Юра Борисов сыграл «наше все»

В Казани представили фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Пока Юра Борисов ждет «Оскара», по стране начинают показывать его в образе Пушкина. Фото: скриншот из видео «Пророк. История Александра Пушкина | Финальный трейлер | В кино с 14 февраля» с канала «Central Partnership»

В пятницу, 14 февраля, в широкий прокат выходит дебютный полнометражный фильм Феликса Умарова — музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина». В Казани его предпоказ прошел в «Синема 5 Парк Хаус» при участии режиссера, а также исполнителей ролей Натальи Гончаровой и Ивана Пущина. Может ли «наше все» быть, как в старом анекдоте, рэпером?

Несколько занятных эпизодов из жизни Александра Сергеевича

Картина начинается с суеты в книжной лавке, где Андрей Ургант распродает «Онегина». Камера несется сквозь пеструю массовку и порой даже не успевает сфокусироваться, хочется показать все.

— В первой версии была холера, Пушкин ездил в Турцию, и Арина Родионовна нам помахивала при составлении сценария, — говорит Умаров, который до этого занимался клипами, рекламой и сериалом «Домашнее поле». — Но в какой-то момент мы осознали, что если делать такую картину, то ее нужно разбивать на две части, и придется это все укладывать в 4—5 часов.

За 130 минут Умаров показывает несколько эпизодов из жизни Пушкина в исполнении Юры Борисова (поэта в фильме ни разу не называют Александром Сергеевичем, только Александром и Сашей). Сначала он устраивает в лицее перепалку с надзирателем Мартыном Пилецким, переходя на рэп: «Нас с детства в лицее учили свободе, и вам не удастся ее отобрать».

— Мне хотелось преодолеть временной барьер, который существует между сегодняшним зрителем и людьми, которые жили тогда. Я начал анализировать, задаваясь вопросом, если бы Пушкин жил сейчас, кем бы он мог быть? Мне пришло голову, что, наверное, поэты того времени сродни музыкантам. Слушать их по понятным причинам возможности не было, но стихи печатались, они ходили по рукам. В итоге я понял, что для того, чтобы современный зритель осознал величину поэта того времени, музыкальный жанр подходит как никогда лучше, — объясняет Умаров.

Далее юный Пушкин пускается в кутежи в Петербурге. Волей сценаристов у него два главных друга — рыжий Иван Пущин (Илья Виногорский) и статный Константин Данзас (Роман Васильев тоже должен был приехать на показ, но заболел).

К слову, во время съемок Борисов снял квартиру в Петербурге и каждый вечер устраивал тусовки, где актеры играли в карты при свечах, причем одну стопку оставляли духу поэта. Иногда он выигрывал.

Феликс Умаров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Но он не Байрон, у него отчет

На одной из вечеринок после чтения «Вольности» его удостаивает вниманием княгиня Голицына (Светлана Ходченкова) и берет под свое крыло Жуковский (Илья Любимов).

Ну а за строчки про «обломки самовластья» отправляют на юг, в объятья жены сенатора графини Елизаветы Воронцовой (Анна Чиповская), которая требует, чтобы он больше писал, как Байрон. «Так Байрон не живет в России», — вздыхает Пушкин, выбирая между отчетами и поэзией.

К морю Пушкина отправляет Бенкендорф (Сергей Гилев) и его присутствие, пожалуй, единственная серьезная историческая вольность, что отмечает и Умаров: в это время Александр Христофорович еще был на войне.



Но главный начальник Третьего отделения, то есть политической полиции, необходим для второй важной темы в фильме после взросления поэта — это его отношения с властью.

Власть, с одной стороны, его охраняет, с другой — лелеет. Потому что оказавшись в ссылке в Михайловском, Пушкин оставляет гулянки и погружается в работу. Пока он в изгнании, Пущин с декабристами присягают князю Константину — и их отправляют на виселицу и в Сибирь. Не может власть поэта уберечь только в самом последнем случае.

Илья Виногорский. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Теннис с императором

Вероятно, здесь мы окончательно распрощаемся с поэтом-весельчаком, начинается история отношений с будущей женой Натальей Гончаровой. Алена Долголенко признается, что ее утвердили на роль за два дня до начала съемок, хотя до этого, после кастинга, что-то чувствуя, она немного изучала материалы по жене поэта:

— У меня просто не было времени достаточно подготовиться. Мне надо было просто собраться и быть. Я это и пыталась делать. Наверное, я стала добрее. Как-то на меня это повлияло, но я пока, честно говоря, в таком шоке от всего, что мне кажется, должен пройти еще год, чтобы я сказала, как.

Долголенко уже сыграла с Борисовым в сериале «Урок».

В период начала отношений с Гончаровой Пушкин вновь идет к Бенкендорфу и просит письмо о благонадежности. Кажется, их речитативная перепалка — один из лучших моментов фильма, когда и сам глава отделения цитирует поэта, признавая, что и он его читает, и указывая, что цели-то у них общие: охранять людское бурное сознание.

Текст, основанный на деконструкции поэзии АСП, как и некоторые другие, писала вокалистка «Аигел» Айгель Гайсина. Музыку к фильму также сочиняли Елка и группа The Hatters.

Вторая важная фигура власти — это император Николай I (Евгений Шварц), с которым Пушкин играет в теннис и от которого получает унизительное звание камер-юнкера. Кроме того, царь критикует его историю Петра. Но Петр — не памятник, — замечает автор, расшатывая четвертую стену.

— Есть факты, которые мы намеренно немного, скажем так, интерпретировали для того, чтобы создать, на наш взгляд, чистый эмоциональный портрет Александра Сергеевича и постараться уловить уникальный дух поэта, который зажегся, словно бенгальский огонь, 200 лет назад и продолжает светить нам по сей день, — объяснил Умаров.

Алена Долголенко. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

От «стройных женских ног» до «жечь глаголом»

Таков Пушкин Умарова: взрослеющий бывший гуляка, ищущий себя между семьей, надзором, императорским двором и находящий успокоение в поэзии. При том что съемки фильма проходят в невероятно красивых местах — от Павильона Роз в Павловском парке, до мемориального музея-квартиры на Мойке, 12. Стихи Юра Борисов в основном читает на фоне панорамных видов России. На балах его выступления выглядят шуткой, а здесь школьная программа и гражданская память делают свое дело.

Если принять условия игры Умарова с его пестротой и современной речью, и уж точно не стремиться к документальному подходу вплоть до запятой, то «Пророк» — история занятная. В ней, действительно, есть история поэта, который в первой главе «Онегина» четыре строфы посвятил женским ножкам, а в потом воздвиг себе «Памятник». Возможно, кто-то даже хотел бы с таким человеком подружиться. При этом история отношений с женой не выходит за рамки мелодраматизма, на фоне захватывающей темы романа с властью.

— Это мой дебют и мне бы не хотелось стать режиссером одного формата, — говорит режиссер, который в конце фильма выдает шутку о возможном сиквеле. — Мне бы хотелось пробовать.

1 / 19 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров