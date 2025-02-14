Юбилейный фестиваль «Мирас»: музыка народов мира и Татарстана

От Жиганова до Камала, от кул-кубыза до баяна

Ильяс Камал, Ильяс Фархуллин, Миляуша Хайруллина, Айдар Абдрахимов.. Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

В Казани прошел X фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова, посвященный творчеству классиков, современников и даже студентов. В течение трех дней исполнялись произведения основателя консерватории и современных авторов, вновь постаравшись соединить на сцене кыл-кубыз и оркестр.

Первый вечер: подношения Монасыпову и Ахметову

Первый вечер начался с перестановки. Как объяснили организаторы, по просьбе руководства Минкульта РТ из-за ограниченного времени зарубежной делегации, прибывшей послушать концерт, было решено переставить местами первое и второе отделения. От этой спонтанности вечер стал только лучше.

Концерт открыли произведениями Алмаза Монасыпова — 11 июля исполняется 100 лет со дня его рождения. Композитор прожил 83 года и написал много разнообразной музыки. Поэтому звучала «Праздничная увертюра» к 1000-летию Казани и симфония-поэма «Муса Джалиль» 1971 года, а также «Музыкальное приношение Салиху Сайдашеву» 1990-го, в которое автор внедрил «Әдрән диңгез».

Другая часть была посвящена известным небольшим произведениям. Это «Хыяллар»/«Мечты», которая известна по записи оркестра Олега Лундстрема. Монасыпов с ним дружил, а после этих ранних записей застопорившаяся после Харбина карьера джазмена пошла вверх — он перебрался в Москву.

В первый вечер дирижировал Тао Линь. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

35 лет там прожил и Монасыпов. Поэтому, видимо, самая известная его песня «А любовь-то лебедем» полюбилась в исполнении Валентины Толкуновой. В беседе с «Реальным временем» ректор консерватории и научный руководитель фестиваля Вадим Дулат-Алеев отметил, что «назвать это татарской музыкой нельзя, даже дискутировать, по-моему, тут нечего». Видимо, к таким решениям организаторы пришли совместно с наследниками.

Все три песни, включая «Кояшларын белэн кил син мина»/«Ты подобна солнцу» и «Казаным, Казаным!»/«Моя Казань» (дуэт с Динаром Шарафутдиновым) исполняла Алина Шарипжанова. Это очень разные песни. Одна — с налетом восточной романтики, другая — исполненный в свое время Эмилем Залялетдиновым романс. Третья, вероятно, более всего подошла к энергичной манере Шарипжановой, которая порой заслоняла собой весь оркестр, что вызывало вопросы.

Во втором отделении исполнили единственную симфонию Фасиля Ахметова (ее представили к 90-летию маэстро). Неофициально ее называют «Казанской». Композитор-песенник здесь играет и со своим творчеством, делая цитаты, занимая меломана (вставляя фрагмент из «Бориса Годунова»), вдруг замечаешь в мелодии любимый танец чабата на три четверти. Вторая часть — проверка для зрителей, игра на нюансах, паузах, тишине. Зритель эту игру проигрывает.

А солировала Алина Шарипжанова. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

БРИКС всему голова

Второй вечер фестиваля можно было бы назвать концертом руководителей или музыки народов мира. ГАСО РТ дирижировал Рустем Абязов, а сыграл оркестр четыре большие произведения.

На «Мирасе» презентовали симфонию-поэму «БРИКС-2024» бывшего главы союза композиторов РТ, председателя российского союза Рашида Калимуллина. Написал он ее по заказу министра культуры РТ Ирады Аюповой к международному саммиту: симфонический оркестр играет, меняя мелодии и ритмы, музыку Татарстана, Бразилии, ЮАР, Индии, Китая, а завершает все «Москва — звонят колокола» с финалом из «Жизни за царя» Глинки.

Нынешний председатель республиканского профсоюза Ильяс Камал, занятый на фестивале как исполнитель и как оркестровщик, представил «Тюркскую симфонию», в которой вдохновлялся Наурузом, кипчакскими степями, татарскими народными песнями и башкирским танцем байык.

Основателя консерватории Назиба Жиганова вспомнили «Сюитой на татарские темы», а еще одной актуальной историей стала сюита Резеды Ахияровой из балета «Иакинф» о жизни православного миссионера и русского синолога Иакинфа Бичурина. В этом году балет нашего театра попал в лонглист «Золотой маски».

Ильяс Камал и Рустем Абязов. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Тюркские инструменты и студенческие пробы

Впрочем, самым интересным днем «Мираса» стал третий, на котором звучали в основном премьеры композиторов нового поколения.

