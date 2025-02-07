Для архитекторов из стран БРИКС+ создадут информационную платформу по обмену лучшими практиками
На форуме «Казаныш» города и муниципалитеты стран объединения определили основные направления сотрудничества
Перед многими городами стран БРИКС+ сегодня стоят одни и те же вызовы: работа с многолетними мерзлыми грунтами, освоение прибрежных территорий, восстановление так называемой послевоенной земли, развитие исторических центров. К такому выводу пришли участники первого заседания комитета по архитектуре и городскому развитию ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения. Историческая встреча состоялась накануне в Казани в рамках международного форума «Казаныш». Подробнее о том, как страны планируют сотрудничать для развития городов и какую роль сыграет в этом столица Татарстана, в материале «Реального времени».
«Нам интересен опыт развития городов через сохранение их исторического наследия»
Еще в октябре на собрании ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС мэр Казани Ильсур Метшин пригласил коллег на форум «Казаныш». В связи с расширением списка стран-партнеров объединения и необходимостью приглашения их представителей в столицу Татарстана мероприятие даже перенесли с декабря на февраль всего за пару недель до предполагаемого открытия. Сегодня в новом театре имени Камала наконец собрались представители Китая, Турции, Бразилии, Малайзии, Киргизии, Абхазии, Ирана и других стран, а также десятков регионов России.
Главная цель первой встречи комитета — знакомство друг с другом, подчеркнули в начале заседания. Участники кратко представляли свои города и делились ожиданиями от международного сотрудничества.
— Какие направления взаимодействия нам интересны? Конечно, опыт развития городов через сохранение их исторического наследия, — заявил главный архитектор Санкт-Петербурга Павел Соколов. — У нас в городе действует, наверное, одно из самых жестких в России законодательств по охране наследия: под защитой и панорамы, и габариты здания. Нас очень интересует опыт наших коллег.
Еще одна тема, волнующая северную столицу России, — устройство транспортных связей между историческим центром города и новым строительством, добавил он.
«Нам, регионам, очень ценны управленческие, административные практики в городах БРИКС»
Минск выразил готовность поделиться своим опытом восстановления территорий, разрушенных в результате военных действий.
— Несмотря на многовековую историю нашего города, его градостроительная часть была сформирована в послевоенные годы. Многие знают, что он практически был стерт с лица земли в период Великой Отечественной войны, — подчеркнул главный архитектор Минска Виктор Гутько.
Главный советник губернатора Нижегородской области Марина Ракова обратила внимание, что у зарубежных коллег можно поучиться не только развитию городского пространства. «Нам, регионам, очень ценны в том числе и управленческие, административные практики в городах БРИКС. [Важно изучать,] как соединяются функции для достижения целей устойчивого развития и поддержания высокого уровня жизни», — уверена она.
Крупнейший город Бразилии учится у Казани использовать водные ресурсы
Говоря об опыте столицы Татарстана, участники заседания не раз отмечали: особенно интересен ее опыт развития водных территорий.
— В Казани я в очередной раз вижу пример использования водной глади в городской среде, приближения этого ресурса к городу, — поделился Виктор Гутько.
Аналогичное мнение в разговоре с «Реальным временем» высказал президент São Paulo Urbanismo (муниципальной организации, занимающейся вопросами городского планирования и развития, — прим. ред.) Педро Мартин Фернандес. Он подчеркнул: даже сам форум проходит в здании, расположенном вблизи озера Кабан. «И это далеко не единственный положительный пример использования в Казани прибрежных территорий, будь то озера или река», — уверен Фернандес.
По его словам, в Сан-Паулу — самом густонаселенном городе Бразилии — сегодня ищут способ эффективно использовать водные ресурсы, и пример столицы Татарстана может сыграть в этом не последнюю роль: «У нас есть такая проблема, но Казань показывает, как найти решение». Какую конкретно практику можно было повторить в его родном городе? По мнению Фернандеса, это создание у воды зон отдыха и демократичных общественных пространств. Это прекрасный пример использования территории у воды, уверен он.
«Молодежь у нас креативная, перспективная, она не должна вариться в собственном соку»
Одной из основных тем обсуждения ожидаемо стали программы обмена. На важность создания подобных возможностей для студентов первым обратил внимание главный архитектор Минска: «Молодежь у нас креативная, перспективная, она не должна вариться в собственном соку. Надо, чтобы что-то ее объединяло, чтобы где-то студенты делились своими практиками и изучали, что сегодня создается старшими коллегами».
Руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков напомнил, что общение с зарубежными коллегами нужно и недавним выпускникам.
— У нас в департаменте есть институт развития градостроительства и городской среды, где работает порядка 30 молодых специалистов. Они комбинируют весь опыт представителей нашего субъекта. Мы могли бы, допустим, пять человек направить к кому-то на практику в органы власти, посмотреть структуру. [В ответ готовы] принять, пять человек у себя в Краснодарском крае, со всей кубанской хлебосольностью, — выступил он с конкретным предложением.
На следующем заседании ожидаются выборы главы комитета
В заключение встречи главные архитекторы стран БРИКС+ подписали меморандум о сотрудничестве: никто не проголосовал против. Теперь предстоит выбрать главу комитета, сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. По ее словам, выдвигать свои кандидатуры можно будет на сайте Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.
— Я думаю, что на следующем заседании в Бразилии у нас будет сформирован пул кандидатов. Прошу быть очень активными! — призвала главный архитектор Казани.
Кроме того, в будущем ожидается запуск информационной платформы на базе сайта Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. На ней эксперты смогут узнать об университетских программах, международных архитектурных конкурсах и инновационных решениях, применяемых в разных государствах.
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