Льготные кредиты аграриям начали выдавать по повышенным ставкам

Банки выдают фермерам займы под 8,3% или 12,5% годовых вместо прежних 5%

Фото: Алексей Вангаев

Фермеры вынуждены переоформлять договоры льготного кредитования из-за повышения процентной ставки. Главным финансовым партнером аграриев остается «Россельхозбанк», на втором месте — Сбербанк. Однако крупнейший банк страны в начале года заявил, что больше не будет выдавать льготных займов сельхозпроизводителям и только после переговоров решил остаться в программе в 2025 году на тех же условиях. Что изменилось в льготном кредитовании аграриев в Татарстане и как это восприняли фермеры в ходе подготовки к посевной кампании — в материале «Реального времени».

«Обойтись совсем без кредитов очень сложно»

Динар Саргузин, молодой фермер из деревни Авдеево Азнакаевского района, откармливает бычков на убой и занимается растениеводством. Молодой человек признается, что сельхозпроизводителям, тем более малым и средним хозяйствам, обойтись совсем без кредитов очень сложно, и сегодня, несмотря на дороговизну заемных денег, многие прибегают к этой услуге.

— В прошлом году взяли льготный кредит под 8,3%. Когда ставка по коммерческому кредиту превышает 20%, это ощутимая поддержка. На кредитные деньги мы приобрели бычков и довели поголовье до 70 голов. Сейчас мы планируем взять новый льготный кредит, как раз собираем документы. Нам пока обещают такую же процентную ставку — в 8,3%, — рассказал он.

Сейчас в хозяйстве имеется около 400 гектар земли для выращивания сельхозкультур. Фермер готовится к посевной. По его словам, трудности возникают в первую очередь с техникой:

— Постоянно работать на старой технике невозможно, надо обновлять. Поэтому мы подали заявку на участие в программе лизинга для покупки новой сеялки. Сейчас ждем одобрения. Вся наша техника отечественного производства, и в этом году мы выбрали сеялку, цена на которую за последние годы поднялась не сильно, сейчас она стоит 1 млн 150 тысяч рублей.

«Сейчас мало кто может себе позволить покупать технику»

В сельхозкооперативе «Ембулатово» смогли отказаться от кредитов, в том числе и льготных. В хозяйстве также активно готовятся к посевной кампании. Здесь каждый год высаживают подсолнечник, сахарную свеклу, кукурузу, яровую пшеницу, ячмень.

— В нашем хозяйстве 2 600 гектаров земли. Семена пшеницы и ячменя мы готовим сами, оставляем закупленный в прошлом году материал на следующий год. Однако семена подсолнечника, свеклы и кукурузы хранить невозможно, их нужно покупать каждый год заново. Семена для посева сахарной свеклы, например, покупаем в Воронеже. Речь идет об импортном сырье. Семена ввозятся в нашу страну по квоте, и по сравнению с прошлым годом цена выросла больше чем в два раза. В прошлом году за одну посевную единицу мы платили 9 тысяч рублей, в этом году 19 тысяч. А для засева 1 гектара земли требуется 1,2 посевной единицы, — рассказал зампредседателя компании по экономике и финансам Алмаз Фасхутдинов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С прошлого года аграриям рекомендуют покупать семена сахарной свеклы российского производства. «Надо признать, что урожайность такой свеклы немного уступает зарубежным аналогам, но цена приемлемее. Мы сами такие семена еще ни разу не сажали, но наблюдали, как это делают другие хозяйства. Сами внедрять новый опыт пока не планируем», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в условиях высокой инфляции приходится экономить. К примеру, техника стала стоить в разы дороже.

— В этом году мы купили один трактор К-700 «Кировец», производства «Петербургского тракторного завода». Он нам обошелся в 17,5 млн рублей. Цена очень сильно поднялась, по сравнению с 2021 годом рост составляет около 70%. На отдельные виды техники рост стоимости достигает 180%, например на комбайны. Дорожает и российская, и зарубежная техника, в том числе запчасти. Импортную технику сейчас очень тяжело купить, предложения только штучные и очень дорогие, — посетовал Алмаз Фасхутдинов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, предприятие смогло приобрести комбайн «Акрос», его цена превысила 23 млн руб. «Сейчас мало кто может себе позволить покупать технику за такие деньги, безусловно, помогают лизинговые программы и субсидирование за счет республиканского бюджета, когда компенсируется 30% стоимости техники. Радует, что эта программа действует и в нынешнем году», — говорит аграрий. Однако средства, по его словам, поступают с опозданием примерно на два года. Например, в 2024 году хозяйство получило субсидии за 2022 год, в этом году ждет выплат за 2023-й.

В то же время цены на сельхозпродукцию, которую реализуют фермеры, по их мнению, остаются не на должном уровне:

— С реализацией продукции у нас проблем нет, но вот цена оставляет желать лучшего. Для полноценного развития и планового воспроизводства, для покупки новой техники и обновления посевного материала, покупки достаточного количества удобрения нынешняя цена на зерно, установившаяся на рынке, никого не устраивает.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сейчас в хозяйстве пытаются решить вопрос с нехваткой кадров. Кадровый голод на селе ощущается остро. Это связано в первую очередь с оттоком населения в города и районные центры, отмечают в хозяйстве: «Мы с нашей маржой не можем удерживать такой же уровень зарплаты, как в городах. Например, на складах крупных маркетплейсов платят в день по 10 тысяч рублей, а мы же в сезон можем платить по 3-4 тысячи максимум». Самая большая потребность — в животноводах, механизаторах и трактористах.