Открыл программу дня дебютант «Мираса» Радик Салимов. Заведующий музыкальной частью Государственного ансамбля песни и танца РТ впервые выступил на фестивале, при том что у него много и других достижений. В начале года ГАПиТ показал мюзикл «Семь жемчужин. Река памяти», и, конечно, никак не забыть балет «Снежная королева», который в «Астана Балете» озвучивал тройной состав оркестра.

Говоря об источниках вдохновения для создания увертюры «Чапкын» Салимов говорит о татарской скаковой, которая силами наших ученых была в 2018 году воссоздана. Чапкын по умолчанию претендовал на первое место на сабантуях, говорит композитор.

— Также вспоминается Гендальф из «Властелина колец», у него был роханский конь, — отмечает Салимов. — Это отношение к лошади, эти точки опоры возымели такое действие, чтобы я захотел написать что-то очень интересное, быстрое, энергичное, красивое. Сначала хотел назвать «Аргамак», у нас даже есть такие соревнования. Но аргамак — это больше про восточного рысака. А чапкын, на мой взгляд, это — наше родное.

Радик Салимов обнимает Рината Халитова. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Далее прозвучал симфонический диптих «Война и мир» Ильгама Байтиряка. Начинается он с осмысления народных мелодий «Таң атканда», «Ак каен», а потом музыка начинает трепыхаться в сумраке битвы, композитору удается сохранять ощущение покоя и тревожности одновременно.

Миляуша Хайруллина для сюиты из музыки к спектаклю «Материнское поле», который идет в театре «Экият», вывела на сцену кыл-кубыз (Ильяс Камал), курай (Ильяс Фархуллин) и домбру (Айдар Абдрахимов).

— Симфонический оркестр, сформировавшийся в европейской цивилизации — единый кодекс и способ общения для всего музыкального мира, — рассуждает Хайруллина. — При этом сейчас все открыто для музыкальных экспериментов авторов. А мы — представители тюркских народов — имеем возможность провести эксперименты с привнесением краски от тюркских инструментов. Почему нет? Нужно пробовать и не бояться.

При этом соединение таких инструментов требует большей тонкости от автора, когда нужно учесть моменты акустического строя, времени атаки у тех или иных инструментов, тесситуры, регистров, баланса, отмечает композитор.

— Много нюансов, но все же «подружить» все это — вполне достижимая задача. Кроме того, где как ни в Казани, можно увидеть гармоничное слияние восточных и европейских культур, — резюмирует Хайруллина. — Дело тут не в перспективе, а в выборе каждого отдельного автора, его личного творческого эксперимента.

На «Кобанском танце» себя проявила группа ударных инструментов. предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

— Начинали мы репетиции с малым составом, а с приближением к концертам начал подключаться оркестр, — вспоминает Фархуллин. — Не могу рубить с плеча по поводу соединения двух типов инструментов, но мне кажется, такой способ помог раскрыть мысли автора Чингиза Айтматова, композитора и исполнителей, помог передать их чувства через музыку.

Эльмира Галимова, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения, представила концертино для баяна с оркестром «Идель-Йорт» — произведение она посвятила исполнителю Айдару Салахову, который после исполнения не скрывал, что композиция потребовала немало физических усилий. А Галимовой букет вручил вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

Александр Дульнев стал гостем в блоке Эльмира Низамова, солировав в его «Песне без слов для виолончели с оркестром». А группа ударных инструментов взяла свое в «Кобанском танце», который Низаимов сочинил после поездки на Кавказ.

В самом финале «Мираса» на сцене оказался Концертный камерный оркестр Казанской консерватории, а за пульт встал Вадим Дулат-Алеев. Вокально-симфоническую поэму «В ритмах Тукая»/«Тукай аһәңнәре» Алмаза Монасыпова они сыграли к 50-летию произведения.

Сначала вокальные партии исполнял Эмиль Залялетдинов, позже с оркестром La Primavera — Идрис Газиев. В 2025 году, чтобы пройти сквозь семь частей поэмы со всполохами фортепиано, задумчивостью органа, сменами ритма и настроения, потребовалось два вокалиста — Динар Шарафутдинов и Айгиз Хайдаршин. Это подлинное испытание и для оркестра, и для исполнителей, которые порой грешили серьезной несинхронностью. Но когда еще услышишь это произведение и, вероятно, у состава будет возможность озвучить его вновь более уверенно. Вопрос только когда? Так что требуем больше репетиций и повтора.

А завершала «Мирас» короткая жемчужина Рената Еникеева «Ариетта» с переложением для солирования виолончели. А Идрис Газиев не скрывал восхищения молодыми авторами:

— Все они хорошие, разные. Они ищут, это свежо и талантливо. Нет провалов, это цельные произведения. И здесь нет просто композиторской музыки, есть вкрапления народной музыки, соединения тюркских инструментов и оркестра. И, конечно, в конце — «Ариетта». Это эталон, какой должна быть классическая академическая татарская, общечеловеческая музыка.