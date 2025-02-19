«Меня еще в советские годы проверяли»: Равилю Муратову предъявили нарушение границы

Иск в защиту Волги к бывшему первому вице-премьеру Татарстана подала Казанская природоохранная прокуратура

Фото: Динар Фатыхов

Часть акватории Куйбышевского водохранилища и 20-метровой береговой зоны в Кировском районе Казани оказались в частном владении. Наложение границ «земли» на воду природоохранная прокуратура обнаружила, получив жалобу от некоего гражданина. После чего подала в суд на собственника участка 0,5 га — внештатного помощника главы Татарстана, заместителя гендиректора «Татнефтехиминвестхолдинга» и бывшего первого вице-премьера республики Равиля Муратова. В качестве соответчиков привлекаются муниципальные власти. Претензии к ним есть и у Муратова. Вчера от его имени в суд поступил иск к исполкому Казани на 1,5 млн рублей. Подробности — в репортаже «Реального времени».

В самовольном захвате земли никого не обвиняют

В деталях нарушения границ Волги разбирается Кировский райсуд Казани. Разбирается второй год. За это время успел вынести заочное решение в пользу истца, отменить его и приступить к повторному рассмотрению дела, уже с участием представителя со стороны ответчика Равиля Муратова.

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура добивается изменения границ земельного участка ВИП-ответчика. В иске говорится — он подан в интересах неопределенного круга лиц в связи с выявленными фактами нарушения федерального законодательства Водного и Земельного кодексов РФ, а также Конституции.

Еще в 2023 году представители надзорного ведомства выявили, что при формировании и постановке на кадастровый учет участка близ улицы Большой площадью 4 923 кв. м в его границы была включена часть водной глади и береговой полосы Волги в зоне Куйбышевского водохранилища. Проверка проводилась по обращению некоего неравнодушного гражданина, имя которого в судебном процессе называть не стали. Зато назвали имя владельца земли — 75-летнего Равиля Фатыховича Муратова, и разрешенный вид использования этого надела — под благоустройство территории.

Прокуратура просит сократить площадь земли Равиля Муратова более, чем в два раза. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прокуроры установили указанный участок «поглотил» 2 тысячи 258 квадратных метров водной акватории и еще 928,8 «квадратов» береговой полосы.

При первоначальном рассмотрении иска старший помощник Казанского природоохранного прокурора Александр Шибанов просил вернуть эти квадраты в федеральную собственность, сократив площадь муратовской земли до 1,7 тыс. кв. метров.

Ответчик на первый процесс не явился, и суд в мае 2024 года посчитал нужным удовлетворить требования истца в полном объеме. В заочном решении сказано: «Нахождение в границах земельного участка водного объекта может привести к его загрязнению, истощению ресурсов вод и деградации водной экосистемы».

Впрочем, в сентябре 2024-го это решение было отменено. После чего иск вернулся на пересмотр к той же судье Лилии Галиуллиной.

Примечательно, что в первом процессе исполком Казани и его подразделение — Комитет земельных и имущественных отношений привлекались в качестве третьих лиц. В нынешнем процессе они получили статус соответчиков. Ведь самовольный захват берега и воды никому не предъявляют — оспариваемые границы участка определял не Муратов. Но главная позиция его представителей строится на том, что на момент выделения земли Волгу на кадастровый учет никто еще не ставил!

Ответчики из исполкома Казани на заседание в Кировский райсуд не пришли. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В качестве третьих лиц по данному делу суд привлек управление Росреестра, подразделение Федерального агентства водных ресурсов и еще ряд организаций. Впрочем, на вчерашнее заседание в суд пришли лишь двое — юрист Яна Губаева, представляющая интересы Муратова, и Александр Шибанов из природоохранной прокуратуры.

Прокуратура увеличила исковые требования

На заседании судья констатировала неявку ответчиков из муниципалитета и сообщила — представители подразделения Федерального агентства водных ресурсов прислали заявление с просьбой рассмотреть иск без их участия, а истребованный ранее акт муниципального контроля по «заграничному» участку так и не был представлен.

Представитель прокуратуры заявил об увеличении исковых требований. Теперь кроме установления новых границ участка, надзорное ведомство просит признать отсутствующим права собственности Муратова на часть земли в акватории и часть береговой полосы.



От комментариев по делу представители истца и ответчика вчера воздержались. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Возражений против такого уточнения иска со стороны Яны Губаевой не было. Она оставила вопрос на усмотрение суда. После чего заявила свое ходатайство — попросила объединить рассматриваемое заявление прокуратуры с иском в интересах Равиля Муратова — о компенсации за предоставление прав на проблемный участок. Собственник требует 1,5 млн рублей с КЗИО и исполкома Казани. К слову, кадастровая цена всего участка, согласно открытым источникам, составляет 5,7 млн рублей.

