Для архитекторов из стран БРИКС+ создадут информационную платформу по обмену лучшими практиками

На форуме «Казаныш» города и муниципалитеты стран объединения определили основные направления сотрудничества

Фото: Мария Зверева

Перед многими городами стран БРИКС+ сегодня стоят одни и те же вызовы: работа с многолетними мерзлыми грунтами, освоение прибрежных территорий, восстановление так называемой послевоенной земли, развитие исторических центров. К такому выводу пришли участники первого заседания комитета по архитектуре и городскому развитию ассоциации городов и муниципалитетов стран объединения. Историческая встреча состоялась накануне в Казани в рамках международного форума «Казаныш». Подробнее о том, как страны планируют сотрудничать для развития городов и какую роль сыграет в этом столица Татарстана, в материале «Реального времени».

«Нам интересен опыт развития городов через сохранение их исторического наследия»

Еще в октябре на собрании ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС мэр Казани Ильсур Метшин пригласил коллег на форум «Казаныш». В связи с расширением списка стран-партнеров объединения и необходимостью приглашения их представителей в столицу Татарстана мероприятие даже перенесли с декабря на февраль всего за пару недель до предполагаемого открытия. Сегодня в новом театре имени Камала наконец собрались представители Китая, Турции, Бразилии, Малайзии, Киргизии, Абхазии, Ирана и других стран, а также десятков регионов России.

Главная цель первой встречи комитета — знакомство друг с другом, подчеркнули в начале заседания. Участники кратко представляли свои города и делились ожиданиями от международного сотрудничества.

— Какие направления взаимодействия нам интересны? Конечно, опыт развития городов через сохранение их исторического наследия, — заявил главный архитектор Санкт-Петербурга Павел Соколов. — У нас в городе действует, наверное, одно из самых жестких в России законодательств по охране наследия: под защитой и панорамы, и габариты здания. Нас очень интересует опыт наших коллег.

В Санкт-Петербурге действует одно из самых жестких в России законодательств по охране наследия, сообщил Павел Соколов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Еще одна тема, волнующая северную столицу России, — устройство транспортных связей между историческим центром города и новым строительством, добавил он.

«Нам, регионам, очень ценны управленческие, административные практики в городах БРИКС»

Минск выразил готовность поделиться своим опытом восстановления территорий, разрушенных в результате военных действий.

— Несмотря на многовековую историю нашего города, его градостроительная часть была сформирована в послевоенные годы. Многие знают, что он практически был стерт с лица земли в период Великой Отечественной войны, — подчеркнул главный архитектор Минска Виктор Гутько.

Главный советник губернатора Нижегородской области Марина Ракова обратила внимание, что у зарубежных коллег можно поучиться не только развитию городского пространства. «Нам, регионам, очень ценны в том числе и управленческие, административные практики в городах БРИКС. [Важно изучать,] как соединяются функции для достижения целей устойчивого развития и поддержания высокого уровня жизни», — уверена она.



Марина Ракова обратила внимание на то, что у зарубежных коллег можно поучиться не только развитию городского пространства. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Крупнейший город Бразилии учится у Казани использовать водные ресурсы

Говоря об опыте столицы Татарстана, участники заседания не раз отмечали: особенно интересен ее опыт развития водных территорий.

— В Казани я в очередной раз вижу пример использования водной глади в городской среде, приближения этого ресурса к городу, — поделился Виктор Гутько.

Аналогичное мнение в разговоре с «Реальным временем» высказал президент São Paulo Urbanismo (муниципальной организации, занимающейся вопросами городского планирования и развития, — прим. ред.) Педро Мартин Фернандес. Он подчеркнул: даже сам форум проходит в здании, расположенном вблизи озера Кабан. «И это далеко не единственный положительный пример использования в Казани прибрежных территорий, будь то озера или река», — уверен Фернандес.

По мнению Фернандеса, Бразилии стоит перенять у Казани практику создания у воды зон отдыха и демократичных общественных пространств. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его словам, в Сан-Паулу — самом густонаселенном городе Бразилии — сегодня ищут способ эффективно использовать водные ресурсы, и пример столицы Татарстана может сыграть в этом не последнюю роль: «У нас есть такая проблема, но Казань показывает, как найти решение». Какую конкретно практику можно было повторить в его родном городе? По мнению Фернандеса, это создание у воды зон отдыха и демократичных общественных пространств. Это прекрасный пример использования территории у воды, уверен он.

«Молодежь у нас креативная, перспективная, она не должна вариться в собственном соку»

Одной из основных тем обсуждения ожидаемо стали программы обмена. На важность создания подобных возможностей для студентов первым обратил внимание главный архитектор Минска: «Молодежь у нас креативная, перспективная, она не должна вариться в собственном соку. Надо, чтобы что-то ее объединяло, чтобы где-то студенты делились своими практиками и изучали, что сегодня создается старшими коллегами».



Руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков напомнил, что общение с зарубежными коллегами нужно и недавним выпускникам.

Илья Поздняков предложил отправить пять молодых специалистов из Краснодарского края на стажировку к зарубежным коллегам. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— У нас в департаменте есть институт развития градостроительства и городской среды, где работает порядка 30 молодых специалистов. Они комбинируют весь опыт представителей нашего субъекта. Мы могли бы, допустим, пять человек направить к кому-то на практику в органы власти, посмотреть структуру. [В ответ готовы] принять, пять человек у себя в Краснодарском крае, со всей кубанской хлебосольностью, — выступил он с конкретным предложением.



На следующем заседании ожидаются выборы главы комитета

В заключение встречи главные архитекторы стран БРИКС+ подписали меморандум о сотрудничестве: никто не проголосовал против. Теперь предстоит выбрать главу комитета, сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. По ее словам, выдвигать свои кандидатуры можно будет на сайте Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

— Я думаю, что на следующем заседании в Бразилии у нас будет сформирован пул кандидатов. Прошу быть очень активными! — призвала главный архитектор Казани.

Кроме того, в будущем ожидается запуск информационной платформы на базе сайта Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. На ней эксперты смогут узнать об университетских программах, международных архитектурных конкурсах и инновационных решениях, применяемых в разных государствах.



1 / 30 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева