футбольно-легкоатлетическом манеже Казани завершился чемпионат Татарстана по зимнему футболу. В соревнованиях приняли участие 15 команд, четыре из которых дошли до финала и за два дня определили лауреатов турнира. Итоговую победу одержало казанское «Динамо» под руководством Александра Ивлева. Подробности турнира — в материале «Реального времени».

Зимний футбол на искусственной траве, но с живыми эмоциями

Зимний чемпионат Татарстана — это турнир с большой и славной историей. Многие помнят, как его проводили еще на снегу. В одном из финалов тех времен потенциальные победители из команды «Эдельвейс», которых спонсировал покойный депутат Госдумы Айрат Хайруллин, отдали все приготовленное шампанское и газировку победителям из «Электрона», у которых ничего не было, чтобы отметить победу.

С недавних времен зимний чемпионат переехал под крыши манежей, утеряв свой незабываемый колорит игры на поле, припорошенном снегом, а иногда и заваленном им. Вот и нынешний финал проходил на искусственной траве, зато с реальными эмоциями, в окружении многочисленных бегунов-профессионалов и любителей марафонов и триатлона. «Дорожку» — истошно кричала девушка, совершая рывок, когда путь ей пересекали беззаботные футболисты. Зато, когда бегуны преодолевали дистанцию трусцой, они могли понаблюдать за происходящим на поле, разнообразив впечатления от монотонного бега.

Структуру нынешнего зимнего чемпионата пояснил один из официальных представителей казанского «Динамо» Ильгиз Гараев:

— Зимний чемпионат Татарстана стартовал матчами в двух подгруппах: казанской и закамской. Про закамскую я знаю меньше, видел только, что в финал пробились команды «Нефтехимик» и «Турбина-Строитель». Что касается нашей, то у нас принимали участие восемь команд, еще и Зеленодольск с Чистополем. И вот чистопольцы сотворили сенсацию, сыграв вничью с действующим чемпионом Татарстана «Стрелой». В итоге стрелки не вышли в финал, хотя на пути к нему обыграли нас, забив два гола, оба с пенальти. Мы же победили «Рубин-Медиа», а они, в свою очередь, обыграли «Стрелу», и мы вышли в финал с тремя очками.

Казанское «Динамо» выиграло зимний чемпионат Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я называю их аристократами футбола, которые сами играют, и соперникам позволяют это делать»



После победы во втором туре над нижнекамским «Нефтехимиком» 2:1 наставник казанского «Динамо» Александр Ивлев поделился с нашим изданием впечатлениями о чемпионате: «Турнир очень хороший, достойного уровня. Если говорить о распределении итоговых мест, то все зависит от игры челнинцев с «Рубином-Медиа», поскольку команда автограда может обогнать нас по очкам, победив сегодня и завтра в стыковом поединке».

«Реальное время» готовит развернутое интервью Ивлева к публикации, как и интервью с наставником вратарей челнинской «Турбины-Строителя» Арсеном Залеевым — бывшим первым номером в команде, когда за нее играл Станислав Черчесов, а тренировал Олег Романцев. Пока же Залеев признался, что перед игрой с динамовцами, у команды сломался автобус, и футболистам пришлось добираться из гостиницы до манежа на такси. Может быть, из-за этого практически весь первый тайм матча с «Рубином-Медиа» гости провели на своей половине, обороняясь. Зато дважды выскакивали в голевые контратаки. Кстати, по итогам второй следует понять и простить защитника рубиновых, который сопровождал форварда, имея все возможности нарушить правила, тем самым, скорее всего, нанеся тому тяжелейшую травму. За пропущенный гол обидно, но здоровье, пусть даже и игрока конкурирующей команды, все-таки дороже.

Руководитель департамента футзала федерации футбола Татарстана Сергей Рожков по поводу столкновения лидеров чемпионата высказался так:

«В одном из недавних туров чемпионата Казани в расписании подряд стояли два матча: чебоксарская «Лава Комус» против «Банка России» и «Электрон» из Вятских Полян с «Казаньоргсинтезом». Это можно называть эталоном в плане качества игры, поведения игроков, отношения друг к другу и судейскому корпусу. Плюс зрительское боление, поскольку из Вятских Полян с игроками приехала группа поддержки. Это все вкупе создавало антураж, необходимый при проведении соревнований. Правда, к этому уровню команды подходили спустя несколько лет, после образования. Потому, что какой-то период проходит для становления, позиционирования себя, что приводит к определенным трениям с соперниками, организаторами соревнований.

«Нефтехимик» стал по итогам вторым. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Я беру пример с тем же КОСом. Затем наша судейская бригада и оргкомитет начали обслуживать заводские и корпоративные спартакиады, притираться друг к другу, отсюда начались человечные отношения, сама команда выросла в профессиональном уровне, и сейчас это топовый уровень чемпионата города. Я такие команды называю аристократами футбола, которые сами приходят играть, и соперникам позволяют это делать, не убивая ни их, ни дух игры. В целом они видят себя в глобальном футзале, понимая, что сегодня могут конкурировать на этом уровне, а завтра на каких-то других соревнованиях, а не так, что люди пришли, выплеснули эмоции через крики.

