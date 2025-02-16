Как норвежская сказочница изменила детскую литературу и взгляды на мир ребенка

Книга этой недели — цикл рассказов Анне-Катарины Вестли «Папа, мама, бабушка и восемь детей»

Фото: Реальное время

Вчера, 15 февраля, исполнилось 105 лет со дня рождения Анне-Катарины Вестли, норвежской писательницы и актрисы, чьи произведения совершили революцию в детской литературе. Ее путь к славе был далек от предсказуемого: война, театр, бедность, поиски себя — и, наконец, голос, который полюбили тысячи детей. Кем же она была на самом деле?

Как началась революция в детской литературе

«Она не любила, когда ее называли знаменитой. Для нас она всегда оставалась просто мамой», — вспоминает ее сын Ю Вестли. Анне-Катарина Вестли, урожденная Шулерюд, — имя, знакомое каждому норвежскому ребенку, который вырос во второй половине XX века. Она создала мир, где дети живут в согласии с собой и окружающими. Ее истории — это отражение реальности глазами ребенка. Реальности, где есть место и городским многоэтажкам, и тихим лесным домикам.

Анне-Катарина родилась в 1920 году в Рене, что на востоке Норвегии. Отец, по образованию фармацевт, увлекался писательством. Мать была учительницей. Семья часто переезжала, детство будущей писательницы прошло в разных уголках Норвегии. Три года в деревне Рудшёгда, затем Есхейм, а с 1931 года — Лиллехаммер. «Мы никогда долго не задерживались в одном месте. Казалось, что дом — это не стены, а просто люди, с которыми ты живешь», — рассказывала позже Анне-Катарина. После переезда отец работал коммивояжером, предлагая аптечные товары. Семья казалась благополучной, но жизнь быстро изменилась. Когда Анне-Катарине было 11 лет, отец умер. Осталась мать с двумя детьми — без доходов, без опоры, без четкого плана, что делать дальше.

В 1939 году, получив школьный аттестат, она вместе с матерью перебралась в Осло. Город был шумным, чужим, непривычным. Она поступила в университет на французский, потом — в коммерческую школу. Но ни то ни другое не стало ее призванием. Но война прервала ее поиски. Обычная студентка внезапно оказалась в подпольной театральной группе «Станиславский». Это было опасно: репетировали втайне, выступали в крошечных комнатах.

Однажды в труппе появился новый актер — высокий, серьезный, неразговорчивый. Его звали Юхан Вестли. Он рисовал декорации, а потом начал рисовать ее. В 1946 году Анне-Катарина и Юхан поженились. Они были бедны. Настолько, что вместо медового месяца получили койку в общежитии для театралов. У них родились двое сыновей — Ю (1948) и Хокон (1957).

Семейство Вестли: Анне-Катарина, внизу старший сын Ю, Юхан и младший сын Хокон. Скриншот с сайта Dagbladet

Жизнь в искусстве не приносила денег. Юхан подрабатывал художником, Анне-Катарина — актрисой и автором радиопередач. Тогда она и пришла в NRK — национальное радио Норвегии. Это было в 1946 году. Брат познакомил ее с Лаурицем Йонсоном, руководителем детских программ. Первой крупной работой Анне-Катарины стала радиопостановка «Ларс Пусекат и его друзья устраивают соревнования по прыжкам с трамплина». Но настоящий прорыв произошел в 1952 году. Вестли вместе с Турбьёрном Эгнером и Альфом Прёйсеном стала одним из пионеров новой детской программы на радио — «Детский час». Здесь впервые прозвучал Уле-Александр Филибом-бом-бом. Герой, который стал невероятно популярным.

«С Уле-Александром городские дети получили литературного героя, с которым они могли себя идентифицировать, а городская жизнь стала отправной точкой для ориентации маленьких детей на реальность», — отмечали критики. Историю приняли. А потом — захотели еще одну. А потом — целую книгу. И рассказы, которые звучали в радиоэфире, быстро перекочевали на страницы книг. Так родился уникальный метод работы Вестли: сначала рассказ звучал по радио, а затем выходил в виде книги.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Когда ее сын Ю впервые увидел эту книгу в магазине, он не поверил своим глазам: «Я думал, книги пишут только великие писатели, а тут —мама». Она не хотела становиться писательницей. Просто рассказывала то, что знала. Дети в ее книгах жили в маленьких квартирах, их родители работали, деньги были проблемой. Это была Норвегия 50-х — честная, без прикрас. Но однажды она написала историю, которая изменила все.

Многодетная семья покоряет сердца

Анне-Катарина Вестли написала по 5—7 книг о каждом главном герое, прежде чем представить нового. Исключением из цепочки «сначала радио — потом книга» стала серия о Бабушке и восьми детях, которую заказали для публикации в журнале Magasinet for Alle еще до выхода на радио. В 1957 году вышла книга «Бабушка и восемь детей». Это был взрыв.

Книга рассказывала о семье, которая воспитывала восьмерых детей, и о мудрой бабушке, которая им помогала. В книге не было волшебства, но было главное — правда. Один из критиков возмутился: «Как можно показывать бедность детям?» Но Вестли ответила: «Потому что дети и так ее видят». Книга стала классикой. По ней сняли фильмы, спектакли, радиопостановки. А бабушка из книги — это прообраз матери Анне-Катарины.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Первым рассказом цикла стала история «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик». По сюжету в самом центре шумного города, в одной-единственной комнате, живет семья, которая кажется невозможной. Папа, мама и целых восемь детей. Они спят на матрасах, сложенных в углу, дружно управляются с делами. Их дом — это не только стены, но и уютное пространство, сотканное из любви, взаимопомощи и бесконечного веселья. А еще есть грузовик — не только транспортное средство, а настоящий герой, от которого зависит благополучие всей семьи. Первое, что поражает в книге — невероятная теснота. Каждый вечер из матрасов строится сплошное ложе, а утром они укладываются в угол.