— Заявление принято к производству? — поинтересовалась судья.

— Нет, но сегодня ему номер присвоен, — сообщила представитель владельца земли.

В итоге в процессе был объявлен перерыв, за время которого суд надеется получить важные сведения из исполкома, а уже после этого вернуться к рассмотрению вопроса — можно ли соединить дела, в одном из которых доктор экономических наук Муратов является ответчиком, а в другом — истцом.

После заседания журналисты «Реального времени» побывали в Адмиралтейской слободе, где находится спорный объект. Тут нет трехметрового глухого забора, так что резиденция одного из самых опытных и влиятельных татарстанских политиков просматривается почти с любой точки. С воды, а сейчас со льда, видна солидная конструкция берегового укрепления и лесенка, по которой хозяева могут спускаться к водоему. Часть укрепления хранит следы граффити.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Застать хозяина дома нам не удалось. Однако позже он вышел на связь по телефону. Опроверг слухи о своем постоянном проживании в Крыму и рассказал о сложившейся правовой коллизии.

Муратов о «бомжатнике» в прибрежной зоне и воле государства

«Я начал строиться в конце 1980-х, когда было постановление Центрального комитета [партии] и Совета министров СССР об индивидуальном жилищном строительстве», — вспоминает Равиль Фатыхович.

Землю, по его словам, ему выделили в исполкоме района, причем не бесплатно. Но соседство оказалось не слишком удачным: «Прямо за моим участком «бомжатник» был — старые гаражи, мусор валили. И я попросил эту землю у города для благоустройства. Вывез оттуда мусор, высадил более 120 больших деревьев — сосны, пихты, туи, можжевельники. В прошлом году дополнительно на улице сосны высадил, чтобы люди ходили на прогулки. Дорогу вдоль забора к пляжу никогда не закрывал».

Частное строительство в городской черте не осталось не замеченным. «Меня еще в советские годы проверяли, — продолжает помощник главы Татарстана. — На меня был накат. Одна газета напечатала критическую статью, и прокуратура пришла с проверкой — на каком основании я построил дом. Я им сразу выложил кучу бумаг, и они выдали заключения — нет оснований для предъявления претензий. А вот сейчас как будто кто-то жалобу в природоохранную прокуратуру написал».

В 2019-м году Равиль Муратов получил из рук главы республики госнаграду — орден «Дуслык». сайт Раиса РТ

Если сопоставить сроки строительства с биографией Равиля Муратова, получится, что в Адмиралтейской слободе он поселился, когда занимал пост министра торговли Татарской АССР (1987—1989 годы). Затем два года был председателем совета министров республики, а позже — замом вице-премьера РТ. В ранге первого заместителя главы правительства отработал 18 лет (1995—2013 годы), а затем возглавил советы директоров «Укртатнафты», КАМАЗа и «Татинкома». В 2006-м был избран председателем совета директоров технопарка «Идея», а с 2014-го стал внештатным помощником главы республики Рустама Минниханова.

До прихода в высшие эшелоны власти успел послужить в Таманской дивизии, поработать экспедитором, слесарем-монтажником и плотником и закончить в теперь уже далеком 1980 году Всесоюзный заочный институт советской торговли по специальности «экономика торговли». Правда, еще до получения диплома стал председателем правления Чистопольского райпо, а в 1983-м переехал в Казань, заняв должность зампреда в Татреспотребсоюзе.

По словам Равиля Муратова, о поданном иске он узнал лишь после вынесения заочного решения. Его отмены добился, чтобы представить свою позицию. Уверен — при выделении участка никакого наложения границ земли на воду не было: «У нас ведь уровень воды в Волге год на год не приходится. У меня там отметка есть, когда половодье — вода поднимается до 4 метров и выше. А к лету уходит — бывает, на 20, а то и 40—50 метров уходит от участка».

Сейчас наложение границ земли и воды можно увидеть, просто загрузив публичную кадастровую карту. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разница появилась после того, когда начали фиксировать уровень воды в определенное время года. В итоге нарушение границ можно увидеть, просто загрузив онлайн публичную кадастровую карту. А когда стройка начиналась, не то что виртуальных баз, доступного интернета не было.

«Если государству нужен этот участок — значит, будем приводить в соответствие», — сообщил Равиль Фатыхович в финале разговора. А насчет претензий к исполкому заметил — его реальные затраты на благоустройство оспариваемой территории были даже больше указанной в иске суммы.

Следующее заседание по делу о водной границе намечено на конец марта.