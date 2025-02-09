Башкирия обогнала Татарстан по «гуглению» Бьянки Цензори и уступила по футболу

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы Татарстанцев за минувшую неделю

Фото: Реальное время

Безусловным лидером поисковых запросов среди жителей Татарстана на минувшей неделе стала жена Канье Уэста Бьянка Цензори из-за своего эпатажного образа на «Грэмми — 2025». Среди других регионов ПФО она конкурировала с убитым в Москве Арменом Саркисяном и новой игрой чешской студии Kingdom Come: Deliverance 2. Традиционно татарстанцы интересовались футболом — в первой пятерке самых популярных запросов оказались целых три матча. О том, что еще гуглили жители Татарстана, — в аналитическом обзоре «Реального времени».

В лидерах — Бьянка Цензори

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори ожидаемо стала лидером поисковых запросов на минувшей неделе. Это связано с ее образом на прошедшей 2 февраля премии «Грэмми — 2025». На нем девушка появилась в полностью прозрачном комбинезоне, под которым не было нижнего белья. На премии это спровоцировало скандал — Канье и Бьянку вывели с мероприятия, а по некоторым сообщениям их вовсе не приглашали. В Сети же это спровоцировало множество публикаций в различных изданиях и большой интерес со стороны аудитории.

В Татарстане, по данным «Google Аналитики», прирост популярности запроса «Бьянка Цензори» составил 3 100%, он занял первое место в тренде на минувшей неделе. Еще большим этот показатель стал в Башкортостане — 3 900%. Лидером же стала Ульяновская область — 4 150%. Данные «Яндекс Вордстат» говорят о том, что за месяц, с 8 января по 8 февраля, в России количество различных вариаций запросов Бьянки перешли отметки в миллион. Первые места в поисковых запросах среди всех регионов ПФО можно увидеть в таблице ниже.

РЕГИОН ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Россия Бьянка Цензори 3 050 Татарстан Бьянка Цензори 3 100 Башкортостан Бьянка Цензори 3 900 Кировская область Kingdom Come Deliverance 2 1 400 Пермский край Бьянка Цензори грэмми 2025 1 500 Удмуртия Бьянка Цензори 2 850 Нижегородская область Армен Саркисян 1 500 Марий Эл Армен Саркисян 1 250 Чувашия Kingdom Come Deliverance 2 1 000 Мордовия Бьянка Цензори 2 650 Ульяновская область Бьянка Цензори 4 150 Пензенская область Армен Саркисян 1 650 Саратовская область Бьянка Цензори 2 100 Самарская область Тархов Сверхпопулярность Оренбургская область Барселона — Алавес 1 650

За исключением Самарской области, где весь топ-5 занимают вариации запроса экс-мэра столицы региона Виктора Тархова, выделяются три запроса: Бьянка Цензори, Армен Саркисян и Kingdom Come Deliverance 2.

В данном случае Армен Саркисян — это не президент Армении с 2018 по 2022 годы, а глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат». 3 февраля его убили, устроив взрыв в доме на Авиационной улице в Москве. Похожая трагедия произошла в декабре 2024 года. Тогда также в результате взрыва был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Непосредственно после взрыва Саркисян был еще жив, но тяжело ранен. Скончался он в больнице. СМИ сообщали, что медики ампутировали ему ногу. Затем появились сообщения, что Саркисян перенес клиническую смерть. Позже ТАСС и «Коммерсантъ» написали о его кончине. Это же подтвердил мэр донецкой Горловки. Прощание с Саркисяном прошло 6 февраля на Троекуровском кладбище Москвы.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это свежая игра в жанре action/RPG чешской студии Warhorse Studios. Ее релиз состоялся 4 февраля. Игра является прямым продолжением первой части. Игровой процесс проходит в открытом мире, который, по заявлениям разработчиков, стал в два раза больше. На сайтах Metacritic и OpenCritic она получила преимущественно положительные отзывы.

В топе Татарстана — футбол

Из анализа поисковых запросов можно сделать вывод и о том, что на минувшей неделе Татарстан стал самым «футбольным» регионом в Приволжском федеральном округе. В первой пятерке среди жителей республики оказались следующие встречи:

«Лаганес» — «Реал Мадрид» (5 февраля, счет — 2:3)

«Барселона» — «Алавес» (2 февраля, счет — 1:0)

«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» (8 февраля, счет — 1:2)

Самые популярные матчи среди всех регионов ПФО представлены в таблице ниже. Несмотря на то что Татарстан в списке не лидирует, республика оказалась единственным регионом в ПФО с тремя футбольными матчами в первой пятерке самых популярных запросов:

РЕГИОН МАТЧ ВИД СПОРТА ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Россия Барселона — Алавес футбол 3 050 Мордовия Барселона — Алавес футбол 1 800 Оренбургская область Барселона — Алавес футбол 1 650 Ульяновская область Барселона — Алавес футбол 1 500 Пензенская область Барселона — Алавес футбол 1 400 Самарская область Барселона — Алавес футбол 1 300 Татарстан Барселона — Алавес футбол 1 250 Башкортостан Салават Юлаев — Металлург МГ хоккей 1 200 Чувашия Барселона — Алавес футбол 1 200 Нижегородская область Эспаньол — Реал Мадрид футбол 1 100 Марий Эл Барселона — Алавес футбол 900 Удмуртия Барселона — Алавес футбол 850 Саратовская область Барселона — Алавес футбол 800 Пермский край Барселона — Алавес футбол 800 Кировская область — — —

В Кировской области в первую пятерку не попал ни один спортивный матч. Да и вообще интернет-активность пользователей региона оказалась такой, что не получилось и пятерки. В список самых популярных попал только один запрос — Kingdom Come Deliverance 2. Также выделяется Башкортостан, оказавшийся не «футбольным», а «хоккейным». Самый популярный матч в этой республике: «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Встреча прошла 3 февраля и завершилась победой башкирской команды со счетом 6:4.

Kingdom Come: Deliverance 2 и на YouTube

Kingdom Come: Deliverance 2 все же заняла первое место в запросах жителей Татарстана на YouTube. Там у игры образовалось трехкратное преимущество от второго места. Пятерка самых популярных запросов татарстанцев на видеохостинге выглядит следующим образом:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Kingdom Come: Deliverance 2 1 200 Улетаю на Гаити 400 Nowkie 300 FPI банк 300 Дымок 300

На втором месте среди самых популярных запросов среди жителей Татарстана на YouTube оказалась песня «Улетаю на Гаити». Третье и четвертое места поделили создатель FPI-банка и сама шуточная кредитная организация, зародившаяся на просторах YouTube. На сайте проекта даже есть специальная пометка: « Мы не продаем ничего и не предоставляем реальных финансовых услуг». Рост популярности «банка» побудил его создателя запустить мемкоин FPIBANK. 7 февраля цена на него поднялась до 7,9 цента доллара США, но в дальнейшем опустилась до 3,9 цента за один мемкоин. Замыкает пятерку лидеров песня «Дымок», за блокировку которой выступал Роскомнадзор. YouTube же заблокировал клип для российского сегмента еще 2 февраля 2024 года.