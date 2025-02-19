Законов и концепций о языках много. Сами они — под угрозой исчезновения

В преддверии Дня родного языка чиновники и лингвисты обсудили проблемы его сохранения

В России плохо говорят и по-русски. Это касается языковой культуры. Фото: Максим Платонов

Более половины языков в России находится на грани исчезновения. Снижается речевая культура среди носителей абсолютно всех языков. Это касается и русского. Такие итоги озвучили эксперты в преддверии Международного дня родного языка в пресс-центре «Россия сегодня». Они обсудили законодательные инициативы, связанные с сохранением и развитием языков в нашем государстве. Подробнее — в материале «Реального времени».

В «Национальный словарный фонд» войдут и другие языки?

Как сообщил заместитель председателя Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко, сейчас актуализируется закон о языках народов РФ. К 1 мая 2025 года проект должен быть внесен в нижнюю палату парламента.

— Закон практически не претерпел никаких изменений с начала девяностых годов, притом что в последнее время вносятся изменения в закон о государственном языке Российской Федерации, — указал Деревянко. — В частности, законом зафиксирована государственная информационная система «Национальный словарный фонд», которая должна заработать к концу этого года, ее оператором является Институт русского языка имени Виноградова, координирует работу Министерство науки и высшего образования.

Для системы должны быть оцифрованы все имеющиеся фундаментальные словари, чтобы обеспечить фиксацию, актуализацию норм современного русского литературного языка.

— Одно из поручений, которое касается малых языков, говорит о том, что, по крайней мере, предполагается возможность расширения данной системы «Национальный словарный фонд» в сторону языков народов России, — добавил Деревянко, уточнив, что это большая серьезная работа, которая сейчас не ведется системно на государственном уровне.

Также он упомянул реестр языков народов России как часть проекта закона о языках народов РФ:

— Есть определенные дискуссии на тему того, какие языки в конечном счете должны быть включены в этот реестр. Должны ли туда попасть языки диаспор? Этот документ сейчас находится на общественном, экспертном обсуждении, я надеюсь, будет выработана позиция на этот счет.

Торопиться не надо!

— С правительством есть договоренность, что мы именно на нулевом уровне, на нулевом чтении взаимодействуем, чтобы документ был внесен с учетом всех позиций, — подключился первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. — Чтобы потом проблемы, которые там будут, не обсуждались публично. Предлагаю Константину Сергеевичу об этом подумать. У нас были законопроекты, которые вносились до конца не продуманными. Потом мы начинали героически их преодолевать.

Ильдар Гильмутдинов посоветовал исправлять все неточности до выхода законов в публичное поле. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Гильмутдинов резко отреагировал на употребление Деревянко словосочетания «малые языки»:

— У нас нет малых языков, у нас есть языки малочисленных народов. Вообще, забудьте про этот термин. Для каждого народа свой язык — он дорог. Пусть хоть пять человек разговаривают, хоть 10 человек.

Также он прокомментировал формирование реестра языков.

— Нужно еще раз семь раз отмерить, со всеми посоветоваться, с учеными, с другими учреждениями, регионами, чтобы этот реестр не вызвал конфликтную ситуацию: почему мой язык не включен, а чей-то включен? Скажем, диаспоры. Азербайджанцы проживают в Дагестане несколько сот лет, на своих исконных территориях. Как им сказать, что вы, ребята, диаспора, поэтому ваш язык не будет включен в наш реестр?

Те же вопросы возникнут у казахов Оренбурга и немцев в Поволжье и Сибири, отметил Гильмутдинов.

В многонациональной России нельзя быстро определить, какие языки точно надо включить в реестр. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также депутат рассказал о концепции государственной языковой политики в России, утвержденной прошлым летом:

— Я считаю, получилась очень добротная концепция, которая учитывает все направления, все аспекты. В том числе большое место уделено русскому языку как нашему государственному языку, как языку межнационального общения, с учетом проблем, которые в том числе существуют в развитии русского языка. Итоговый документ не вызвал ни у одного субъекта Российской Федерации каких-то разногласий.

Сейчас, отметил Гильмутдинов, «концепции надо приделать ноги». Было много предложений от различных организаций, но...

— Пока предложенный проект плана не полностью раскрывает изложенные в этой концепции позиции, подходы, — указал депутат. — И по структуре, и по предложениям много повторений с другими программами, например программой Международного десятилетия языков коренных народов. Ряд моментов не учтен. К примеру, в системе образования нет дошкольного образования!

Татарстан только начинает вырабатывать способы преподавания языков в новых реалиях. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Нам помогут «гнезда»

За последние 50 лет выработано немало способов, помогающих сохранению и развитию языков в многоязычных государствах, отметил директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик. Он напомнил, что и в СССР проводилась политика поддержки языков, возможно, поэтому некоторые языки Сибири и Дальнего Востока тогда и смогли сохраниться. Затем импульс ослабевал, усилия по поддержке языков сворачивались, только в последнее время эта тема вышла на передний план.

— При этом в других странах еще с начала 70-х ведется активная поддержка языков, — рассказал Кибрик. — К примеру, это касается межпоколенческой передачи языков. К примеру, в Новой Зеландии начали создавать языковые гнезда, где маленькие дети проводят большую часть времени с носителями языка маори, бабушками и дедушками (родители говорили только на английском).

И это дает результаты. Схожие методы практикуются в Осетии — и мы видим, что дети там действительно говорят на двух языках! Кибрик посоветовал желающим изучить «Программу по сохранению языков народов России» на сайте его Института языкознания.

— Чрезвычайно важна межпоколенческая передача языков, — говорил Кибрик. — Необходимо, чтобы язык выживал и сохранялся в современном мире под давлением различных процессов унификации, глобализации, чтобы до школы ребенок уже усваивал язык своей этнической принадлежности от родителей. Если ребенок приходит в школу, зная только русский язык, и там сталкивается с предметом под названием «родной язык», это вызывает определенный стресс. Потому что этот язык на самом деле уже не является родным. Он является этническим языком ребенка, которым он может не владеть.

А потому Кибрик советовал всячески поддерживать языковых активистов:

— Поддержка языкового многообразия, собственно говоря, обозначена в Конституции, в той ее редакции, которая была принята несколько лет назад на референдуме, и государство просто обязано эту поддержку осуществлять, чтобы не нарушать Конституцию.

Нет никакого противопоставления между владением, причем абсолютно полноценным, русским языком — с одной стороны, и другими языками, указал Кибрик.

— Во многих местах на Земле целые народы были двуязычными и многоязычными. Даже чтобы сходить на базар и купить там мешок муки, надо было владеть несколькими языками.

Что касается обсуждаемого запрета заимствованных слов из многих языков, Кибрик отметил, что они не оказывают на язык серьезного влияния, язык даже перерабатывает их, добавляя свои суффиксы.

— Не все стриги, что растет, — резюмировал Кибрик.