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Башкирия обогнала Татарстан по «гуглению» Бьянки Цензори и уступила по футболу

12:00, 09.02.2025

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы Татарстанцев за минувшую неделю

Башкирия обогнала Татарстан по «гуглению» Бьянки Цензори и уступила по футболу
Фото: Реальное время

Безусловным лидером поисковых запросов среди жителей Татарстана на минувшей неделе стала жена Канье Уэста Бьянка Цензори из-за своего эпатажного образа на «Грэмми — 2025». Среди других регионов ПФО она конкурировала с убитым в Москве Арменом Саркисяном и новой игрой чешской студии Kingdom Come: Deliverance 2. Традиционно татарстанцы интересовались футболом — в первой пятерке самых популярных запросов оказались целых три матча. О том, что еще гуглили жители Татарстана, — в аналитическом обзоре «Реального времени».

В лидерах — Бьянка Цензори

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори ожидаемо стала лидером поисковых запросов на минувшей неделе. Это связано с ее образом на прошедшей 2 февраля премии «Грэмми — 2025». На нем девушка появилась в полностью прозрачном комбинезоне, под которым не было нижнего белья. На премии это спровоцировало скандал — Канье и Бьянку вывели с мероприятия, а по некоторым сообщениям их вовсе не приглашали. В Сети же это спровоцировало множество публикаций в различных изданиях и большой интерес со стороны аудитории.

В Татарстане, по данным «Google Аналитики», прирост популярности запроса «Бьянка Цензори» составил 3 100%, он занял первое место в тренде на минувшей неделе. Еще большим этот показатель стал в Башкортостане — 3 900%. Лидером же стала Ульяновская область — 4 150%. Данные «Яндекс Вордстат» говорят о том, что за месяц, с 8 января по 8 февраля, в России количество различных вариаций запросов Бьянки перешли отметки в миллион. Первые места в поисковых запросах среди всех регионов ПФО можно увидеть в таблице ниже.

РЕГИОНЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
РоссияБьянка Цензори3 050
ТатарстанБьянка Цензори3 100
БашкортостанБьянка Цензори3 900
Кировская областьKingdom Come Deliverance 21 400
Пермский крайБьянка Цензори грэмми 20251 500
УдмуртияБьянка Цензори2 850
Нижегородская областьАрмен Саркисян1 500
Марий ЭлАрмен Саркисян1 250
ЧувашияKingdom Come Deliverance 21 000
МордовияБьянка Цензори2 650
Ульяновская областьБьянка Цензори4 150
Пензенская областьАрмен Саркисян1 650
Саратовская областьБьянка Цензори2 100
Самарская областьТарховСверхпопулярность
Оренбургская областьБарселона — Алавес1 650

За исключением Самарской области, где весь топ-5 занимают вариации запроса экс-мэра столицы региона Виктора Тархова, выделяются три запроса: Бьянка Цензори, Армен Саркисян и Kingdom Come Deliverance 2.

В данном случае Армен Саркисян — это не президент Армении с 2018 по 2022 годы, а глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». 3 февраля его убили, устроив взрыв в доме на Авиационной улице в Москве. Похожая трагедия произошла в декабре 2024 года. Тогда также в результате взрыва был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Непосредственно после взрыва Саркисян был еще жив, но тяжело ранен. Скончался он в больнице. СМИ сообщали, что медики ампутировали ему ногу. Затем появились сообщения, что Саркисян перенес клиническую смерть. Позже ТАСС и «Коммерсантъ» написали о его кончине. Это же подтвердил мэр донецкой Горловки. Прощание с Саркисяном прошло 6 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это свежая игра в жанре action/RPG чешской студии Warhorse Studios. Ее релиз состоялся 4 февраля. Игра является прямым продолжением первой части. Игровой процесс проходит в открытом мире, который, по заявлениям разработчиков, стал в два раза больше. На сайтах Metacritic и OpenCritic она получила преимущественно положительные отзывы.

В топе Татарстана — футбол

Из анализа поисковых запросов можно сделать вывод и о том, что на минувшей неделе Татарстан стал самым «футбольным» регионом в Приволжском федеральном округе. В первой пятерке среди жителей республики оказались следующие встречи:

  • «Лаганес» — «Реал Мадрид» (5 февраля, счет — 2:3)
  • «Барселона» — «Алавес» (2 февраля, счет — 1:0)
  • «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» (8 февраля, счет — 1:2)

Самые популярные матчи среди всех регионов ПФО представлены в таблице ниже. Несмотря на то что Татарстан в списке не лидирует, республика оказалась единственным регионом в ПФО с тремя футбольными матчами в первой пятерке самых популярных запросов:

РЕГИОНМАТЧВИД СПОРТАПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
РоссияБарселона — Алавесфутбол3 050
МордовияБарселона — Алавесфутбол1 800
Оренбургская областьБарселона — Алавесфутбол1 650
Ульяновская областьБарселона — Алавесфутбол1 500
Пензенская областьБарселона — Алавесфутбол1 400
Самарская областьБарселона — Алавесфутбол1 300
ТатарстанБарселона — Алавесфутбол1 250
БашкортостанСалават Юлаев — Металлург МГхоккей1 200
ЧувашияБарселона — Алавесфутбол1 200
Нижегородская областьЭспаньол — Реал Мадридфутбол1 100
Марий ЭлБарселона — Алавесфутбол900
УдмуртияБарселона — Алавесфутбол850
Саратовская областьБарселона — Алавесфутбол800
Пермский крайБарселона — Алавесфутбол800
Кировская область

В Кировской области в первую пятерку не попал ни один спортивный матч. Да и вообще интернет-активность пользователей региона оказалась такой, что не получилось и пятерки. В список самых популярных попал только один запрос — Kingdom Come Deliverance 2. Также выделяется Башкортостан, оказавшийся не «футбольным», а «хоккейным». Самый популярный матч в этой республике: «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Встреча прошла 3 февраля и завершилась победой башкирской команды со счетом 6:4.

Kingdom Come: Deliverance 2 и на YouTube

Kingdom Come: Deliverance 2 все же заняла первое место в запросах жителей Татарстана на YouTube. Там у игры образовалось трехкратное преимущество от второго места. Пятерка самых популярных запросов татарстанцев на видеохостинге выглядит следующим образом:

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Kingdom Come: Deliverance 21 200
Улетаю на Гаити400
Nowkie300
FPI банк300
Дымок300

На втором месте среди самых популярных запросов среди жителей Татарстана на YouTube оказалась песня «Улетаю на Гаити». Третье и четвертое места поделили создатель FPI-банка и сама шуточная кредитная организация, зародившаяся на просторах YouTube. На сайте проекта даже есть специальная пометка: « Мы не продаем ничего и не предоставляем реальных финансовых услуг». Рост популярности «банка» побудил его создателя запустить мемкоин FPIBANK. 7 февраля цена на него поднялась до 7,9 цента доллара США, но в дальнейшем опустилась до 3,9 цента за один мемкоин. Замыкает пятерку лидеров песня «Дымок», за блокировку которой выступал Роскомнадзор. YouTube же заблокировал клип для российского сегмента еще 2 февраля 2024 года.

Артем Гафаров

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