Как Каюм Насыри по Старо-Татарской слободе ходил

Историки поставили спектакль-прогулку об ученом, который носил шубу мехом наружу

Каюма Насыри сыграл актер театра имени Тинчурина Ильгизар Хасанов, народный артист Республики Татарстан. Фото: Динар Фатыхов

Низовая инициатива в честь великого ученого: в Казани показали спектакль-променад «Каюм Насыри: мехом наружу», рассказав о статусе исследователя в Старо-Татарской слободе XIX века и высоко оценив его краеведческую и педагогическую деятельность. Улицы Московская и Парижской Коммуны в Казани на полтора часа превратились в театральные подмостки.

Без внешнего финансирования

Прошедшие на прошлой неделе мероприятия к 200-летию Каюма Насыри, написавшего десятки исследований во множестве сфер науки и жизни, оставляли стороннего наблюдателя в легком недоумении. Вроде событий много, но в честь такой громкой даты хочется чего-то крупного. Впрочем, уже сейчас возобновились разговоры о памятнике, продолжаются ивенты от Минкульта и Минобра РТ. А тут подтянулись и сторонние энтузиасты.

Это уже пятый театральный проект культуролога и историка Энже Дусаевой. Во время лаборатории по текстам Кул Гали она заставляла танцевать Марата Казиханова в перформансе Sacro vento в особняке Ушковой, потом поставила оперу-променад «Юл» в Адмиралтейской слободе, осмысляла самоидентификацию через «Ха-тын» в Казанском художественном училище, а летом, после годовой подготовки, показывала «Чудо о спящей ханбикэ» в Казанском Кремле.

Один из авторов проекта — Энже Дусаева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как говорит Дусаева, идею сделать спектакль о жизни Каюма Насыри она обсуждала с исследователем его жизни Диной Хабибуллиной с лета прошлого года. В начале января она решила, что сделает его обязательно, даже без какого-либо внешнего финансирования. Со стороны казалось, что такую работу планировали выполнить в Национальном музее РТ, но с очередным театральным проектом не сложилось, его сотрудники разрешили часть прогулки провести в музее Каюма Насыри.

Сценарий к спектаклю придумывали Дусаева и Хабибуллина, а текст сочинила поэтесса Миляуша Гафурова. За костюмы отвечала художница Алия Гайнуллина, известная по работе в театре Тинчурина. Запланированные на 16 февраля показы, через два дня после официального 200-летия ученого, пришлось перенести из-за болезни артистов.

Дина Хабибуллина играет роль племянницы Насыри Гульхабиры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Племянница Гульхабира

Спектакль начинается на территории бывшего Сенного базара, в саду Кирова, где гостей приветствует Дина Хабибуллина в образе Гульхабири Насырия, племянницы Каюма Насыри, который вдохновил ее на создание «Персидско-арабско-тюркского (татарского) словаря».



Речь выдает в Дине гида, к тому же она порой намеренно вставляет слова типа «нетворкинг». Курсы экскурсоводов она закончила еще в 2009 году, потом получила диплом по музеологии, работала в Национальном музее РТ, музее изобразительных искусств РТ, музее исламской культуры. В этом году собирается защитить по Каюму Насыри кандидатскую.

— Если меня спросят, какое можно было бы дать научное название спектаклю, я бы назвала так: «Каюм Насыри, интерпретация интерпретаций», — пишет она в своем телеграм-канале. — Ведь спектакль создан даже не для того, чтобы показать неизвестные стороны жизни просветителя, а чтобы показать, какая память сохранилась о нем: о чем чаще писали в воспоминаниях, как перевели переписку ученого, его рукописи, книги с татарского на современный татарский и русский.

Иван Пугачев и Ильгизар Хасанов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Передатчики у зрителей шуршат, ветер рвется в микрофоны, словарь молодых актеров неплохо бы почистить от жаргонизмов. Но в какой-то момент это становится не важно, как и множество машин вокруг — Старо-Татарская слобода в районе Сенного базара остается шумным местом.

Ученый писал об этом базаре, что когда-то здесь был тренировочный полигон, озеро, кладбище. Сам Насыри (актер Тинчуринского Ильгизар Хасанов) встречается нам у дома Карла Фукса. Обычно именно по книге Карла Федоровича, врача, этнографа, археолога, под названием «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях» гиды рассказывают о жизни XIX века.

Моду на календари у татар ввел Насыри. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хотя Насыри написал об этом периоде гораздо больше. «Хороший ученый. Конечно, его книги — от лица наблюдающего», — отмечает ученый, а потом отмахивается от вопросов о планах на год, мол, раньше надо было интересоваться.

Хабибуллина напоминает, что в 1877 году он и Шигабутдин Марджани участвовали во всероссийском археологическом съезде. А в 1880 году в «Записках русского географического общества» вышла его работа «Поверья и обряды казанских татар...».

Завершает спектакль ансамбль «Алым». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Энтузиаст и позитивист

Ну а два шакирда (исполняющие все остальные роли Абдулахад Алижанов и Иван Пугачев) между тем обсуждают, что не стоило Насыри преподавать в семинарии, что его наука и философия никому не нужны. Лучше бы торговать пошел. Нельзя не отметить, что Насыри в спектакле — фигура скорее появляющаяся, чем доминантная. Вот он бродит по Сенному базару, вот оказывается в чайной у мечети.

Вот замечает, что раньше на базаре вообще не было женщин, а теперь, он посчитал, на девять женщин приходится трое мужчин. Вероятно, это самая очевидная ценность краеведческих текстов Насыри — они порой напоминают подробные дневники дотошного очевидца. К примеру, Хабибуллина читает его описание женской одежды с примерным ценником. Всего, от платья до чулп, — 481 рубль 50 копеек.

А вот Насыри в одном из книжных магазинов рассказывает, как не добившись разрешения издавать газету, стал выпускать календари. Сейчас они тоже выходят, причем только в этой торговой точке корреспондент насчитал четыре варианта. Но составляют их уже с более религиозным уклоном. Между тем шакирды погружаются в перечисление учебников Насыри и сообщают, что в будущем его назвали бы позитивистом. А у Галеевской мечети поясняют: это значит, что Насыри опирался на опыт научного познания. И разыгрывают сценку, где показывают, что, вообще-то, ученики от него в восторге, ведь он служит славному делу образования и науки.

Каюм Насыри на улицах современной Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завершается прогулка в музее Насыри на улице Парижской Коммуны, где он жил у племянника Мухамметбадига Хусаинова. Готовил на всех плов и звал за стол, постукивая по потолку поленом, ездил с родными на Дальний Кабан собирать травы.

В конце спектакля звучит текст завещания. В частности, часть денег Насыри передает на совершение хаджа за него. Человек, которого многие воспринимают как символ антиклерикализма, был, конечно, глубоко религиозным. На втором этаже неспешно играет музыку, написанную Алмазом Асхадуллиным, ансамбль «Алым». Спектакль обещают вернуть летом, но, видимо, тогда уже Насыри не будет носить шубу мехом наружу.

1 / 40 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов