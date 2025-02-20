Визуализация татарскости и еще одно новое здание у театра Камала

Татарская интеллигенция поговорила с Метшиным о современном театральном фестивале и оттепели

Гузель Сагитова организовала встречу татарской интеллигенции с мэром Казани. Фото: Денис Гордийко / предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Перед Международным днем родного языка мэр Казани Ильсур Метшин встретился с представителями татарской интеллигенции. Среди тех, кто обсуждал проблемы перевода вывесок, новый театральный фестиваль и здание «Сәләт» у нового театра Камала, оказался и заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов. Подробнее об этом — в материале издания.

В каждый район как минимум по школе

— Всех нас волнует родной язык, культура, его настоящее и будущее. Ильсур Раисович, хоть и не кричит об этом, также беспокоится об этом, я этому верю, потому что в мэрию он меня позвал в связи с этим, — начала встречу организатор, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Первым слово взял историк Айрат Файзрахманов, который отметил, что сейчас он участвует в разработке концепции развития татарского языка:

— Это работа пока полусекретная. Но социологи показывают, что состояния языка вызывает беспокойство. Не только у татар, но и у многих других. Кто-то смог восстановить свой язык, а кто-то нет. И здесь нет каких-то секретов — нужно говорить о национальном образовании. У нас работает татарская гимназия №2. Такие работали и раньше. Мы, городские ребята, учась в таких школах, смогли сохранить язык. В Казани нужно хотя бы по одной опорной гимназии в каждом районе. Это немного выправило бы ситуацию.

Айрат Файзрахманов начал с проблем татарских школ. Их не хватает. Денис Гордийко / предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Также Файзрахманов отметил шесть детских студий «Апуш» и предложил открыть хотя бы еще одну — к примеру, в «Салават купере», где живет много татар. Кроме того, представитель Минкульта посетовал, что на центральных улицах города, даже в Старо-Татарской слободе, не хватает татарских надписей.

— Хотя бы часть Баумана, часть слободы сделать в этом плане сбалансированными. Информация, МАФы... — объяснил Файзрахманов. — Все это можно обойти с волонтерами, провести объяснительную работу. Возможно, это не быстрая работа, но люди видят экономическую ценность татарского языка.

— Что касается вывесок — правильное предложение. К туристическому сезону сделаем Старо-Татарскую слободу, тот исторический квартал, в том варианте, который для вас кажется идеальным, — согласился Метшин.

Но есть вывески, которые мэрия может только порекомендовать сделать татарскими.

— В 2021 году мы выходили на Баумана, 10% согласились с предложением, остальные сказали, что это дополнительные расходы, мол, если государство возьмет расходы на себя, — заявила Сагитова.

Предложение Файзархманова поддержал и поэт Рузаль Мухаметшин, отметив, что в плане выставок хорошо бы провести мониторинг.

Много ли татарского на Баумана? Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вместо Дягилевского и Платоновского?

Хореограф Нурбек Батулла вместо предложений рассказал о фестивале Hip-Hop Kazan, который провел его друг Марат Казиханов. На нем, отметил он, каждый год обязательно есть номера с национальным колоритом. Обсудив подробности, Метшин спросил:

— Что бы ты организовал в Казани международного уровня?

— Мне даже долго думать не надо — я мечтаю о фестивале современного театра. У нас есть «Науруз», но они, по моему ощущению, не покрывают понятие современного театра, — сообщил Батулла и в качестве примера привел Дягилевский и Платоновский фестивали.

— Сейчас весна и оттепель, в том числе политическая, сам бог велел к нам лучших организаторов… Наверное, Ильгиз Газинурович сейчас продолжит, — обратился Метшин к директору театра Камала, худруку театра кукол «Әкият» и депутату Госсовета РТ Ильгизу Зайниеву.

