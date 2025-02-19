«Меня еще в советские годы проверяли»: Равилю Муратову предъявили нарушение границы
Иск в защиту Волги к бывшему первому вице-премьеру Татарстана подала Казанская природоохранная прокуратура
Часть акватории Куйбышевского водохранилища и 20-метровой береговой зоны в Кировском районе Казани оказались в частном владении. Наложение границ «земли» на воду природоохранная прокуратура обнаружила, получив жалобу от некоего гражданина. После чего подала в суд на собственника участка 0,5 га — внештатного помощника главы Татарстана, заместителя гендиректора «Татнефтехиминвестхолдинга» и бывшего первого вице-премьера республики Равиля Муратова. В качестве соответчиков привлекаются муниципальные власти. Претензии к ним есть и у Муратова. Вчера от его имени в суд поступил иск к исполкому Казани на 1,5 млн рублей. Подробности — в репортаже «Реального времени».
В самовольном захвате земли никого не обвиняют
В деталях нарушения границ Волги разбирается Кировский райсуд Казани. Разбирается второй год. За это время успел вынести заочное решение в пользу истца, отменить его и приступить к повторному рассмотрению дела, уже с участием представителя со стороны ответчика Равиля Муратова.
Казанская межрайонная природоохранная прокуратура добивается изменения границ земельного участка ВИП-ответчика. В иске говорится — он подан в интересах неопределенного круга лиц в связи с выявленными фактами нарушения федерального законодательства Водного и Земельного кодексов РФ, а также Конституции.
Еще в 2023 году представители надзорного ведомства выявили, что при формировании и постановке на кадастровый учет участка близ улицы Большой площадью 4 923 кв. м в его границы была включена часть водной глади и береговой полосы Волги в зоне Куйбышевского водохранилища. Проверка проводилась по обращению некоего неравнодушного гражданина, имя которого в судебном процессе называть не стали. Зато назвали имя владельца земли — 75-летнего Равиля Фатыховича Муратова, и разрешенный вид использования этого надела — под благоустройство территории.
Прокуроры установили указанный участок «поглотил» 2 тысячи 258 квадратных метров водной акватории и еще 928,8 «квадратов» береговой полосы.
При первоначальном рассмотрении иска старший помощник Казанского природоохранного прокурора Александр Шибанов просил вернуть эти квадраты в федеральную собственность, сократив площадь муратовской земли до 1,7 тыс. кв. метров.
Ответчик на первый процесс не явился, и суд в мае 2024 года посчитал нужным удовлетворить требования истца в полном объеме. В заочном решении сказано: «Нахождение в границах земельного участка водного объекта может привести к его загрязнению, истощению ресурсов вод и деградации водной экосистемы».
Впрочем, в сентябре 2024-го это решение было отменено. После чего иск вернулся на пересмотр к той же судье Лилии Галиуллиной.
Примечательно, что в первом процессе исполком Казани и его подразделение — Комитет земельных и имущественных отношений привлекались в качестве третьих лиц. В нынешнем процессе они получили статус соответчиков. Ведь самовольный захват берега и воды никому не предъявляют — оспариваемые границы участка определял не Муратов. Но главная позиция его представителей строится на том, что на момент выделения земли Волгу на кадастровый учет никто еще не ставил!
В качестве третьих лиц по данному делу суд привлек управление Росреестра, подразделение Федерального агентства водных ресурсов и еще ряд организаций. Впрочем, на вчерашнее заседание в суд пришли лишь двое — юрист Яна Губаева, представляющая интересы Муратова, и Александр Шибанов из природоохранной прокуратуры.
Прокуратура увеличила исковые требования
На заседании судья констатировала неявку ответчиков из муниципалитета и сообщила — представители подразделения Федерального агентства водных ресурсов прислали заявление с просьбой рассмотреть иск без их участия, а истребованный ранее акт муниципального контроля по «заграничному» участку так и не был представлен.
Представитель прокуратуры заявил об увеличении исковых требований. Теперь кроме установления новых границ участка, надзорное ведомство просит признать отсутствующим права собственности Муратова на часть земли в акватории и часть береговой полосы.
Возражений против такого уточнения иска со стороны Яны Губаевой не было. Она оставила вопрос на усмотрение суда. После чего заявила свое ходатайство — попросила объединить рассматриваемое заявление прокуратуры с иском в интересах Равиля Муратова — о компенсации за предоставление прав на проблемный участок. Собственник требует 1,5 млн рублей с КЗИО и исполкома Казани. К слову, кадастровая цена всего участка, согласно открытым источникам, составляет 5,7 млн рублей.