«Во-первых, можно лежать всем рядышком и болтать сколько захочешь, а во-вторых, нет никакой опасности, что ночью кто-нибудь свалится с кровати на пол», — объясняют дети.

Вестли вовсе не рисует картину бедности, от которой хочется впасть в депрессию. Напротив, ее мир полон света. Это семья, где каждый день — новая радость, где дети помогают друг другу, а взрослые — детям. И пусть финансово им живется нелегко, они все равно счастливы. Отец работает на грузовике, а значит, машина — это буквально кормилица. Дети относятся к ней с уважением, чуть ли не с любовью.

Он жил на улице и каждое утро ждал с нетерпением папу, чтобы скорее приступить к работе.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но однажды происходит настоящее несчастье — грузовик угоняют. Что делать, если исчез единственный источник дохода? Однако семья находит в себе силы справиться с бедой. Более того, их великодушие поражает: угонщик Хенрик, которого в любой другой книге непременно бы осудили, в итоге становится чуть ли не другом семьи. Они не только его прощают, но и приглашают в гости, будто это был не преступник, а просто человек, попавший в сложную ситуацию. Это удивительный момент, который подчеркивает главное послание книги — любовь и доброта сильнее любых неприятностей.

В семье, где столько детей, скучать не приходится. Покраска пола в красный цвет? Пожалуйста! Дети решили обновить кровати, но случайно перекрасили пол — и вот вам целая история. Поход в лес? Обязательно! И, конечно, если ты ребенок в семье Вестли, даже поездка в трамвае может стать захватывающим приключением. Ведь главное — с кем ты разделяешь эти моменты.

Один из самых милых эпизодов — появление в семье собаки, которую дети тут же называют Самоварной Трубой. Почему? Потому что она похожа на трубу — логично же! Эти маленькие детали создают атмосферу, которая цепляет читателя, делая книгу по-настоящему живой.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Сложно не отметить бабушку, которая ведет себя весьма необычно. Она голосует на трассе, чтобы добраться до города, спит на кухонном столе и даже не помнит имен всех внуков. Кажется, что она сама — еще один ребенок в этой огромной семье. Ее появление приносит больше хаоса, но и больше тепла.

Несмотря на веселье, книга затрагивает серьезные вопросы. Она показывает, что счастье — это не деньги, а взаимоотношения. В наши дни, когда материальный достаток воспринимается как мерило успеха, книга Вестли дает мощный контрпример. Эти люди не могут похвастаться богатством, но у них есть главное — семья, и этого достаточно. Вестли показывает, как дети учатся ценить простые вещи. Носки, связанные бабушкой, поездка в трамвае, кровати, которые им подарил друг семьи — все это становится настоящими сокровищами. А ведь это и есть настоящее волшебство детства — умение радоваться мелочам.

«Папа, мама, восемь детей и грузовик» — это история о семье, в которой царит настоящая любовь. Здесь нет поучений, нет морализаторства — только жизнь, во всей ее хаотичной, яркой, веселой и трогательной красе. Это книга, которая греет сердце и напоминает, что настоящее богатство — не деньги, а люди рядом.

«Мы засыпали — слышали стук клавиш, просыпались — рукопись уже была на столе»

Юхан Вестли иллюстрировал книги своей жены до самой смерти в 1993 году, после чего Анне-Катарина начала иллюстрировать их сама. Многие герои ее книг, в конце концов, оказываются в вымышленном пригороде Тириллтоппене. Там они живут дружной компанией и дружат с Бабушкой. Бабушка — ключевой персонаж в творчестве Вестли, воплощение мудрости, доброты и любви. Семья Вестли жила в крошечной квартире. Дом был скромным, но полным книг. Юхан рисовал иллюстрации к ее книгам. Дети росли среди рукописей. «Она писала по ночам. Мы засыпали — слышали стук клавиш, просыпались — рукопись уже была на столе», — рассказывал ее сын Ю. Иногда Анне-Катарина выходила на прогулку, чтобы придумать новую историю. Брала с собой старый плеер, чтобы надиктовывать фразы.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Книги Вестли затрагивают важные социальные темы. Положение работающих матерей, отцов, которые занимаются домашним хозяйством, детей, предоставленных самим себе, проблемы инвалидности и интеграции иммигрантов. Ее герои — это обычные люди, которых можно встретить в обычной жизни.

Помимо работы на радио и написания книг, Вестли писала детские пьесы для театра. Несколько книг Вестли были экранизированы. Сама писательница сыграла роль Бабушки в двух фильмах в 1977 и 1979 годах. Анне-Катарина Вестли оказала огромное влияние на развитие норвежской детской литературы. Она ввела в свои книги темы, которые раньше считались табуированными.

«Она — очень важная часть истории норвежской детской литературы; она очень много значила для детей и нашего представления о детях; и ей нужно отдать должное за то, что она внесла современность и реальность в детскую литературу», — сказал Даг Ларсен из Норвежского института детской книги.

Издательство: «Азбука»

Перевод: Любовь Горлина

Количество страниц: 640

Год: 2024

Возрастное ограничение: 0+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».