— Среди тюркских народов наш театр самый сильный. На «Наурузе» мы сближаемся, общаемся, но, кажется, остальные театры у нас больше берут, — согласился драматург. Он отметил, что в Казани как будто не хватает театра, куда могли бы ходить подростки. — Кажется, у нас нет татарского муниципального театра? Может, его развивать в направлении, которое указал Нурбек. Современный театр. В академическом такое начнешь делать, сразу говорят — вы же академический, почему у вас Нурбек раздевается? А если он был бы экспериментальным изначально, то был бы интересен подросткам, студентам. Возможно, это аудитория на несколько тысяч, но свое место он бы нашел.

Также Зайниев размышлял о том, что Казань должна стать центром для деревенских детей, благо многое можно проводить онлайн.

— Мысли есть, а предложения нет, — развел руками драматург.

— У нас была идея попросить старое здание театра Камала для студии «Апуш», — продолжила Сагитова, — и там собирать всех детей на мастер-классы. Но эта мечта не осуществилась.

Зайниев отметил, что подобное можно проводить и в новом здании Камала, и в других театрах. А Батулла вспомнил, как участвовал в лаборатории, выезжая в деревню и делая там со школьниками спектакли:

— Молодежи порой достаточно искры, и потом они уже горят, как свеча.

Рядом с новым Камаловским появится новый «Сәләт». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Зилант как символ

— Для туристов нужно усилить визуализацию татарскости, — сказал доктор исторических наук Искандер Гилязов. — Город сильно изменился за последние 30 лет, похорошел. Турист живет в прекрасных условиях. Но он приезжает за экзотикой, чем-то особенным. Это ему надо дать.

Воздействовать нужно на все органы чувств, отметил Искандер Гилязов: хорошо, что есть чак-чак, но пусть люди видят орнаменты, татарские надписи, слышат музыку в транспорте.

— В свое время мы в институте сделали 50 имен и предложили размещать их на биллбордах, — вспомнил он свою деятельность в Институте татарской энциклопедии и регионоведения. — Писать о них неизвестные факты. Или говорить о неизвестных татарах. У нас народ привык к Тукаю и Джалилю. А ведь у нас есть миллион таких человек.

Мэр поддержал также историю с энциклопедией о Казани, которую готовит институт: ее надо выпустить в год 1020-летия города, отметил глава.

Искандер Гилязов: турист едет за экзотикой. Денис Гордийко / предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Руководитель креативного агентства «Теория» Ильдар Аюпов, подхватив тему айдентики, рассказал об идее продвижения змея Зиланта.

— Хорошо бы его раскрутить, что он талисман Казани. Может, сделать конкурс? Простаивает интересный образ, — предложил Аюпов. Также он рассказал о музее языка в формате выставки на «Казанской ярмарке», сделанной с помощью искусственного интеллекта, света, мультимедиа.

В ответ мэр рассказал, что вскоре на улице Миславского появится скульптурная композиция, посвященная Зиланту. В творческой команде — художник Альфиз Сабиров.

Вероятно, самым впечатляющим было выступление инженера-конструктора Надира Багавеева. В 19 лет он уехал в США, работал в Кремниевой долине, запустил там ракету, вернулся в Казань, женился, у него в прошлом году родился сын Жихангир.

— Мне хочется постоянно быть для сына героем, — сказал Багавеев. И предложил сделать в Казани спутник, создав конструкторское бюро, где можно будет учиться с детства на татарском языке. Также он озвучил идею строить дома над лесами.

Порассуждав об особенностях таких домов, Метшин согласился, что инженеров нужно растить с детства. И предложил подумать о создании национального Центра детского творчества, науки и техники. Разместить его можно в здании недалеко от нового театра Камала — его проектируют для «Сәләт». Вероятно, дом появится к 2027 году.

— Внутри — спортзалы, кабинеты, лаборатории. Можно запроектировать то, о чем вы просите, — сообщил Метшин.

Еще один старейшина встречи, земляк мэра, писатель, музыкант и драматург Зульфат Хаким посетовал, что Казань раскручивают за рубежом больше через спорт. Одна из его идей — телеперадача «Говорит Казань», а вторая — исторический сериал про город. К примеру, об истории Сююмбике.