Погода тоже вызывает опасения у фермеров. В этом году очень мало снега, что может повредить озимым.

— Мы недавно осматривали свои поля, тогда еще лежал слой снега в 5 см, но несколько дней назад, как вы знаете, было очень тепло, наблюдалась плюсовая температура и дожди, так что снег снова растаял. Если сейчас снова ударят морозы, озимые могут погибнуть. Что будет с посевами — сейчас очень большой вопрос, никто не может дать ответ. Такой погоды, говорят, не было уже лет сто, — сообщил Фасхутдинов.

«Во главе угла должен стоять человек, а не производство»

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров считает, что повышение процентной ставки по льготным кредитам негативно влияет на развитие фермерских хозяйств.

— Сейчас за полученные ранее кредиты, например в начале 2020 года, производят перерасчет ставок, их повышают. Это происходит в связи с тем, что государство, в частности Минсельхоз, уменьшило размер субсидий, выплат по процентам. В этом году банки уже начали вызывать фермеров, чтобы они перезаключили свои договоры. То есть если раньше они получили кредиты под 5%, то сейчас должны будут платить по повышенной ставке, которая составляет около 8% и более.

В последнее время татарстанские фермерские хозяйства, по его словам, начали переходить из «Россельхозбанка» в Сбербанк, но в январе Сбер вынес решение о прекращении выдачи льготных кредитов для аграриев. «Банки говорят, что не хотят играть в азартные игры с государством. Правда, несколько дней назад Сбербанк изменил свое решение и сообщил, что остается в программе на прежних условиях в 2025 году», — сообщил спикер.

По мнению главы Ассоциации, ужесточение кредитной политики в АПК негативно влияет и на качество подготовки к посевной. С одной стороны, перед фермерами встают неординарные проблемы, связанные с погодой, нужно сохранить озимые, высаженные в 2024 году, спасать посевы, а это требует дополнительных средств. С другой — возникли трудности с финансами.

— Доход сельхозпроизводителей зависит от ценообразования продукции, поэтому нужно серьезно думать об этом. Я считаю, что этот вопрос должен решаться на уровне правительства. У фермеров должна быть доходность, а добиться ее можно только через правильное ценообразование. Министерство должно решить эту проблему вместе с переработчиками и производителями, — подчеркнул он.

В части выделения субсидий также есть вопросы. Фермерам выделяется ограниченное количество средств. Если взять 100% от всей финансовой помощи, на их долю приходится всего около 16%. Большая часть поддержки идет крупным агрохолдингам, посетовал Байтемиров: «Поэтому и неудивительно, что идет тенденция к сокращению фермерских хозяйств. За последние несколько лет около 15-20% фермеров перешли на другую организационно-правовую форму и стали ЛПХ. Мы делали по этому поводу опрос, и фермеры говорили о том, что их замучили всевозможными проверками, а в личные подсобные хозяйства проверяющие органы ходят не так часто. Думаю, что мы должны приложить усилия, чтобы остановить эту тенденцию».

По его словам, можно долго рассуждать на эту тему, но необходимо понять, какое направление выбирает государство: пусть остаются только сильные агрохолдинги и закрываются фермерские хозяйства или нет. Если же говорить о том, что надо сохранить село, развивать сельское предпринимательство, повышать численность поголовья скота, то во главе угла должен стоять человек, а не производство, убежден эксперт.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Приоритет в выдаче льготных кредитов — для посевной

Как сообщили в Минсельхозе РТ, сегодня в республике продолжается государственная поддержка в форме льготного кредитования, в рамках которой сельхозтоваропроизводители ежегодно получают льготные кредиты. Они выдаются заемщикам на развитие растениеводства, животноводства, молочного скотоводства и переработку сельскохозяйственной продукции.

— В связи с высокой ключевой ставкой ЦБ в текущем году Минсельхозом России были внесены изменения в правила предоставления льготных кредитов по плавающей ставке. Если раньше ставка составляла от 1% до 5%, то сейчас зависит от ключевой ставки Банка России и меняется в соответствии с ее размером. На текущий момент при ключевой ставке 21% годовых льготные кредиты выдаются по ставке 12,5%, а малым формам хозяйствования кредиты выдаются под 8,3% годовых.

В текущем году Министерство сельского хозяйства России решило включить в число приоритетных направлений льготного кредитования молочное скотоводство и сезонно-полевые работы. Заемщики получают льготные кредиты на такие направления под 8,3% вместо 12,5%. Снижение ставки касается вновь выдаваемых льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов.

— Снижение ставки коснется вновь выдаваемых льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. Приоритет в выдаче льготных кредитов в первой половине года будет предоставляться сельхозтоваропроизводителям для проведения посевной, — подчеркнули в ведомстве.