— Заявление принято к производству? — поинтересовалась судья.
— Нет, но сегодня ему номер присвоен, — сообщила представитель владельца земли.
В итоге в процессе был объявлен перерыв, за время которого суд надеется получить важные сведения из исполкома, а уже после этого вернуться к рассмотрению вопроса — можно ли соединить дела, в одном из которых доктор экономических наук Муратов является ответчиком, а в другом — истцом.
После заседания журналисты «Реального времени» побывали в Адмиралтейской слободе, где находится спорный объект. Тут нет трехметрового глухого забора, так что резиденция одного из самых опытных и влиятельных татарстанских политиков просматривается почти с любой точки. С воды, а сейчас со льда, видна солидная конструкция берегового укрепления и лесенка, по которой хозяева могут спускаться к водоему. Часть укрепления хранит следы граффити.
Застать хозяина дома нам не удалось. Однако позже он вышел на связь по телефону. Опроверг слухи о своем постоянном проживании в Крыму и рассказал о сложившейся правовой коллизии.
Муратов о «бомжатнике» в прибрежной зоне и воле государства
«Я начал строиться в конце 1980-х, когда было постановление Центрального комитета [партии] и Совета министров СССР об индивидуальном жилищном строительстве», — вспоминает Равиль Фатыхович.
Землю, по его словам, ему выделили в исполкоме района, причем не бесплатно. Но соседство оказалось не слишком удачным: «Прямо за моим участком «бомжатник» был — старые гаражи, мусор валили. И я попросил эту землю у города для благоустройства. Вывез оттуда мусор, высадил более 120 больших деревьев — сосны, пихты, туи, можжевельники. В прошлом году дополнительно на улице сосны высадил, чтобы люди ходили на прогулки. Дорогу вдоль забора к пляжу никогда не закрывал».
Частное строительство в городской черте не осталось не замеченным. «Меня еще в советские годы проверяли, — продолжает помощник главы Татарстана. — На меня был накат. Одна газета напечатала критическую статью, и прокуратура пришла с проверкой — на каком основании я построил дом. Я им сразу выложил кучу бумаг, и они выдали заключения — нет оснований для предъявления претензий. А вот сейчас как будто кто-то жалобу в природоохранную прокуратуру написал».
Если сопоставить сроки строительства с биографией Равиля Муратова, получится, что в Адмиралтейской слободе он поселился, когда занимал пост министра торговли Татарской АССР (1987—1989 годы). Затем два года был председателем совета министров республики, а позже — замом вице-премьера РТ. В ранге первого заместителя главы правительства отработал 18 лет (1995—2013 годы), а затем возглавил советы директоров «Укртатнафты», КАМАЗа и «Татинкома». В 2006-м был избран председателем совета директоров технопарка «Идея», а с 2014-го стал внештатным помощником главы республики Рустама Минниханова.
До прихода в высшие эшелоны власти успел послужить в Таманской дивизии, поработать экспедитором, слесарем-монтажником и плотником и закончить в теперь уже далеком 1980 году Всесоюзный заочный институт советской торговли по специальности «экономика торговли». Правда, еще до получения диплома стал председателем правления Чистопольского райпо, а в 1983-м переехал в Казань, заняв должность зампреда в Татреспотребсоюзе.
По словам Равиля Муратова, о поданном иске он узнал лишь после вынесения заочного решения. Его отмены добился, чтобы представить свою позицию. Уверен — при выделении участка никакого наложения границ земли на воду не было: «У нас ведь уровень воды в Волге год на год не приходится. У меня там отметка есть, когда половодье — вода поднимается до 4 метров и выше. А к лету уходит — бывает, на 20, а то и 40—50 метров уходит от участка».
Разница появилась после того, когда начали фиксировать уровень воды в определенное время года. В итоге нарушение границ можно увидеть, просто загрузив онлайн публичную кадастровую карту. А когда стройка начиналась, не то что виртуальных баз, доступного интернета не было.
«Если государству нужен этот участок — значит, будем приводить в соответствие», — сообщил Равиль Фатыхович в финале разговора. А насчет претензий к исполкому заметил — его реальные затраты на благоустройство оспариваемой территории были даже больше указанной в иске суммы.
Следующее заседание по делу о водной границе намечено на конец марта.
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