— Наш народ же смотрит турецкие сериалы. Люди есть, а финансово... — говорил Хаким, а Сагитова отметила, что городу не хватает и фильма «Казань, я люблю тебя».

Зилант — не просто герб. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Центр творческих компетенций и алифба, охраняемая государством

Продолжая тему образования, композитор Миляуша Хайруллина отметила, что казанский театр играет мощную роль в детском воспитании, а остальные направления отстают.

— Хорошо бы открыть центр творческих компетенций, где образование давалось бы на татарском языке, — указала композитор, отметив, что его особенностью будет интеграция в современную татарскую культуру. Также она пригласила мэра на апрельский концерт с симфоническим оркестром республики.

— У нас есть вторая гимназия, 18-я, 27-я, такие коренники. Надо обсудить с директорами, как это направление усилить. Если есть вопросы по материально-техническому снабжению — надо оснастить, — сказал Метшин. И он предложил идею Хайруллиной включить в проект здания «Сәләт». А Файзрахманов добавил, что этому проекту требуется и медиаблок.

Заместитель главного редактора «Реального времени», присоединившись к теме проблем переводов, отметил, что необходимо решение вопроса. Может, в виде бюро. Или сайта, на котором это можно было перевести с помощью искусственного интеллекта. Также он предложил увеличить фонд конкурса «Үз телем». Метшин предложил с Сагитовой изучить проекты, чтобы понять финансовую составляющую. Прозвучала и идея исторических экскурсий для школьников: ведь они живут в древнем городе, почему не изучают его, что называется, ногами?

— Соглашусь, у нас не хватает таких экскурсий, чтобы водить школьников, — отметила Сагитова.

Метшин предложил с Сагитовой изучить проекты, чтобы понять финансовую составляющую. Денис Гордийко / предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Доцент КФУ Гульфия Гайнуллина обратилась с вопросом об установке в сквере Амирхана Еники памятника. И поделилась проблемой: она с учениками регулярно убирается на Ново-татарском кладбище, и, они порой не могут там найти нужные могилы.

Айрат Файзрахманов сообщил, что проект скульптуры готов, но нужен архитектор. Ильсур Метшин пообещал, что даст поручение Институту развития Казани заняться вопросом. Что касается кладбищ, то здесь можно было бы создать мобильное приложение, благо его территория оцифрована.

— Мы первый город, который сделал это, до Москвы и Петербурга, — отметил мэр.

Редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиулллин, напомнив, что в следующем году будет 140-летие Габдуллы Тукая, предложил создать специальный автобусный маршрут. Также он предложил идею аллеи выдающихся личностей.

— Можно даже не сто, не будем ограничивать, — отметил Метшин и предложил разместить аллею в районе Новой Портовой.

Файзрахманов указал, что в связи с появлением этой территории начало забываться имя Ново-Татарской слободы:

— Хотелось бы, чтобы Новая Портовая не перекрыла наш исторический код.

Камария Хамидуллина (в центре) напомнила о важности учебника Салея Вагизова. Денис Гордийко / предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Завершала встречу заслуженный учитель РТ, директор музея при главной татарской гимназии №2 Камария Хамидуллина.

— Мне не хватило разговора о влиянии татарского образования на татарский язык. Если бы было самое красивое здание города, то татарская школа — его фундамент, — сказала Хамидуллина. Она напомнила, что 30 лет назад в Казани было 40 татарских школ. Надо привести в соответствие написанное на их табличках с тем, что реально происходит внутри, поскольку такие школы должны преподавать предметы на татарском языке, указала Камария Зиннуровна. — Все, кто здесь сидят, учились по учебнику Салея Вагизова. Это феноменальный учебник, — резюмировала Хамидуллина. И предложила последним предложением выпускать эту книгу с грифом «охраняется государством».