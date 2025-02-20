На месте долгостроя в центре Казани посадят 7-этажный жилой комплекс
Застройщик взялся превратить административное здание в жилую новостройку с окнами в сад усадьбы Оконишникова
В историческом центре Казани реконструируют долгострой, превратив заброшенное несколько десятилетий назад семиэтажное здание в жилой дом и построив рядом еще один. В результате в квартале между улицами Муштари и Толстого, рядом с усадьбой Оконишникова и окружающим ее садом, должен появиться новый современный жилой комплекс. Как стало известно «Реальному времени», воплощать идею в жизнь взялась компания «Грань» по проекту архитектора Олега Маклакова. Подробности проекта, его сильные и слабые стороны, а также мнения экспертов — в нашем материале.
Реконструируют долгострой
Архитектурная мастерская Олега Маклакова «Аксиом-Архитект» разработала проект нового жилого комплекса в центре Казани. Заказчиком выступило ООО «Грань-Инвест» (входит в ГК «Грань»). В рамках проекта планируется реконструировать простоявшее несколько десятилетий недостроенное здание. Речь идет о 7-этажном долгострое — административном здании на ул. Толстого.
На земельном участке неправильной формы, который насквозь прорезает квартал между Толстого и Муштари, в результате реконструкции существующего сооружения и строительства нового дома должен появиться жилой комплекс с встроенными коммерческими помещениями и подземной парковкой на 40 машино-мест.
Участок, на котором будет вестись строительство, находится в непосредственной близости к объекту культурного наследия — «Дому Оконишникова». В особняке размещается Союз писателей Татарстана, а на части этого участка во времена владельца усадьбы — фабриканта и купца Михаила Оконишникова — располагался сад.
«Реальное время» обратилось в ООО «Грань» с запросом о планах по строительству здания на улице Толстого — по получении ответ будет опубликован.
75 жителей, 77 сотрудников
Согласно проекту ООО «Аксиом-Архитект», на участке площадью 1 211 кв. м появится 7-этажный жилой дом с общей площадью квартир 2,23 тысячи кв. метров и встроенными коммерческими помещениями площадью 467 кв. м. Под застройку отводится участок чуть более 0,12 га, процент застройки — 64,6%.
Распланирована территория участка в соответствии с нормами, позволяющими на территории подзоны исторического поселения и рядом с общественными озелененными территориями уменьшать площади парковок, озеленения, спортплощадок и других объектов социальной инфраструктуры. Детская площадка запроектирована на козырьке над входной группой дома, с доступом со второго этажа — из общего коридора.
Расчетное население жилого дома на ул. Толстого — 75 человек, количество квартир — 33, расчетный показатель жилищной обеспеченности — 30 кв. метров на человека. Расчетное количество сотрудников в коммерческих помещениях — 77 человек.
Согласно расчетам проектировщиков, для жильцов дома на ул. Толстого после реконструкции потребуется семь мест в дошкольных детских образовательных учреждениях и 13 — в школе.
«Хотелось бы уйти от высотности»
Как рассказала собеседница издания, домом Оконишникова она занималась в 1980-е годы, когда весь исторический комплекс зданий был еще цел, не было снесено его «родное» окружение. Спикер отметила, что ранее существовала сквозная зеленая зона, соединяющая улицы Толстого и Муштари.
Также Аксенова добавила, что сохранившаяся ранняя застройка на улице Толстого диктует не только масштабы нового строительства, но и его стилистику, на фоне которой архитектура нового жилого здания выглядит чужеродной: видоизмененный жилой дом внешне напоминает скорее административное здание, от которого его отличает только наличие балконов:
— Рядом расположены исторические здания — груздевской клиники, республиканского кожвендиспансера, здания КАИ, КФУ и костел. Вертикальное членение с применением цвета по фасадам в данном случае, пожалуй, подчеркивает излишнюю высотность в строчной уличной застройке и исторического контура.
«Этажность продиктована наличием здания»
Николай Васильев отметил, что авторы проекта сохранили существующий исторический сад, и добавил, что, по его мнению, если проект будет реализован в таком виде, с сохранением общественных территорий, это принесет Казани ощутимую пользу. Архитектор указал на повышенную сложность задачи, которую пришлось решать авторам проекта: участок выходит на две улицы со сложившейся застройкой, с историческими зонами, и надо было не только это учесть, но и предложить решение, интересное инвестору, для которого невыгоден большой объем реконструкции.
— Вот если бы можно было вернуться на четыре десятилетия назад, когда проектировалась лаборатория ГИДУВа, то, я думаю, можно было бы предложить какое-то другое решение. А сейчас есть возможность только облагородить это здание и решениями реконструкции фасада несколько улучшить его восприятие, — подчеркнул собеседник издания.
Николай Васильев также рассказал, что изначально участок по улице Толстого был отведен под строительство лабораторного корпуса казанского ГИДУВа, однако оно не было достроено и со временем несколько раз меняло собственников.
Он также напомнил, что в историческом центре столицы республики традиционно не хватает жилья, из-за чего он по вечерам становится практически необитаемым: — Лучше дать преимущество жилью, особенно если в этой жилой зоне есть территория, которая может быть доступна для всех.
Плюсы и минусы для покупателей
К минусам он отнес и то обстоятельство, что реконструируется долгострой из силикатного кирпича, и то, что пока непонятно, насколько продиктованные конструкцией долгостроя планировки соответствуют требованиям современных покупателей квартир.
— Поэтому я думаю, что наибольший интерес для покупателей будет представлять новый корпус, который построят с нуля, — говорит Сафин. — Он будет расположен во дворе, на второй линии и там наверняка будут соблюдены все нормы инсоляции, а формат этого дома будет соответствовать современным требованиям покупателей и строительных норм.
Реконструируемый же объект, по мнению эксперта, будет востребован инвесторами — для последующей сдачи квартир в аренду.
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