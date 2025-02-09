Башкирия обогнала Татарстан по «гуглению» Бьянки Цензори и уступила по футболу
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы Татарстанцев за минувшую неделю
Безусловным лидером поисковых запросов среди жителей Татарстана на минувшей неделе стала жена Канье Уэста Бьянка Цензори из-за своего эпатажного образа на «Грэмми — 2025». Среди других регионов ПФО она конкурировала с убитым в Москве Арменом Саркисяном и новой игрой чешской студии Kingdom Come: Deliverance 2. Традиционно татарстанцы интересовались футболом — в первой пятерке самых популярных запросов оказались целых три матча. О том, что еще гуглили жители Татарстана, — в аналитическом обзоре «Реального времени».
В лидерах — Бьянка Цензори
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори ожидаемо стала лидером поисковых запросов на минувшей неделе. Это связано с ее образом на прошедшей 2 февраля премии «Грэмми — 2025». На нем девушка появилась в полностью прозрачном комбинезоне, под которым не было нижнего белья. На премии это спровоцировало скандал — Канье и Бьянку вывели с мероприятия, а по некоторым сообщениям их вовсе не приглашали. В Сети же это спровоцировало множество публикаций в различных изданиях и большой интерес со стороны аудитории.
В Татарстане, по данным «Google Аналитики», прирост популярности запроса «Бьянка Цензори» составил 3 100%, он занял первое место в тренде на минувшей неделе. Еще большим этот показатель стал в Башкортостане — 3 900%. Лидером же стала Ульяновская область — 4 150%. Данные «Яндекс Вордстат» говорят о том, что за месяц, с 8 января по 8 февраля, в России количество различных вариаций запросов Бьянки перешли отметки в миллион. Первые места в поисковых запросах среди всех регионов ПФО можно увидеть в таблице ниже.
|РЕГИОН
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Россия
|Бьянка Цензори
|3 050
|Татарстан
|Бьянка Цензори
|3 100
|Башкортостан
|Бьянка Цензори
|3 900
|Кировская область
|Kingdom Come Deliverance 2
|1 400
|Пермский край
|Бьянка Цензори грэмми 2025
|1 500
|Удмуртия
|Бьянка Цензори
|2 850
|Нижегородская область
|Армен Саркисян
|1 500
|Марий Эл
|Армен Саркисян
|1 250
|Чувашия
|Kingdom Come Deliverance 2
|1 000
|Мордовия
|Бьянка Цензори
|2 650
|Ульяновская область
|Бьянка Цензори
|4 150
|Пензенская область
|Армен Саркисян
|1 650
|Саратовская область
|Бьянка Цензори
|2 100
|Самарская область
|Тархов
|Сверхпопулярность
|Оренбургская область
|Барселона — Алавес
|1 650
За исключением Самарской области, где весь топ-5 занимают вариации запроса экс-мэра столицы региона Виктора Тархова, выделяются три запроса: Бьянка Цензори, Армен Саркисян и Kingdom Come Deliverance 2.
В данном случае Армен Саркисян — это не президент Армении с 2018 по 2022 годы, а глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». 3 февраля его убили, устроив взрыв в доме на Авиационной улице в Москве. Похожая трагедия произошла в декабре 2024 года. Тогда также в результате взрыва был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Непосредственно после взрыва Саркисян был еще жив, но тяжело ранен. Скончался он в больнице. СМИ сообщали, что медики ампутировали ему ногу. Затем появились сообщения, что Саркисян перенес клиническую смерть. Позже ТАСС и «Коммерсантъ» написали о его кончине. Это же подтвердил мэр донецкой Горловки. Прощание с Саркисяном прошло 6 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.
Kingdom Come: Deliverance 2 — это свежая игра в жанре action/RPG чешской студии Warhorse Studios. Ее релиз состоялся 4 февраля. Игра является прямым продолжением первой части. Игровой процесс проходит в открытом мире, который, по заявлениям разработчиков, стал в два раза больше. На сайтах Metacritic и OpenCritic она получила преимущественно положительные отзывы.
В топе Татарстана — футбол
Из анализа поисковых запросов можно сделать вывод и о том, что на минувшей неделе Татарстан стал самым «футбольным» регионом в Приволжском федеральном округе. В первой пятерке среди жителей республики оказались следующие встречи:
- «Лаганес» — «Реал Мадрид» (5 февраля, счет — 2:3)
- «Барселона» — «Алавес» (2 февраля, счет — 1:0)
- «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» (8 февраля, счет — 1:2)
Самые популярные матчи среди всех регионов ПФО представлены в таблице ниже. Несмотря на то что Татарстан в списке не лидирует, республика оказалась единственным регионом в ПФО с тремя футбольными матчами в первой пятерке самых популярных запросов:
|РЕГИОН
|МАТЧ
|ВИД СПОРТА
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Россия
|Барселона — Алавес
|футбол
|3 050
|Мордовия
|Барселона — Алавес
|футбол
|1 800
|Оренбургская область
|Барселона — Алавес
|футбол
|1 650
|Ульяновская область
|Барселона — Алавес
|футбол
|1 500
|Пензенская область
|Барселона — Алавес
|футбол
|1 400
|Самарская область
|Барселона — Алавес
|футбол
|1 300
|Татарстан
|Барселона — Алавес
|футбол
|1 250
|Башкортостан
|Салават Юлаев — Металлург МГ
|хоккей
|1 200
|Чувашия
|Барселона — Алавес
|футбол
|1 200
|Нижегородская область
|Эспаньол — Реал Мадрид
|футбол
|1 100
|Марий Эл
|Барселона — Алавес
|футбол
|900
|Удмуртия
|Барселона — Алавес
|футбол
|850
|Саратовская область
|Барселона — Алавес
|футбол
|800
|Пермский край
|Барселона — Алавес
|футбол
|800
|Кировская область
|—
|—
|—
В Кировской области в первую пятерку не попал ни один спортивный матч. Да и вообще интернет-активность пользователей региона оказалась такой, что не получилось и пятерки. В список самых популярных попал только один запрос — Kingdom Come Deliverance 2. Также выделяется Башкортостан, оказавшийся не «футбольным», а «хоккейным». Самый популярный матч в этой республике: «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Встреча прошла 3 февраля и завершилась победой башкирской команды со счетом 6:4.
Kingdom Come: Deliverance 2 и на YouTube
Kingdom Come: Deliverance 2 все же заняла первое место в запросах жителей Татарстана на YouTube. Там у игры образовалось трехкратное преимущество от второго места. Пятерка самых популярных запросов татарстанцев на видеохостинге выглядит следующим образом:
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Kingdom Come: Deliverance 2
|1 200
|Улетаю на Гаити
|400
|Nowkie
|300
|FPI банк
|300
|Дымок
|300
На втором месте среди самых популярных запросов среди жителей Татарстана на YouTube оказалась песня «Улетаю на Гаити». Третье и четвертое места поделили создатель FPI-банка и сама шуточная кредитная организация, зародившаяся на просторах YouTube. На сайте проекта даже есть специальная пометка: « Мы не продаем ничего и не предоставляем реальных финансовых услуг». Рост популярности «банка» побудил его создателя запустить мемкоин FPIBANK. 7 февраля цена на него поднялась до 7,9 цента доллара США, но в дальнейшем опустилась до 3,9 цента за один мемкоин. Замыкает пятерку лидеров песня «Дымок», за блокировку которой выступал Роскомнадзор. YouTube же заблокировал клип для российского сегмента еще 2 февраля 2024 года.
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