Гробница фараона, астероидная угроза и тающие ледники

Новости науки за неделю с 17 по 23 февраля

Фото: Реальное время

Встреча с астероидом в 2032 году отменяется?

Всю неделю обеспокоенная мировая общественность наблюдала за тем, как НАСА и Европейское космическое агентство уточняли прогнозы столкновения Земли с астероидом. На момент 21 февраля оценка НАСА снизилась до 0,28%. Напомним, в декабре прошлого года астрономы обнаружили астероид под кодовым названием 2024 YR4. Диаметр его 40—90 метров, двигается он приблизительно в нашем направлении, долететь должен через 8 лет.

Изначально ученые оценили вероятность удара в 3,1%. И это был самый высокий показатель среди современных прогнозов для подобных астероидов. Китай немедленно создал специальный отдел по защите от космических угроз в своем космическом агентстве, а СМИ по всему миру взяли десятки интервью у астрономов и астрофизиков по поводу того, что будет, когда небесный гость врежется в Землю. По всему выходило, что в случае столкновения он может уничтожить целый город, да и отдаленные климатические и геологические последствия тоже оптимизма не добавляют. В зоне риска — 8 густонаселенных мегаполисов: колумбийская Богота, нигерийский Лагос, индийский Мумбаи и многие другие. Небесный гость угрожает 110 миллионам человек.

Однако с каждым днем расчеты уточняются, и вероятность, что астероид врежется в Землю в 2032 году, становится меньше прямо на глазах. Расчетная зона смещается в сторону от Земли — к Луне. В пятницу вероятность того, что небесный гость врежется в Луну, выросла с 0,3 до 1% — в этом случае столкновение можно будет наблюдать невооруженным глазом.

В декабре прошлого года астрономы обнаружили астероид под кодовым названием 2024 YR4. Реальное время / realnoevremya.ru

В сухом остатке мы знаем, во-первых, о том, что в течение марта за небесным гостем будет наблюдать телескоп Джеймс Уэбб. А во-вторых — о том, что в НАСА есть отдел планетарной защиты.

Открыта гробница Тутмоса II

В Египте впервые за последние 100 лет открыта гробница фараона. Да не абы какого, а Тутмоса II, мужа легендарной царицы Хатшепсут. Собственно, Хатшепсут прославилась тем, что после смерти своего незадачливого супруга стала одной из самых могущественных цариц Древнего Египта. Она носила звание фараона, и ее даже изображали с пристегнутой церемониальной бородой.

Но вернемся к несчастному Тутмосу. Правил он, по разным оценкам, от 3 до 13 лет — в общем, на престоле не задержался. Мумию этого фараона нашли в конце XIX века в Дейр-эль-Бахри, в тайнике, вместе с мумиями других известных египетских царей (Тутмоса III, Рамсеса II, Рамсеса III и других). Очевидно, останки были перенесены сюда, а вот первоначальное место захоронения было до сих пор неизвестно.

На самом деле гробницу нашли в некрополе Фив еще в 2022 году и точно датировали серединой II тысячелетия до нашей эры. То есть этому погребальному сооружению уже три с половиной тысячи лет, строили его при фараонах XVIII династии. Сначала думали, что гробница принадлежала кому-то из членов царской семьи. Еще в древности она сильно пострадала от наводнения, поэтому точная ее атрибуция была сильно затруднена. Длина гробницы 29 метров, а погребальная камера имеет площадь почти 25 «квадратов».

На этой неделе британские и египетские археологи опубликовали свои выводы: скорее всего, в этой гробнице в свое время и похоронили Тутмоса II. На это указали фрагменты алебастровых сосудов, на которых написаны имена фараона и его жены Хатшепсут. На кусках осыпавшейся штукатурки удалось найти сюжеты из «Книги Ам-Дуат» (одного из важных заупокойных текстов эпохи Нового царства), исследования будут продолжаться. Из гробницы в свое время была перенесена не только мумия, но и артефакты, которые похоронили вместе с фараоном. Возможно, реликвии перенесли как раз из-за того самого наводнения, и ученые не оставляют надежды найти их в одной из гробниц неподалеку. Хотя до современных археологов комплекс царских захоронений несколько тысяч лет «прочесывали» многочисленные грабители.

Эта находка — первая царская гробница, найденная в Египте с 1922 года (когда обнаружили усыпальницу Тутанхамона).