Историческая встреча Варламова и Четверика

К тому же сами ребята, я понимаю, положительные, поскольку у меня была возможность познакомиться поближе с футболистами КОСа, когда мы выезжали на турнир в Нижний Новгород, общались не только на спортивные темы. Когда людей узнаешь глубже, обоюдно не хочется портить эти отношения. И был момент, когда гол был пропущен с подозрением на нарушение правил, что в команде с меньшим уровнем профессионализма могло вызывать групповую истерику. А в таком случае: пиши пропало, на нервах ломается командная игра. Здесь же люди перетерпели момент, а затем переломили ход игры, и победили.

Кстати, в отношении КОСа и корпоративных командам, за которые играют настоящие сотрудники, то у меня в подсознании всегда мысль: а успеют ли они приехать на игру с работы, либо отправиться на работу во вторую смену? Это у меня отложилось в подсознании еще с тех времен, когда мне приходилось заниматься составлением календаря, хотя сейчас этим занимаются менеджеры лиг, на плечах которых и лежит общение с организаторами играющих команд, реже — с футболистами».

Вот это общение на футбольном поле, а иногда и мини-футбольной площадке, позволяет уважительно относиться не только к партнерам по команде, но и соперникам, поскольку футбольная жизнь может повернуться так, что противники становятся партнерами. Куда приятнее возвращаться в памяти к положительным воспоминаниям. Именно таким и предавались Евгений Варламов и Валерий Четверик.

«Турбина-Строитель» стала бронзовым призером. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Радик Ахмадуллин: «Тридцать лет назад они ковали славу КАМАЗА

— Историческая встреча, — нагнетал важность этого момента исполнительный директор федерации футбола Радик Ахмадуллин. — Тридцать лет назад они ковали славу челнинского КАМАЗа.

В карьере Четверика и Варламова была игра на Кубок Интертото, которую в качестве арбитра на линии обслуживал нынешний мэр Харькова Игорь Терехов.

Сам Четверик не удержался, написав в соцсетях федерации: «33 года, не был в футбольной Казани. Последний раз в 1992 году, когда с «Рубином» играли в первой Российской лиге. А все остальное — уже без меня! С удовольствием, хочу побывать в футбольном манеже, о котором мы в свое время мечтали».

По искренним эмоциям легендарного наставника все понятно, но касаемо фактов чуть-чуть не так. В историческом сезоне 1998 года все три татарстанские команды оказались в одной, первой лиге, и в августе того года челнинцев в Казань привозил Иван Буталий, но ведь Валерий Васильевич приезжал на «Кубок дружбы» 2010 года. Тот же Залеев, например, вспомнил свой приезд в Казань на международный турнир в рамках организации ШОС.

«Рубин-Медиа» замкнул квартет сильнейших. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин-Медиа» потенциально выглядел самым звездным коллективом

Любопытно, что игрок «Динамо» Дмитрий Орлов пришел на финал, после игры в чемпионате по мини-футболу, где его друзья по «Соколу» и «Динамо» также заявлены. Кстати, по заявке «Рубин-Медиа» выглядел самым звездным коллективом, рассчитывая на Артема Куклева, Александра Панцырева, Андрея Миронова и Александра Кузнецова, чемпионов России среди ДЮСШ по 1991-, 1993-, 1997-му годам рождения. Увы, на поле зрители смогли увидеть только Куклева, плюс на скамейке травмированного Кузнецова, покинувшего ради футбола семейные торжества.



Можно было увидеть и Евгения Баляйкина, наблюдавшего за игрой с тренерского мостика, с бутсами в руках. Двукратный чемпион России в целом был на позитиве, обмениваясь репликами с коллегой по чемпионским составам Андреем Федоровым:



— Две наши ошибки привели к пропущенным голам, поменявшим игровую картину. Видно, что у соперников есть опыт, что позволило им играть по счету, доведя до логического завершения удачно складывавшийся матч.

В итоге в заключительный день турнира казанская команда «Динамо» обыграла челнинскую «Турбину-Строитель» и стала победителем, набрав девять очков. По четыре у нижнекамского «Нефтехимика» и челнинцев — они стали вторыми и третьими, соответственно, благодаря большему количеству голов, забитых нижнекамцами. Необходимо отметить, что челнинцы до последних минут матча претендовали на чемпионство, если бы забили. Но они пропустили за пять минут до конца, в итоге упустив даже 2-е место.

Евгений Варламов из-за ворот наблюдает за атакой «медиа-рубиновых». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его занял «Нефтехимик», снова сыгравший тем же молодежным составом, с которым выступал на Кубке Татарстана. Легендарный Наиль Гизатуллин на бровке, наставник Андрей Ситчихин, полевые игроки Арсений Будылин, Роман Чадаев, как продолжатели футбольных традиций Нижнекамска — все были на поле и сейчас. Даже хотелось задать им вопрос: а уезжали ли они домой из Казани, между турнирами, чтобы, к примеру, не столкнуться с такими же проблемами с транспортом, как челнинские «турбино-строители».