Правил Тутмос II, по разным оценкам, от 3 до 13 лет — в общем, на престоле не задержался. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

«Онкобокс» поможет правильно подбирать лечение рака

Медики из Института персонализированной онкологии Сеченовского университета внедрили в клиническую практику использование аналитической платформы «Онкобокс». Этот инструмент помогает секвенировать РНК в образцах опухоли, на основе чего определяется личный, персонализированный рейтинг эффективности таргетной терапии рака для каждого конкретного пациента. Такой индивидуальный подход позволит выбирать оптимальную стратегию лечения. Уже проведено проспективное клиническое исследование: алгоритм показал эффективность в подборе терапии пациентам с онкозаболеваниями поздних стадий.

Каждый противораковый препарат имеет собственные мишени. Однако какие именно «мишени» активны у конкретной опухоли, нужно еще угадать, чтобы подобрать правильное лекарство, которое действует именно на них. В новом подходе, который используют ученые из Сеченовского университета, используется РНК из опухоли — она выделяется, изучается, и на основе этих данных медики подбирают противоопухолевый препарат, максимально эффективный для конкретного пациента. Использование платформы позволит увеличить продолжительность жизни онкологическим пациентам с поздними стадиями рака.

В клиническом исследовании поучаствовали 239 пациентов с опухолями и метастазами. 135 из них прошли лекарственную терапию, остальные проходили паллиативное лечение или лучевую терапию. Препараты, рекомендованные аналитической платформой «Онкобокс», назначались 59% пациентам, а остальные лечились по стандартным протоколам. У людей, которые лечились по итогам использования платформы, была зафиксирована более долгая выживаемость без прогрессирования опухоли. Подбор противораковой терапии на основе анализа РНК опухоли позволяет почти вдвое повысить вероятность ответа на терапию пациентов на поздних стадиях, а безрецидивный период увеличить на 10 месяцев.

Уже проведено проспективное клиническое исследование: алгоритм показал эффективность в подборе терапии пациентам с онкозаболеваниями поздних стадий. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последние десять лет ледники стали таять на треть быстрее

Коллаборация GlaMBIE объединила результаты различных типов наблюдений за 2000—2023 годы и посчитала скорость потери льда на планете (Антарктиду и Гренландию исключили из исследования). В их расчетах участвовали 233 оценки изменения массы ледников, собранные от 35 исследовательских групп в 19 регионах планеты.

Выяснилось, что за 23 года ледники стали легче на 6,5 гигатонны — глобальная масса льда на планете уменьшилась на 5%. Растаявшая вода повысила уровень моря на 1,8 см. Скорость таяния за 2012—2023 стала больше на 36%, чем в 2000—2011. Самая большая потеря льда случилась за последние пять лет (400 гигатонн каждый год), рекордным был 2023-й (минус 548 гигатонн). Интенсивнее всех таяли ледники Аляски и канадской Арктики (22 и 20% от общего количества потерь соответственно). За ними следуют краевые ледники Гренландии (13%). Южные Анды внесли 10% в массу потерянного льда.

В 2000 году площадь земных ледников (за исключением континентальных щитов Гренландии и Антарктиды) была 706 тысяч квадратных километров, а объем — 158 тысяч кубокилометров. Гляциологи (так называются специалисты по ледникам) внимательно следят за тем, как изменяются очертания, площадь и объем ледников. Ведь от их таяния напрямую зависит уровень воды в океане, климат на Земле и опосредованно условия жизни и хозяйствования людей.

За 23 года ледники стали легче на 6,5 гигатонны — глобальная масса льда на планете уменьшилась на 5%. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Microsoft представила чип для квантового компьютера

Microsoft включилась в гонку по созданию доступного квантового компьютера — на этой неделе она представила квантовый чип собственной разработки. Напомним, квантовые компьютеры используют информацию не в виде единиц и нулей, а кубитов — единиц информации, способных находиться в суперпозиции нуля и единицы. Квантовые технологии позволяют быстро решать задачи, на которые у суперкомпьютеров уходят годы вычислений.

Современные квантовые компьютеры в лучшем случае содержат тысячи кубитов. Они огромные, их нужно охлаждать азотом и гелием, они решают узкие задачи — и в основном используются в научных центрах. Все в точности так же, как было в раннюю компьютерную эру: компьютер середины прошлого века занимал целую комнату. Технологические гиганты — IBM, Google и вот теперь Microsoft — пытаются развивать квантовые технологии.

На уходящей неделе Microsoft показали компьютерный чип, работающий с топологическими квантовыми вычислениями. Чип существенно меньше других современных квантовых чипов, он помещается в ладони и содержит восемь топологических кубитов.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В компании надеются, что с помощью этой разработки удастся приблизить приход квантовых компьютеров в обычную жизнь и сделать ее перспективой «лет, а не десятилетий».

